Пушилин заявил, что ситуация в Работино стабилизируется
Пушилин: ситуация в Работино на Запорожском направлении стабилизируется
© РИА Новости / Давид Нармания | Перейти в медиабанкДым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ситуация в селе Работино на запорожском направлении начинает стабилизироваться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"По запорожскому направлению, оно примыкает (к ДНР - ред.), и не можем мы обсуждать в отдельности. По Работино тоже ситуация начинает стабилизироваться - мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает", - сказал Пушилин.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для Украины.