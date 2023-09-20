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Более 99% жилых домов в Оренбуржье готовы к отопительному сезону - РИА Новости, 20.09.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
17:40 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/orenburzhe-1897610825.html
Более 99% жилых домов в Оренбуржье готовы к отопительному сезону
Более 99% жилых домов в Оренбуржье готовы к отопительному сезону - РИА Новости, 20.09.2023
Более 99% жилых домов в Оренбуржье готовы к отопительному сезону
К отопительному сезону готовы свыше 99% жилых домов Оренбургской области, 99,6 % объектов социальной сферы, 97% котельных и мини-котельных, сообщает... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:40
2023-09-20T17:40
оренбургская область
оренбургская область
октябрьский район
денис паслер
жкх
отопление
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. К отопительному сезону готовы свыше 99% жилых домов Оренбургской области, 99,6 % объектов социальной сферы, 97% котельных и мини-котельных, сообщает телеграм-канал губернатора региона Дениса Паслера. Он отметил, что власти ежедневно мониторят состояние и готовность систем ЖКХ к началу отопительного сезона. Общая степень готовности по региону на сегодняшний день превышает 96%. "Сейчас завершаем строительство новой котельной в селе Студеное Илекского района. Она будет обслуживать более двух тысяч местных жителей и обеспечит теплом здания школы, детского сада, Дома культуры и школы искусств, фельдшерско-акушерский пункт. На финальной стадии капитальный ремонт котельной в селе Октябрьском Октябрьского района. Ее износ превышал 85%", - написал Паслер. Он добавил, что также продолжается масштабное обновление коммунальных сетей в Новотроицке. Ремонт систем водоснабжения и магистральной тепловой сети ведется за счет средств Фонда национального благосостояния. Также глава области отметил, что с использованием льготного займа модернизируется самая большая котельная в Бузулуке. Она снабжает теплом свыше 15 тысяч жителей города и десятки соцобъектов. За 53 года эксплуатации оборудование сильно устарело. И таких объектов по региону - сотни. На системную модернизацию жилищно-коммунального комплекса Оренбуржья в текущем году из консолидированного бюджета выделят рекордные 3,7 миллиарда рублей. Реализуется более 130 проектов в муниципалитетах области – это гарантия качественной и бесперебойной подачи тепла и воды в дома десятков тысяч оренбуржцев.
https://ria.ru/20230920/remont-1897518968.html
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оренбургская область, октябрьский район, денис паслер, жкх, отопление
Оренбургская область, Оренбургская область, Октябрьский район, Денис Паслер, ЖКХ, Отопление

Более 99% жилых домов в Оренбуржье готовы к отопительному сезону

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖители Москвы держат руки над батареей
Жители Москвы держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Жители Москвы держат руки над батареей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. К отопительному сезону готовы свыше 99% жилых домов Оренбургской области, 99,6 % объектов социальной сферы, 97% котельных и мини-котельных, сообщает телеграм-канал губернатора региона Дениса Паслера.
Он отметил, что власти ежедневно мониторят состояние и готовность систем ЖКХ к началу отопительного сезона. Общая степень готовности по региону на сегодняшний день превышает 96%.
Капитальный ремонт в больнице - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Почти 120 медобъектов ремонтируют в Оренбургской области в 2023 году
Вчера, 13:10
"Сейчас завершаем строительство новой котельной в селе Студеное Илекского района. Она будет обслуживать более двух тысяч местных жителей и обеспечит теплом здания школы, детского сада, Дома культуры и школы искусств, фельдшерско-акушерский пункт. На финальной стадии капитальный ремонт котельной в селе Октябрьском Октябрьского района. Ее износ превышал 85%", - написал Паслер.
Он добавил, что также продолжается масштабное обновление коммунальных сетей в Новотроицке. Ремонт систем водоснабжения и магистральной тепловой сети ведется за счет средств Фонда национального благосостояния.
Также глава области отметил, что с использованием льготного займа модернизируется самая большая котельная в Бузулуке. Она снабжает теплом свыше 15 тысяч жителей города и десятки соцобъектов. За 53 года эксплуатации оборудование сильно устарело. И таких объектов по региону - сотни.
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Бюджетникам Оренбуржья повысят зарплаты еще на 7%
Вчера, 11:48
На системную модернизацию жилищно-коммунального комплекса Оренбуржья в текущем году из консолидированного бюджета выделят рекордные 3,7 миллиарда рублей. Реализуется более 130 проектов в муниципалитетах области – это гарантия качественной и бесперебойной подачи тепла и воды в дома десятков тысяч оренбуржцев.
 
Оренбургская областьОренбургская областьОктябрьский районДенис ПаслерЖКХОтопление
 
 
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