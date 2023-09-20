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В Крыму загорелся лес на площади 4,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 20.09.2023
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16:34 20.09.2023 (обновлено: 16:56 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/pozhar-1897586534.html
В Крыму загорелся лес на площади 4,5 тысячи "квадратов"
В Крыму загорелся лес на площади 4,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 20.09.2023
В Крыму загорелся лес на площади 4,5 тысячи "квадратов"
Лес горит на площади 4,5 тысячи квадратных метров на границе Севастополя и Бахчисарайского района Крыма, идет ликвидация пожара, сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:34
2023-09-20T16:56
происшествия
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Лес горит на площади 4,5 тысячи квадратных метров на границе Севастополя и Бахчисарайского района Крыма, идет ликвидация пожара, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее Развожаев сообщил об отраженной силами ПВО ракетной атаке на Севастополь, сбитые ракеты упали в районе Верхнесадового и Качи под городом и подожгли траву. "Дым, который видно на северной стороне, - это горит лес на границе Севастополя и Бахчисарайского района. Напомню, что изначально произошло возгорание травы, в настоящий момент из-за порывов ветра огонь перекинулся на хвойную подстилку под деревьями, сейчас площадь пожара 4500 квадратных метров. На месте работают силы МЧС и лесничества" , - написал Развожаев. Ситуация находится на контроле экстренных служб, спасатели прикладывают все силы для скорейшей ликвидации происшествия, отметил он.
https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html
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происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму загорелся лес на площади 4,5 тысячи "квадратов"

Развожаев: на границе Севастополя и Бахчисарайского района Крыма загорелся лес

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Лес горит на площади 4,5 тысячи квадратных метров на границе Севастополя и Бахчисарайского района Крыма, идет ликвидация пожара, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее Развожаев сообщил об отраженной силами ПВО ракетной атаке на Севастополь, сбитые ракеты упали в районе Верхнесадового и Качи под городом и подожгли траву.
"Дым, который видно на северной стороне, - это горит лес на границе Севастополя и Бахчисарайского района. Напомню, что изначально произошло возгорание травы, в настоящий момент из-за порывов ветра огонь перекинулся на хвойную подстилку под деревьями, сейчас площадь пожара 4500 квадратных метров. На месте работают силы МЧС и лесничества" , - написал Развожаев.
Ситуация находится на контроле экстренных служб, спасатели прикладывают все силы для скорейшей ликвидации происшествия, отметил он.
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ПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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