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Запад должен прекратить говорить о продбезопасности, заявил Грушко - РИА Новости, 20.09.2023
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16:32 20.09.2023 (обновлено: 16:44 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/prodovolstvie-1897585326.html
Запад должен прекратить говорить о продбезопасности, заявил Грушко
Запад должен прекратить говорить о продбезопасности, заявил Грушко - РИА Новости, 20.09.2023
Запад должен прекратить говорить о продбезопасности, заявил Грушко
Запад должен прекратить говорить о глобальной продовольственной безопасности или подключить Россельхозбанк к SWIFT, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:32
2023-09-20T16:44
россия
александр грушко
swift
россельхозбанк
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Запад должен прекратить говорить о глобальной продовольственной безопасности или подключить Россельхозбанк к SWIFT, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Ранее Reuters сообщало, что банковское сообщество SWIFT готово в течение месяца подключить "дочку" Россельхозбанка к своей системе. "Во-первых, "дочки" нет. Во-вторых, либо они должны прекратить говорить о глобальной продовольственной безопасности, либо молча подключить Россельхозбанк к SWIFT. Если они не готовы подключить банк, то они должны прекратить говорить о глобальной безопасности. Поскольку именно своими незаконными действиями они подрывают эту самую безопасность", - сказал дипломат.
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россия, александр грушко, swift, россельхозбанк
Россия, Александр Грушко, SWIFT, Россельхозбанк
Запад должен прекратить говорить о продбезопасности, заявил Грушко

Грушко: Запад должен не говорить о продбезопасности или подключить РСХБ к SWIFT

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАлександр Грушко
Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Александр Грушко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Запад должен прекратить говорить о глобальной продовольственной безопасности или подключить Россельхозбанк к SWIFT, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее Reuters сообщало, что банковское сообщество SWIFT готово в течение месяца подключить "дочку" Россельхозбанка к своей системе.
"Во-первых, "дочки" нет. Во-вторых, либо они должны прекратить говорить о глобальной продовольственной безопасности, либо молча подключить Россельхозбанк к SWIFT. Если они не готовы подключить банк, то они должны прекратить говорить о глобальной безопасности. Поскольку именно своими незаконными действиями они подрывают эту самую безопасность", - сказал дипломат.
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РоссияАлександр ГрушкоSWIFTРоссельхозбанк
 
 
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