https://ria.ru/20230920/peskov-1897590004.html

Песков заявил, что все международные дела должны основываться на праве

Песков заявил, что все международные дела должны основываться на праве - РИА Новости, 20.09.2023

Песков заявил, что все международные дела должны основываться на праве

Все международные дела должны основываться на праве, а не на правилах, которые кто-то выдумывает для себя и нарушает по собственному усмотрению, заявил... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:45

2023-09-20T16:45

2023-09-20T16:45

россия

дмитрий песков

rt arabic

оон

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Все международные дела должны основываться на праве, а не на правилах, которые кто-то выдумывает для себя и нарушает по собственному усмотрению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic. Песков сообщил, что многие страны поддерживают идею о том, Совет безопасности ООН должен стать более инклюзивным и включать в себя те страны, голос которых все громче слышен на мировой арене. "Эти процессы набирают скорость. набирает скорость взаимодействие разных стран, которые разделяют общую философию и философию подхода к нынешней системе международных отношений. Стран, которые сходятся в понимании характера межгосударственных отношений, которые основаны на взаимном уважении, на неприятии того, чтобы кто-то кому-то диктовал свои условия, в том, что все дела должны основываться на международном праве, а не на правилах, которые кто-то выдумывает для себя и которые кто-то нарушает по собственному усмотрению", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

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россия, дмитрий песков, rt arabic, оон