https://ria.ru/20230920/plyazhi-1897620576.html

МЧС: в России за лето на водоемах погибли более двух тысяч отдыхающих

МЧС: в России за лето на водоемах погибли более двух тысяч отдыхающих - РИА Новости, 20.09.2023

МЧС: в России за лето на водоемах погибли более двух тысяч отдыхающих

За лето на водоемах России спасено 714 отдыхающих, в том числе 157 детей, при этом 2381 человек погиб, из них – 358 детей, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Основные РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:42

2023-09-20T18:42

2023-09-20T18:42

туризм

новости - туризм

туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887091175_0:139:3394:2048_1920x0_80_0_0_e7190b9f4423f7e291738bdf9c7404d8.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. За лето на водоемах России спасено 714 отдыхающих, в том числе 157 детей, при этом 2381 человек погиб, из них – 358 детей, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Основные причины трагедий на воде, по данным ведомства, – это купание в необорудованных и запрещенных местах, в состоянии алкогольного опьянения.Летом было выявлено более пяти тысяч диких пляжей. По результатам работы в 71 месте были оборудованы места для купания. В необорудованных безопасность обеспечивали 722 мобильных спасательных поста.Кроме того, как рассказал начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин, за восемь месяцев 2023 года на водных объектах произошло 185 происшествий с маломерными судами. Это на десять процентом меньше, чем годом ранее. В результате ЧП погибли 132 человека, 42 получили травмы и 19 пропали без вести.

https://ria.ru/20230915/turizm-1896185995.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)