https://ria.ru/20230920/prodovolstvie-1897585326.html

Запад должен прекратить говорить о продбезопасности, заявил Грушко

Запад должен прекратить говорить о продбезопасности, заявил Грушко - РИА Новости, 20.09.2023

Запад должен прекратить говорить о продбезопасности, заявил Грушко

Запад должен прекратить говорить о глобальной продовольственной безопасности или подключить Россельхозбанк к SWIFT, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:32

2023-09-20T16:32

2023-09-20T16:44

россия

александр грушко

swift

россельхозбанк

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Запад должен прекратить говорить о глобальной продовольственной безопасности или подключить Россельхозбанк к SWIFT, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Ранее Reuters сообщало, что банковское сообщество SWIFT готово в течение месяца подключить "дочку" Россельхозбанка к своей системе. "Во-первых, "дочки" нет. Во-вторых, либо они должны прекратить говорить о глобальной продовольственной безопасности, либо молча подключить Россельхозбанк к SWIFT. Если они не готовы подключить банк, то они должны прекратить говорить о глобальной безопасности. Поскольку именно своими незаконными действиями они подрывают эту самую безопасность", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

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россия, александр грушко, swift, россельхозбанк