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Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем республики - РИА Новости, 20.09.2023
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09:07 20.09.2023 (обновлено: 09:21 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/osetiya-1897444581.html
Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем республики
Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем республики - РИА Новости, 20.09.2023
Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем республики
Президент России Владимир Путин в направленном президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву поздравлении с Днем Республики отметил, что российская сторона придает... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:07
2023-09-20T09:21
южная осетия
россия
политика
владимир путин
алан гаглоев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в направленном президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву поздравлении с Днем Республики отметил, что российская сторона придает большое значение развитию дружественных, добрососедских отношений между странам, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Алан Эдуардович, примите сердечные поздравления по случаю Дня Республики. Придаём большое значение развитию дружественных, добрососедских отношений между нашими странами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на различных направлениях", - говорится в телеграмме.Путин уточнил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач государственного строительства и социально-экономического развития.Российский лидер также пожелал Гаглоеву крепкого здоровья и успехов, а всем согражданам - счастья и благополучия.
https://ria.ru/20230808/rossiya-1888768941.html
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южная осетия, россия, политика, владимир путин, алан гаглоев
Южная Осетия, Россия, Политика, Владимир Путин, Алан Гаглоев
Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем республики

Путин: Россия придает большое значение развитию отношений с Южной Осетией

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на одну из городских улиц в Цхинвале
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в направленном президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву поздравлении с Днем Республики отметил, что российская сторона придает большое значение развитию дружественных, добрососедских отношений между странам, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Алан Эдуардович, примите сердечные поздравления по случаю Дня Республики. Придаём большое значение развитию дружественных, добрососедских отношений между нашими странами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на различных направлениях", - говорится в телеграмме.
Путин уточнил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач государственного строительства и социально-экономического развития.
Российский лидер также пожелал Гаглоеву крепкого здоровья и успехов, а всем согражданам - счастья и благополучия.
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Южная ОсетияРоссияПолитикаВладимир ПутинАлан Гаглоев
 
 
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