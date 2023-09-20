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Пушилин заявил, что ситуация в Работино стабилизируется - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 20.09.2023 (обновлено: 10:47 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/rabotino-1897463021.html
Пушилин заявил, что ситуация в Работино стабилизируется
Пушилин заявил, что ситуация в Работино стабилизируется - РИА Новости, 20.09.2023
Пушилин заявил, что ситуация в Работино стабилизируется
Ситуация в селе Работино на запорожском направлении начинает стабилизироваться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:19
2023-09-20T10:47
специальная военная операция на украине
денис пушилин
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ситуация в селе Работино на запорожском направлении начинает стабилизироваться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."По запорожскому направлению, оно примыкает (к ДНР - ред.), и не можем мы обсуждать в отдельности. По Работино тоже ситуация начинает стабилизироваться - мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает", - сказал Пушилин.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для Украины.
https://ria.ru/20230917/vsu-1896832727.html
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украина
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денис пушилин, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что ситуация в Работино стабилизируется

Пушилин: ситуация в Работино на Запорожском направлении стабилизируется

© РИА Новости / Давид Нармания | Перейти в медиабанкДым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
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Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ситуация в селе Работино на запорожском направлении начинает стабилизироваться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"По запорожскому направлению, оно примыкает (к ДНР - ред.), и не можем мы обсуждать в отдельности. По Работино тоже ситуация начинает стабилизироваться - мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает", - сказал Пушилин.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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