https://ria.ru/20230920/obstrel-1897649906.html

ВСУ выпустили ракету HARM по Донецку, заявили в ДНР

ВСУ выпустили ракету HARM по Донецку, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.09.2023

ВСУ выпустили ракету HARM по Донецку, заявили в ДНР

Украинские войска выпустили противорадиолокационную ракету HARM по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T20:27

2023-09-20T20:27

2023-09-20T20:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

макеевка

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили противорадиолокационную ракету HARM по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.30 - г. Донецк: выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 13.55 по Макеевке (Червоногвардейский район) было выпущено два снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в 16.55 по Донецку (Петровский район) было выпущено три такого же калибра, а в 19.25 по Киевскому району Донецка было выпущено три 155-миллиметровых снаряда. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230920/dnr-1897612266.html

донецк

донецкая народная республика

макеевка

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в мире, донецк, донецкая народная республика, макеевка, нато, сцкк