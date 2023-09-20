https://ria.ru/20230920/puteshestviya-1897293727.html

Туристы стали чаще проводить отпуск в необычных отелях и глэмпингах

Туристы стали чаще проводить отпуск в необычных отелях и глэмпингах - РИА Новости, 20.09.2023

Туристы стали чаще проводить отпуск в необычных отелях и глэмпингах

Россияне в путешествиях все чаще выбирают неотельные типы размещения, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T05:41

2023-09-20T05:41

2023-09-20T05:41

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россияне в путешествиях все чаще выбирают неотельные типы размещения, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты сервиса бронирования отелей и апартаментов проанализировали заявки пользователей и выяснили, что летом спрос на апартаменты, гостевые дома, кемпинги, глэмпинги, коттеджи и виллы пришлось около трети (32 процента) заказов по России. Год назад этот показатель составлял 28 процентов.Быстрее всего растет интерес к глэмпингам, бронировать которые стали в два раза больше, чем год назад. Коттеджи арендовали на 39 процентов чаще, кемпинги — на 33 процента, а апартаменты — на семь процентов.Средняя стоимость ночи в объектах размещения по РФ за год выросла на 12 процентов, до 4,7 тысячи рублей. Средний чек бронирования увеличился на 17 процентов, до 13,2 тысячи рублей за три ночи.Больше всего туристы платили за проживание в курортных отелях — десять тысяч рублей за ночь. Расходы на размещения в санатории составляли в среднем 7,1 тысячу рублей в сутки, в гостиницах — 5,7 тысячи рублей, в апарт-отелях — 5,5 тысячи рублей, в хостелах — 1,5 тысячи.Среди альтернативных объектов размещения самая высокая средняя стоимость ночи — в глэмпингах. Такая аренда обходилась в 9,3 тысячи рублей. За проживание на вилле и в бунгало туристы отдавали в среднем 5,9 тысячи рублей, в коттеджах — 5,4 тысячи рублей. Самое бюджетное размещение — в гостевых домах, за него платили в среднем 3,7 тысячи рублей в сутки.

https://ria.ru/20230728/glempingi-1886342651.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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