https://ria.ru/20230920/postavki-1897638256.html
Польша заявила о готовности к переговорам с Украиной по поставкам продуктов
Польша заявила о готовности к переговорам с Украиной по поставкам продуктов - РИА Новости, 20.09.2023
Польша заявила о готовности к переговорам с Украиной по поставкам продуктов
Польша готова к переговорам с Украиной о поставках продовольствия, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс в интервью... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:13
2023-09-20T19:13
2023-09-20T19:15
украина
тарас качка
матеуш моравецкий
венгрия
польша
евросоюз
зерновая сделка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:173:2103:1356_1920x0_80_0_0_a8a22dcbfa2ccef8567812baf67b0b01.jpg
ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Польша готова к переговорам с Украиной о поставках продовольствия, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс в интервью агентству РАР. "Мы открыты для того, чтобы найти решение, которое защитит польский рынок, защитит польских фермеров и поможет Украине", - сказал Телюс. "Мы ждем таких переговоров и готовы, чтобы такие переговоры состоялись", - добавил он. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html
https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html
украина
венгрия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:0:1869:1402_1920x0_80_0_0_c9c88ee1527de944c74f6c832f42d75e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, тарас качка, матеуш моравецкий, венгрия, польша, евросоюз, зерновая сделка, в мире
Украина, Тарас Качка, Матеуш Моравецкий, Венгрия, Польша, Евросоюз, Зерновая сделка, В мире
Польша заявила о готовности к переговорам с Украиной по поставкам продуктов
Минсельхоз: Польша готова к переговорам с Украиной по поставкам продуктов