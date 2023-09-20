https://ria.ru/20230920/pvo-1897539003.html
Развожаев уточнил, что ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
Развожаев уточнил, что ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь - РИА Новости, 20.09.2023
Развожаев уточнил, что ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь, уточнил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:18
2023-09-20T14:18
2023-09-20T14:30
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь, уточнил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.Ранее Развожаев сообщал о сбитых в среду днем под Севастополем беспилотниках."По уточненной информации, наши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Сейчас в городе все спокойно", - написал губернатор.Информация по возможным повреждениям от упавших частей сбитых ракет и пострадавшим уточняется, оперативные службы работают, добавил он.
https://ria.ru/20230129/krym-1848172989.html
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безопасность, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
Развожаев уточнил, что ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
Развожаев уточнил, что силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь