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В Белгородской области задержали подозреваемого в поджоге Z-конструкции - РИА Новости, 20.09.2023
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21:50 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/podzhog-1897664953.html
В Белгородской области задержали подозреваемого в поджоге Z-конструкции
В Белгородской области задержали подозреваемого в поджоге Z-конструкции - РИА Новости, 20.09.2023
В Белгородской области задержали подозреваемого в поджоге Z-конструкции
Сотрудники УМВД и УФСБ задержали подозреваемого в поджоге Z-конструкции в Белгороде, им оказался житель Калининградской области и при обыске в его комнате... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:50
2023-09-20T21:50
происшествия
белгородская область
белгород
калининградская область
валентин демидов
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БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники УМВД и УФСБ задержали подозреваемого в поджоге Z-конструкции в Белгороде, им оказался житель Калининградской области и при обыске в его комнате обнаружили предметы, схожие с гранатой, сообщила пресс-служба УМВД по Белгородской области. Инцидент произошел ночью 18 сентября примерно в 0.30 (мск). Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что ночью неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле проспекта Ватутина. Очевидцы самостоятельно потушили огонь с помощью огнетушителя. По словам мэра, сама конструкция практически не пострадала. Записи с камер видеонаблюдения передали в полицию. "В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники УМВД России по Белгородской области во взаимодействии с сотрудниками УФСБ региона установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 28-летний житель Калининградской области", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что во время обыска в комнате общежития, где проживал подозреваемый, были найдены предметы, похожие на гранату РГД-5 и тротиловую шашку. Эти предметы были изъяты и отправлены на экспертизу. По данным пресс-службы, в настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье вандализм. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до 3 лет лишения свободы. Сотрудники полиции расследуют все детали этого преступления и проверяют, участвовал ли задержанный в совершении других преступлений в Белгородской области, добавили в УМВД.
https://ria.ru/20230911/zhaloba-1895622912.html
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происшествия, белгородская область, белгород, калининградская область, валентин демидов
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Калининградская область, Валентин Демидов
В Белгородской области задержали подозреваемого в поджоге Z-конструкции

Силовики в Белгородской области задержали подозреваемого в поджоге Z-конструкции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники УМВД и УФСБ задержали подозреваемого в поджоге Z-конструкции в Белгороде, им оказался житель Калининградской области и при обыске в его комнате обнаружили предметы, схожие с гранатой, сообщила пресс-служба УМВД по Белгородской области.
Инцидент произошел ночью 18 сентября примерно в 0.30 (мск). Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что ночью неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле проспекта Ватутина. Очевидцы самостоятельно потушили огонь с помощью огнетушителя. По словам мэра, сама конструкция практически не пострадала. Записи с камер видеонаблюдения передали в полицию.
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"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники УМВД России по Белгородской области во взаимодействии с сотрудниками УФСБ региона установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 28-летний житель Калининградской области", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что во время обыска в комнате общежития, где проживал подозреваемый, были найдены предметы, похожие на гранату РГД-5 и тротиловую шашку. Эти предметы были изъяты и отправлены на экспертизу.
По данным пресс-службы, в настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье вандализм. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до 3 лет лишения свободы. Сотрудники полиции расследуют все детали этого преступления и проверяют, участвовал ли задержанный в совершении других преступлений в Белгородской области, добавили в УМВД.
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