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В России закрепили возможность проверять товары в приложении "Госуслуги"
В России закрепили возможность проверять товары в приложении "Госуслуги" - РИА Новости, 20.09.2023
В России закрепили возможность проверять товары в приложении "Госуслуги"
РИА Новости / Динамика дня РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:13
2023-09-20T10:13
2023-09-20T10:13
общество
россия
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РИА Новости / Динамика дняПравительство РФ закрепило возможность проверки подлинности товаров с помощью приложения "Госуслуги" - пресс-служба
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общество, россия
В России закрепили возможность проверять товары в приложении "Госуслуги"
Правительство закрепило возможность проверки подлинности товаров на "Госуслугах"