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МЧС: в России за лето на водоемах погибли более двух тысяч отдыхающих - РИА Новости, 20.09.2023
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Туризм
 
18:42 20.09.2023
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МЧС: в России за лето на водоемах погибли более двух тысяч отдыхающих
МЧС: в России за лето на водоемах погибли более двух тысяч отдыхающих - РИА Новости, 20.09.2023
МЧС: в России за лето на водоемах погибли более двух тысяч отдыхающих
За лето на водоемах России спасено 714 отдыхающих, в том числе 157 детей, при этом 2381 человек погиб, из них – 358 детей, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Основные РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:42
2023-09-20T18:42
туризм
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. За лето на водоемах России спасено 714 отдыхающих, в том числе 157 детей, при этом 2381 человек погиб, из них – 358 детей, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Основные причины трагедий на воде, по данным ведомства, – это купание в необорудованных и запрещенных местах, в состоянии алкогольного опьянения.Летом было выявлено более пяти тысяч диких пляжей. По результатам работы в 71 месте были оборудованы места для купания. В необорудованных безопасность обеспечивали 722 мобильных спасательных поста.Кроме того, как рассказал начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин, за восемь месяцев 2023 года на водных объектах произошло 185 происшествий с маломерными судами. Это на десять процентом меньше, чем годом ранее. В результате ЧП погибли 132 человека, 42 получили травмы и 19 пропали без вести.
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новости - туризм, туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС: в России за лето на водоемах погибли более двух тысяч отдыхающих

МЧС России: в России за лето на водоемах спасено 714 отдыхающих

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм на Черном море
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МОСКВА, 20 сен РИА Новости. За лето на водоемах России спасено 714 отдыхающих, в том числе 157 детей, при этом 2381 человек погиб, из них – 358 детей, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Основные причины трагедий на воде, по данным ведомства, – это купание в необорудованных и запрещенных местах, в состоянии алкогольного опьянения.

Летом было выявлено более пяти тысяч диких пляжей. По результатам работы в 71 месте были оборудованы места для купания. В необорудованных безопасность обеспечивали 722 мобильных спасательных поста.
Кроме того, как рассказал начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин, за восемь месяцев 2023 года на водных объектах произошло 185 происшествий с маломерными судами. Это на десять процентом меньше, чем годом ранее. В результате ЧП погибли 132 человека, 42 получили травмы и 19 пропали без вести.
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