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Песков заявил, что все международные дела должны основываться на праве - РИА Новости, 20.09.2023
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16:45 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/peskov-1897590004.html
Песков заявил, что все международные дела должны основываться на праве
Песков заявил, что все международные дела должны основываться на праве - РИА Новости, 20.09.2023
Песков заявил, что все международные дела должны основываться на праве
Все международные дела должны основываться на праве, а не на правилах, которые кто-то выдумывает для себя и нарушает по собственному усмотрению, заявил... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:45
2023-09-20T16:45
россия
дмитрий песков
rt arabic
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Все международные дела должны основываться на праве, а не на правилах, которые кто-то выдумывает для себя и нарушает по собственному усмотрению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic. Песков сообщил, что многие страны поддерживают идею о том, Совет безопасности ООН должен стать более инклюзивным и включать в себя те страны, голос которых все громче слышен на мировой арене. "Эти процессы набирают скорость. набирает скорость взаимодействие разных стран, которые разделяют общую философию и философию подхода к нынешней системе международных отношений. Стран, которые сходятся в понимании характера межгосударственных отношений, которые основаны на взаимном уважении, на неприятии того, чтобы кто-то кому-то диктовал свои условия, в том, что все дела должны основываться на международном праве, а не на правилах, которые кто-то выдумывает для себя и которые кто-то нарушает по собственному усмотрению", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, rt arabic, оон
Россия, Дмитрий Песков, RT Arabic, ООН
Песков заявил, что все международные дела должны основываться на праве

Песков: все международные дела должны основываться на праве, а не на правилах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Все международные дела должны основываться на праве, а не на правилах, которые кто-то выдумывает для себя и нарушает по собственному усмотрению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic.
Песков сообщил, что многие страны поддерживают идею о том, Совет безопасности ООН должен стать более инклюзивным и включать в себя те страны, голос которых все громче слышен на мировой арене.
"Эти процессы набирают скорость. набирает скорость взаимодействие разных стран, которые разделяют общую философию и философию подхода к нынешней системе международных отношений. Стран, которые сходятся в понимании характера межгосударственных отношений, которые основаны на взаимном уважении, на неприятии того, чтобы кто-то кому-то диктовал свои условия, в том, что все дела должны основываться на международном праве, а не на правилах, которые кто-то выдумывает для себя и которые кто-то нарушает по собственному усмотрению", - сказал Песков.
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