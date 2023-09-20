https://ria.ru/20230920/opk-1897561831.html
Мишустин призвал мониторить данные о внедрении передовых технологий в ОПК
Мишустин призвал мониторить данные о внедрении передовых технологий в ОПК - РИА Новости, 20.09.2023
Мишустин призвал мониторить данные о внедрении передовых технологий в ОПК
Нужно постоянно анализировать информацию, связанную с внедрением передовых технологий в оборонно-промышленном комплексе и качеством продукции, получать обратную РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:22
2023-09-20T15:22
2023-09-20T15:22
михаил мишустин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
вооруженные силы рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838391182_0:48:3155:1823_1920x0_80_0_0_7220691f61852320b0db1418b58c7ba4.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Нужно постоянно анализировать информацию, связанную с внедрением передовых технологий в оборонно-промышленном комплексе и качеством продукции, получать обратную связь, от этого зависит жизнь и здоровье солдат, заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. "Глава государства высоко оценил результаты проведенной работы в оборонно-промышленном комплексе, одновременно поручив активнее внедрять передовые технологии и следить за качеством продукции. Прошу руководителей всех уровней уделить этому вопросу особое внимание. Надо постоянно анализировать соответствующую информацию, получать обратную связь. От этого зависит не только реализация различных военных задач, но и жизнь, здоровье наших защитников", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Он добавил, что такие сведения позволят конструкторам улучшать характеристики и повышать надежность техники.
https://ria.ru/20230616/opk-1878714182.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838391182_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d51854e73fa9d112848419f151ca1177.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), вооруженные силы рф, экономика
Михаил Мишустин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Вооруженные силы РФ, Экономика
Мишустин призвал мониторить данные о внедрении передовых технологий в ОПК
Мишустин призвал мониторить информацию о внедрении передовых технологий в ОПК
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Нужно постоянно анализировать информацию, связанную с внедрением передовых технологий в оборонно-промышленном комплексе и качеством продукции, получать обратную связь, от этого зависит жизнь и здоровье солдат, заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
"Глава государства высоко оценил результаты проведенной работы в оборонно-промышленном комплексе, одновременно поручив активнее внедрять передовые технологии и следить за качеством продукции. Прошу руководителей всех уровней уделить этому вопросу особое внимание. Надо постоянно анализировать соответствующую информацию, получать обратную связь. От этого зависит не только реализация различных военных задач, но и жизнь, здоровье наших защитников", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
Он добавил, что такие сведения позволят конструкторам улучшать характеристики и повышать надежность техники.
Предприятия ОПК работают в две-три смены, заявил Путин