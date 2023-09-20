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Польша заявила о готовности к переговорам с Украиной по поставкам продуктов - РИА Новости, 20.09.2023
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19:13 20.09.2023 (обновлено: 19:15 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/postavki-1897638256.html
Польша заявила о готовности к переговорам с Украиной по поставкам продуктов
Польша заявила о готовности к переговорам с Украиной по поставкам продуктов - РИА Новости, 20.09.2023
Польша заявила о готовности к переговорам с Украиной по поставкам продуктов
Польша готова к переговорам с Украиной о поставках продовольствия, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс в интервью... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:13
2023-09-20T19:15
украина
тарас качка
матеуш моравецкий
венгрия
польша
евросоюз
зерновая сделка
в мире
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ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Польша готова к переговорам с Украиной о поставках продовольствия, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс в интервью агентству РАР. "Мы открыты для того, чтобы найти решение, которое защитит польский рынок, защитит польских фермеров и поможет Украине", - сказал Телюс. "Мы ждем таких переговоров и готовы, чтобы такие переговоры состоялись", - добавил он. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html
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украина, тарас качка, матеуш моравецкий, венгрия, польша, евросоюз, зерновая сделка, в мире
Украина, Тарас Качка, Матеуш Моравецкий, Венгрия, Польша, Евросоюз, Зерновая сделка, В мире
Польша заявила о готовности к переговорам с Украиной по поставкам продуктов

Минсельхоз: Польша готова к переговорам с Украиной по поставкам продуктов

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи
Разгрузка украинского зерна с баржи - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи . Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Польша готова к переговорам с Украиной о поставках продовольствия, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс в интервью агентству РАР.
"Мы открыты для того, чтобы найти решение, которое защитит польский рынок, защитит польских фермеров и поможет Украине", - сказал Телюс.
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"Мы ждем таких переговоров и готовы, чтобы такие переговоры состоялись", - добавил он.
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.
Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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УкраинаТарас КачкаМатеуш МоравецкийВенгрияПольшаЕвросоюзЗерновая сделкаВ мире
 
 
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