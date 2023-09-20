https://ria.ru/20230920/rassledovanie-1897591374.html
В Швеции расследование по "Северным потокам" хотят завершить к концу года
В Швеции расследование по "Северным потокам" хотят завершить к концу года - РИА Новости, 20.09.2023
В Швеции расследование по "Северным потокам" хотят завершить к концу года
Расследование теракта на газопроводах "Северный поток" рассчитывают завершить до конца года в Швеции, сейчас оно находится в чувствительной фазе, заявил... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:48
2023-09-20T16:48
2023-09-20T17:03
швеция
северный поток
в мире
сеймур херш
джо байден
сша
северный поток — 2
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Расследование теракта на газопроводах "Северный поток" рассчитывают завершить до конца года в Швеции, сейчас оно находится в чувствительной фазе, заявил шведский прокурор Матс Люнгквист в интервью агентству Reuters."Мы надеемся вскоре завершить расследование, но все еще многое нужно сделать, в ближайшие четыре недели ничего не произойдет", - сказал Люнгквист..Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230622/energeticheskoeoruzhie-1879670681.html
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швеция, северный поток, в мире, сеймур херш, джо байден, сша, северный поток — 2
Швеция, Северный поток, В мире, Сеймур Херш, Джо Байден, США, Северный поток — 2
В Швеции расследование по "Северным потокам" хотят завершить к концу года
Reuters: в Швеции расследование по "Северным потокам" хотят закрыть к концу года