Более 99% жилых домов в Оренбуржье готовы к отопительному сезону
Жители Москвы держат руки над батареей
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. К отопительному сезону готовы свыше 99% жилых домов Оренбургской области, 99,6 % объектов социальной сферы, 97% котельных и мини-котельных, сообщает телеграм-канал губернатора региона Дениса Паслера.
Он отметил, что власти ежедневно мониторят состояние и готовность систем ЖКХ к началу отопительного сезона. Общая степень готовности по региону на сегодняшний день превышает 96%.
"Сейчас завершаем строительство новой котельной в селе Студеное Илекского района. Она будет обслуживать более двух тысяч местных жителей и обеспечит теплом здания школы, детского сада, Дома культуры и школы искусств, фельдшерско-акушерский пункт. На финальной стадии капитальный ремонт котельной в селе Октябрьском Октябрьского района. Ее износ превышал 85%", - написал Паслер.
Он добавил, что также продолжается масштабное обновление коммунальных сетей в Новотроицке. Ремонт систем водоснабжения и магистральной тепловой сети ведется за счет средств Фонда национального благосостояния.
Также глава области отметил, что с использованием льготного займа модернизируется самая большая котельная в Бузулуке. Она снабжает теплом свыше 15 тысяч жителей города и десятки соцобъектов. За 53 года эксплуатации оборудование сильно устарело. И таких объектов по региону - сотни.
На системную модернизацию жилищно-коммунального комплекса Оренбуржья в текущем году из консолидированного бюджета выделят рекордные 3,7 миллиарда рублей. Реализуется более 130 проектов в муниципалитетах области – это гарантия качественной и бесперебойной подачи тепла и воды в дома десятков тысяч оренбуржцев.