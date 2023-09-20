https://ria.ru/20230920/postavki-1897638256.html

Польша заявила о готовности к переговорам с Украиной по поставкам продуктов

Польша заявила о готовности к переговорам с Украиной по поставкам продуктов - РИА Новости, 20.09.2023

Польша заявила о готовности к переговорам с Украиной по поставкам продуктов

Польша готова к переговорам с Украиной о поставках продовольствия, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс в интервью... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T19:13

2023-09-20T19:13

2023-09-20T19:15

украина

тарас качка

матеуш моравецкий

венгрия

польша

евросоюз

зерновая сделка

в мире

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ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Польша готова к переговорам с Украиной о поставках продовольствия, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс в интервью агентству РАР. "Мы открыты для того, чтобы найти решение, которое защитит польский рынок, защитит польских фермеров и поможет Украине", - сказал Телюс. "Мы ждем таких переговоров и готовы, чтобы такие переговоры состоялись", - добавил он. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

украина

венгрия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, тарас качка, матеуш моравецкий, венгрия, польша, евросоюз, зерновая сделка, в мире