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Мишустин отметил важность получения военными всех соцгарантий - РИА Новости, 20.09.2023
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15:06 20.09.2023 (обновлено: 15:15 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/sotsgarantii-1897556498.html
Мишустин отметил важность получения военными всех соцгарантий
Мишустин отметил важность получения военными всех соцгарантий - РИА Новости, 20.09.2023
Мишустин отметил важность получения военными всех соцгарантий
Важно, чтобы военнослужащие получали все социальные гарантии, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:06
2023-09-20T15:15
михаил мишустин
вооруженные силы рф
общество
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Важно, чтобы военнослужащие получали все социальные гарантии, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Еще одно значимое направление нашей работы - это социальные гарантии. Крайне важно, чтобы те, кто выполняет свой долг, получали всю нужную помощь", - сказал Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.Премьер обратил внимание участников заседания и снабжение военнослужащих. "Хотел бы отдельно обратить внимание всех присутствующих на вопросы материального снабжения военнослужащих, включая мобилизованных граждан. Необходимо и дальше тщательно следить, чтобы финансирование осуществлялось своевременно и в полном объеме", - подчеркнул Мишустин.
РИА Новости
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михаил мишустин, вооруженные силы рф, общество
Михаил Мишустин, Вооруженные силы РФ, Общество
Мишустин отметил важность получения военными всех соцгарантий

Мишустин отметил важность получения военными всех социальных гарантий

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Важно, чтобы военнослужащие получали все социальные гарантии, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Еще одно значимое направление нашей работы - это социальные гарантии. Крайне важно, чтобы те, кто выполняет свой долг, получали всю нужную помощь", - сказал Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
Премьер обратил внимание участников заседания и снабжение военнослужащих. "Хотел бы отдельно обратить внимание всех присутствующих на вопросы материального снабжения военнослужащих, включая мобилизованных граждан. Необходимо и дальше тщательно следить, чтобы финансирование осуществлялось своевременно и в полном объеме", - подчеркнул Мишустин.
 
Михаил МишустинВооруженные силы РФОбщество
 
 
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