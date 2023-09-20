https://ria.ru/20230920/orenburzhe-1897610825.html

Более 99% жилых домов в Оренбуржье готовы к отопительному сезону

Более 99% жилых домов в Оренбуржье готовы к отопительному сезону - РИА Новости, 20.09.2023

Более 99% жилых домов в Оренбуржье готовы к отопительному сезону

К отопительному сезону готовы свыше 99% жилых домов Оренбургской области, 99,6 % объектов социальной сферы, 97% котельных и мини-котельных, сообщает... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:40

2023-09-20T17:40

2023-09-20T17:40

оренбургская область

оренбургская область

октябрьский район

денис паслер

жкх

отопление

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. К отопительному сезону готовы свыше 99% жилых домов Оренбургской области, 99,6 % объектов социальной сферы, 97% котельных и мини-котельных, сообщает телеграм-канал губернатора региона Дениса Паслера. Он отметил, что власти ежедневно мониторят состояние и готовность систем ЖКХ к началу отопительного сезона. Общая степень готовности по региону на сегодняшний день превышает 96%. "Сейчас завершаем строительство новой котельной в селе Студеное Илекского района. Она будет обслуживать более двух тысяч местных жителей и обеспечит теплом здания школы, детского сада, Дома культуры и школы искусств, фельдшерско-акушерский пункт. На финальной стадии капитальный ремонт котельной в селе Октябрьском Октябрьского района. Ее износ превышал 85%", - написал Паслер. Он добавил, что также продолжается масштабное обновление коммунальных сетей в Новотроицке. Ремонт систем водоснабжения и магистральной тепловой сети ведется за счет средств Фонда национального благосостояния. Также глава области отметил, что с использованием льготного займа модернизируется самая большая котельная в Бузулуке. Она снабжает теплом свыше 15 тысяч жителей города и десятки соцобъектов. За 53 года эксплуатации оборудование сильно устарело. И таких объектов по региону - сотни. На системную модернизацию жилищно-коммунального комплекса Оренбуржья в текущем году из консолидированного бюджета выделят рекордные 3,7 миллиарда рублей. Реализуется более 130 проектов в муниципалитетах области – это гарантия качественной и бесперебойной подачи тепла и воды в дома десятков тысяч оренбуржцев.

https://ria.ru/20230920/remont-1897518968.html

https://ria.ru/20230920/zarplata-1897494939.html

оренбургская область

октябрьский район

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбургская область, октябрьский район, денис паслер, жкх, отопление