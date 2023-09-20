https://ria.ru/20230920/sotsgarantii-1897556498.html

Мишустин отметил важность получения военными всех соцгарантий

Мишустин отметил важность получения военными всех соцгарантий - РИА Новости, 20.09.2023

Мишустин отметил важность получения военными всех соцгарантий

Важно, чтобы военнослужащие получали все социальные гарантии, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:06

2023-09-20T15:06

2023-09-20T15:15

михаил мишустин

вооруженные силы рф

общество

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Важно, чтобы военнослужащие получали все социальные гарантии, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Еще одно значимое направление нашей работы - это социальные гарантии. Крайне важно, чтобы те, кто выполняет свой долг, получали всю нужную помощь", - сказал Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.Премьер обратил внимание участников заседания и снабжение военнослужащих. "Хотел бы отдельно обратить внимание всех присутствующих на вопросы материального снабжения военнослужащих, включая мобилизованных граждан. Необходимо и дальше тщательно следить, чтобы финансирование осуществлялось своевременно и в полном объеме", - подчеркнул Мишустин.

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михаил мишустин, вооруженные силы рф, общество