https://ria.ru/20230920/pozhar-1897586534.html

В Крыму загорелся лес на площади 4,5 тысячи "квадратов"

В Крыму загорелся лес на площади 4,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 20.09.2023

В Крыму загорелся лес на площади 4,5 тысячи "квадратов"

Лес горит на площади 4,5 тысячи квадратных метров на границе Севастополя и Бахчисарайского района Крыма, идет ликвидация пожара, сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:34

2023-09-20T16:34

2023-09-20T16:56

происшествия

севастополь

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003409_0:215:3232:2033_1920x0_80_0_0_bbc312c0cc34b336124c10b132eed218.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Лес горит на площади 4,5 тысячи квадратных метров на границе Севастополя и Бахчисарайского района Крыма, идет ликвидация пожара, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее Развожаев сообщил об отраженной силами ПВО ракетной атаке на Севастополь, сбитые ракеты упали в районе Верхнесадового и Качи под городом и подожгли траву. "Дым, который видно на северной стороне, - это горит лес на границе Севастополя и Бахчисарайского района. Напомню, что изначально произошло возгорание травы, в настоящий момент из-за порывов ветра огонь перекинулся на хвойную подстилку под деревьями, сейчас площадь пожара 4500 квадратных метров. На месте работают силы МЧС и лесничества" , - написал Развожаев. Ситуация находится на контроле экстренных служб, спасатели прикладывают все силы для скорейшей ликвидации происшествия, отметил он.

https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)