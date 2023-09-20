https://ria.ru/20230920/sberbank-1897419540.html
Сбербанк отменил скидки по ставкам на льготную ипотеку
Сбербанк отменил скидки по ставкам на льготную ипотеку - РИА Новости, 20.09.2023
Сбербанк отменил скидки по ставкам на льготную ипотеку
Сбербанк в связи с решением правительства со среды отменяет скидки на ставки по льготным программам ипотеки и повышает размер первоначального взноса по ним до... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T00:18
2023-09-20T00:18
2023-09-20T00:18
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сбербанк в связи с решением правительства со среды отменяет скидки на ставки по льготным программам ипотеки и повышает размер первоначального взноса по ним до 20,1%, при этом стоимость кредита по всем одобренным до этого заявкам остается без изменений, сообщили в кредитной организации. Правительство России ранее в сентябре повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм ипотеки, в том числе на самые популярные льготные кредиты на жилье в новостройках под 8%. Кроме того, снижается на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий банкам, кредитующим в рамках ипотечных госпрограмм. При этом ряд кредитных организаций предлагают ставки по госпрограммам ниже утвержденных правительством. Эксперты заявляли РИА Новости, что после уменьшения бюджетных субсидий банки могут отменить свои скидки к ставкам по льготным программам ипотеки. "Сбербанк с 20 сентября в связи с постановлением правительства РФ устанавливает единую ставку на все цели кредитования по льготным ипотечным программам, отменяет действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации и устанавливает размер первоначального взноса в размере 20,1% по данным программам", - говорится в сообщении банка. Так, по программе "Господдержка" минимальная ставка теперь составит 8% вместо 7,3%, по семейной ипотеке — 6% вместо 5,3%, по "Ипотеке для IT" вырастет до 5% с 4,7%, по дальневосточной ипотеке - до 2% с 1,5%, а по ипотеке по госсертификату - до 2% с 1,7% при оформлении страхования жизни и здоровья. При этом в банке добавили, что по заявкам, одобренным до 19 сентября включительно, сохраняются прежние условия по ставкам. Кроме того, по указанию ЦБ с 19 сентября Сбербанк изменил требования к размеру минимального первоначального взноса по ипотечным программам. Теперь для всех программ с минимальным первоначальным взносом в 20% и менее его значение увеличилось на 0,1 процентного пункта - до 10,1%, 15,1% или 20,1%.
https://ria.ru/20230920/sberbank-1897418275.html
https://ria.ru/20230915/stavka-1896430160.html
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экономика, россия, ипотека, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Ипотека, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Сбербанк отменил скидки по ставкам на льготную ипотеку
Сбербанк убрал скидки на ставки по льготной ипотеке ввиду решения правительства
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сбербанк в связи с решением правительства со среды отменяет скидки на ставки по льготным программам ипотеки и повышает размер первоначального взноса по ним до 20,1%, при этом стоимость кредита по всем одобренным до этого заявкам остается без изменений, сообщили в кредитной организации.
Правительство России ранее в сентябре повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм ипотеки, в том числе на самые популярные льготные кредиты на жилье в новостройках под 8%. Кроме того, снижается на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий банкам, кредитующим в рамках ипотечных госпрограмм. При этом ряд кредитных организаций предлагают ставки по госпрограммам ниже утвержденных правительством. Эксперты заявляли РИА Новости, что после уменьшения бюджетных субсидий банки могут отменить свои скидки к ставкам по льготным программам ипотеки.
Сбербанк планирует скоро повысить ставки по вкладам
"Сбербанк с 20 сентября в связи с постановлением правительства РФ
устанавливает единую ставку на все цели кредитования по льготным ипотечным программам, отменяет действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации и устанавливает размер первоначального взноса в размере 20,1% по данным программам", - говорится в сообщении банка.
Так, по программе "Господдержка" минимальная ставка теперь составит 8% вместо 7,3%, по семейной ипотеке — 6% вместо 5,3%, по "Ипотеке для IT" вырастет до 5% с 4,7%, по дальневосточной ипотеке - до 2% с 1,5%, а по ипотеке по госсертификату - до 2% с 1,7% при оформлении страхования жизни и здоровья.
При этом в банке добавили, что по заявкам, одобренным до 19 сентября включительно, сохраняются прежние условия по ставкам.
Кроме того, по указанию ЦБ
с 19 сентября Сбербанк изменил требования к размеру минимального первоначального взноса по ипотечным программам. Теперь для всех программ с минимальным первоначальным взносом в 20% и менее его значение увеличилось на 0,1 процентного пункта - до 10,1%, 15,1% или 20,1%.
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