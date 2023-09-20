https://ria.ru/20230920/pozhar-1897434787.html
В Сочи загорелся резервуар с топливом
В Сочи загорелся резервуар с топливом - РИА Новости, 20.09.2023
В Сочи загорелся резервуар с топливом
В Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T06:54
2023-09-20T06:54
2023-09-20T07:10
происшествия
сочи
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале."В Адлерском районе Сочи рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет... Угрозы распространения огня нет. Причины произошедшего выясняются", — написал он. По его словам, на месте работают более 60 человек и 15 единиц техники.В пресс-службе городской мэрии, в свою очередь, уточнили, что эвакуации в результате инцидента не проводилось. Там также подтвердили, что жертв и пострадавших нет.Ранее в экстренной службе 112 РИА Новости сообщили о пожаре в районе аэропорта и нефтебазы, на улице Авиационной. Там же заявили, что на месте ЧП работают городские службы, полиция, газовая служба. В свою очередь, в пресс-службе воздушной гавани города рассказали РИА Новости, что аэропорт не прекратил работу и продолжает функционировать в штатном режиме.
https://ria.ru/20230919/mchs-1897257492.html
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происшествия, сочи, вениамин кондратьев
Происшествия, Сочи, Вениамин Кондратьев
В Сочи загорелся резервуар с топливом
Кондратьев: в Адлерском районе Сочи горит резервуар с топливом, пострадавших нет
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
В Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале
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"В Адлерском районе Сочи рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет... Угрозы распространения огня нет. Причины произошедшего выясняются", — написал он.
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По его словам, на месте работают более 60 человек и 15 единиц техники.
В пресс-службе городской мэрии, в свою очередь, уточнили, что эвакуации в результате инцидента не проводилось. Там также подтвердили, что жертв и пострадавших нет.
Ранее в экстренной службе 112 РИА Новости сообщили о пожаре в районе аэропорта и нефтебазы, на улице Авиационной. Там же заявили, что на месте ЧП работают городские службы, полиция, газовая служба. В свою очередь, в пресс-службе воздушной гавани города рассказали РИА Новости, что аэропорт не прекратил работу и продолжает функционировать в штатном режиме.
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