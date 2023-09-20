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Туристы стали чаще проводить отпуск в необычных отелях и глэмпингах - РИА Новости, 20.09.2023
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Туризм
 
05:41 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/puteshestviya-1897293727.html
Туристы стали чаще проводить отпуск в необычных отелях и глэмпингах
Туристы стали чаще проводить отпуск в необычных отелях и глэмпингах - РИА Новости, 20.09.2023
Туристы стали чаще проводить отпуск в необычных отелях и глэмпингах
Россияне в путешествиях все чаще выбирают неотельные типы размещения, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T05:41
2023-09-20T05:41
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россияне в путешествиях все чаще выбирают неотельные типы размещения, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты сервиса бронирования отелей и апартаментов проанализировали заявки пользователей и выяснили, что летом спрос на апартаменты, гостевые дома, кемпинги, глэмпинги, коттеджи и виллы пришлось около трети (32 процента) заказов по России. Год назад этот показатель составлял 28 процентов.Быстрее всего растет интерес к глэмпингам, бронировать которые стали в два раза больше, чем год назад. Коттеджи арендовали на 39 процентов чаще, кемпинги — на 33 процента, а апартаменты — на семь процентов.Средняя стоимость ночи в объектах размещения по РФ за год выросла на 12 процентов, до 4,7 тысячи рублей. Средний чек бронирования увеличился на 17 процентов, до 13,2 тысячи рублей за три ночи.Больше всего туристы платили за проживание в курортных отелях — десять тысяч рублей за ночь. Расходы на размещения в санатории составляли в среднем 7,1 тысячу рублей в сутки, в гостиницах — 5,7 тысячи рублей, в апарт-отелях — 5,5 тысячи рублей, в хостелах — 1,5 тысячи.Среди альтернативных объектов размещения самая высокая средняя стоимость ночи — в глэмпингах. Такая аренда обходилась в 9,3 тысячи рублей. За проживание на вилле и в бунгало туристы отдавали в среднем 5,9 тысячи рублей, в коттеджах — 5,4 тысячи рублей. Самое бюджетное размещение — в гостевых домах, за него платили в среднем 3,7 тысячи рублей в сутки.
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Мария Селиванова
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туризм, новости - туризм, россия, отдых в россии, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, отдых в России, Отели, Гостиницы
Туристы стали чаще проводить отпуск в необычных отелях и глэмпингах

Сервис бронирования отелей отмечает рост спроса на необычные отели и глэмпинги

© РИА Новости / Мария СеливановаГлэмпинг Эко-холм, Владимирская область
Глэмпинг Эко-холм, Владимирская область - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россияне в путешествиях все чаще выбирают неотельные типы размещения, сообщает Ostrovok.ru.
Специалисты сервиса бронирования отелей и апартаментов проанализировали заявки пользователей и выяснили, что летом спрос на апартаменты, гостевые дома, кемпинги, глэмпинги, коттеджи и виллы пришлось около трети (32 процента) заказов по России. Год назад этот показатель составлял 28 процентов.
Быстрее всего растет интерес к глэмпингам, бронировать которые стали в два раза больше, чем год назад. Коттеджи арендовали на 39 процентов чаще, кемпинги — на 33 процента, а апартаменты — на семь процентов.
Средняя стоимость ночи в объектах размещения по РФ за год выросла на 12 процентов, до 4,7 тысячи рублей. Средний чек бронирования увеличился на 17 процентов, до 13,2 тысячи рублей за три ночи.
Больше всего туристы платили за проживание в курортных отелях — десять тысяч рублей за ночь. Расходы на размещения в санатории составляли в среднем 7,1 тысячу рублей в сутки, в гостиницах — 5,7 тысячи рублей, в апарт-отелях — 5,5 тысячи рублей, в хостелах — 1,5 тысячи.
Среди альтернативных объектов размещения самая высокая средняя стоимость ночи — в глэмпингах. Такая аренда обходилась в 9,3 тысячи рублей. За проживание на вилле и в бунгало туристы отдавали в среднем 5,9 тысячи рублей, в коттеджах — 5,4 тысячи рублей. Самое бюджетное размещение — в гостевых домах, за него платили в среднем 3,7 тысячи рублей в сутки.
Отдыхающие, глэмпинг Глоток воздуха - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Без звезд, но с комфортом: где найти самые необычные отели на природе
28 июля, 08:00
 
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