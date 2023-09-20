https://ria.ru/20230920/schitovidka-1897419355.html
Врач рассказал, как распознать заболевание щитовидной железы
Врач рассказал, как распознать заболевание щитовидной железы - РИА Новости, 20.09.2023
Врач рассказал, как распознать заболевание щитовидной железы
Вялость, сонливость и апатия — основные признаки проблем с щитовидной железой, объяснил в интервью радио Sputnik хирург-эндокринолог, онколог Виктор Макарьин. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T02:15
2023-09-20T02:15
2023-09-20T02:15
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Вялость, сонливость и апатия — основные признаки проблем с щитовидной железой, объяснил в интервью радио Sputnik хирург-эндокринолог, онколог Виктор Макарьин.Организм нуждается в гормонах щитовидной железы так же, как автомобиль в топливе, уверен врач. Заболевание, при котором эти вещества вырабатываются в недостаточном количестве, называется гипотиреозом."Другие симптомы гипотиреоза — отеки на лице, прибавка в весе. Но это может быть максимум полтора-два килограмма, не надо путать это с ожирением", — уточнил он.Еще одно нарушение функций щитовидной железы — тиреотоксикоз, при котором гормоны вырабатываются в избыточном количестве, продолжил Макарьин. Симптомами, свидетельствующими о появлении этого заболевания, он назвал повышенную тревожность, тремор рук, потливость."Глаза бывают выпученные, шея увеличена. Может быть тахикардия, аритмия. И, конечно, перепады настроения: за десять минут человек может и посмеяться, и поплакать — это все избыток гормонов", — пояснил Макарьин.Гипотиреоз обычно лечится с помощью лекарственных препаратов, замещающих функцию щитовидной железы, сказал врач. При тиреотоксикозе пациентам рекомендуют принимать средства, блокирующие выработку гормонов, или же проводят хирургическую операцию, добавил он.Бывают также болезни щитовидной железы, обусловленные ее структурными изменениями, отметил Макарьин. Так, по его словам, в этом органе могут возникать узловые образования."Первым симптомом здесь может быть появление опухоли на передней поверхности шеи ниже кадыка", — предупредил Макарьин.Если вы заметили у себя какой-либо признак патологии щитовидной железы, необходимо обратиться к врачу, подчеркнул эндокринолог.
https://ria.ru/20230803/nauka-1887823891.html
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общество, россия, виктор макарьин, здоровье, онкология
Общество, Россия, Виктор Макарьин, Здоровье, Онкология
Врач рассказал, как распознать заболевание щитовидной железы
Эндокринолог Макарьин: вялость указывает на проблемы с щитовидной железой
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Вялость, сонливость и апатия — основные признаки проблем с щитовидной железой, объяснил в интервью
радио Sputnik хирург-эндокринолог, онколог Виктор Макарьин.
Организм нуждается в гормонах щитовидной железы так же, как автомобиль в топливе, уверен врач. Заболевание, при котором эти вещества вырабатываются в недостаточном количестве, называется гипотиреозом.
«
"Другие симптомы гипотиреоза — отеки на лице, прибавка в весе. Но это может быть максимум полтора-два килограмма, не надо путать это с ожирением", — уточнил он.
Еще одно нарушение функций щитовидной железы — тиреотоксикоз, при котором гормоны вырабатываются в избыточном количестве, продолжил Макарьин. Симптомами, свидетельствующими о появлении этого заболевания, он назвал повышенную тревожность, тремор рук, потливость.
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"Глаза бывают выпученные, шея увеличена. Может быть тахикардия, аритмия. И, конечно, перепады настроения: за десять минут человек может и посмеяться, и поплакать — это все избыток гормонов", — пояснил Макарьин.
Гипотиреоз обычно лечится с помощью лекарственных препаратов, замещающих функцию щитовидной железы, сказал врач. При тиреотоксикозе пациентам рекомендуют принимать средства, блокирующие выработку гормонов, или же проводят хирургическую операцию, добавил он.
Бывают также болезни щитовидной железы, обусловленные ее структурными изменениями, отметил Макарьин. Так, по его словам, в этом органе могут возникать узловые образования.
«
"Первым симптомом здесь может быть появление опухоли на передней поверхности шеи ниже кадыка", — предупредил Макарьин.
Если вы заметили у себя какой-либо признак патологии щитовидной железы, необходимо обратиться к врачу, подчеркнул эндокринолог.
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