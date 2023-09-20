https://ria.ru/20230920/rabotino-1897463021.html

Пушилин заявил, что ситуация в Работино стабилизируется

Пушилин заявил, что ситуация в Работино стабилизируется - РИА Новости, 20.09.2023

Пушилин заявил, что ситуация в Работино стабилизируется

Ситуация в селе Работино на запорожском направлении начинает стабилизироваться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:19

2023-09-20T10:19

2023-09-20T10:47

специальная военная операция на украине

денис пушилин

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ситуация в селе Работино на запорожском направлении начинает стабилизироваться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."По запорожскому направлению, оно примыкает (к ДНР - ред.), и не можем мы обсуждать в отдельности. По Работино тоже ситуация начинает стабилизироваться - мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает", - сказал Пушилин.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для Украины.

https://ria.ru/20230917/vsu-1896832727.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

денис пушилин, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, ситуация в днр и лнр