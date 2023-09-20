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Глава ПМР раскритиковал власти Молдавии за отказ во въезде ученых из России
Глава ПМР раскритиковал власти Молдавии за отказ во въезде ученых из России - РИА Новости, 20.09.2023
Глава ПМР раскритиковал власти Молдавии за отказ во въезде ученых из России
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский раскритиковал действия властей Молдавии, отказавших во въезде группе ученых... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:35
2023-09-20T17:35
2023-09-20T17:36
в мире
здоровье - общество
молдавия
кишинев
россия
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский раскритиковал действия властей Молдавии, отказавших во въезде группе ученых из РФ и Центральной Азии, которые должны были участвовать в конференции по русскому языку в Тирасполе. Ранее в среду журналист из Бишкека Андрей Токомбаев сообщил РИА Новости, что группа ученых из РФ и Центральной Азии получила отказ во въезде в Молдавию и вторые сутки находится в аэропорту Кишинева. По его словам, в группе было 20 человек. В молдавской Погранполиции отметили, что следовавшую в Приднестровье на конференцию по русскому языку группу ученых не пустили в Молдавию на основании анализа рисков и данных, полученных от службы информации и безопасности "Молдавские власти видят в русском языке опасность, некое оружие массового поражения, и пытаются с ним бороться - закрывают русские школы, либо, не допуская людей возрастных на данную конференцию, пытаясь ее сорвать", - сказал Красносельский на конференции по русскому языку в Приднестровском госуниверситете. "Бороться с языком нельзя. Это тупиковая ситуация, которая будет иметь необратимые негативнее последствия для тех, кто это задумывает. Объяснить действия молдавских властей я просто не хочу, я просто не понимаю", - отметил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20230920/moldaviya-1897499582.html
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в мире, здоровье - общество, молдавия, кишинев, россия, вадим красносельский
В мире, Здоровье - Общество, Молдавия, Кишинев, Россия, Вадим Красносельский
Глава ПМР раскритиковал власти Молдавии за отказ во въезде ученых из России
Глава ПМР раскритиковал власти Молдавии из-за отказа во въезде группе ученых РФ
ТИРАСПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский раскритиковал действия властей Молдавии, отказавших во въезде группе ученых из РФ и Центральной Азии, которые должны были участвовать в конференции по русскому языку в Тирасполе.
Ранее в среду журналист из Бишкека Андрей Токомбаев сообщил РИА Новости, что группа ученых из РФ
и Центральной Азии
получила отказ во въезде в Молдавию
и вторые сутки находится в аэропорту Кишинева
. По его словам, в группе было 20 человек. В молдавской Погранполиции отметили, что следовавшую в Приднестровье на конференцию по русскому языку группу ученых не пустили в Молдавию на основании анализа рисков и данных, полученных от службы информации и безопасности
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"Молдавские власти видят в русском языке опасность, некое оружие массового поражения, и пытаются с ним бороться - закрывают русские школы, либо, не допуская людей возрастных на данную конференцию, пытаясь ее сорвать", - сказал Красносельский на конференции по русскому языку в Приднестровском госуниверситете.
"Бороться с языком нельзя. Это тупиковая ситуация, которая будет иметь необратимые негативнее последствия для тех, кто это задумывает. Объяснить действия молдавских властей я просто не хочу, я просто не понимаю", - отметил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР
. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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