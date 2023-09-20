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ВСУ выпустили ракету HARM по Донецку, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:27 20.09.2023 (обновлено: 20:48 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/obstrel-1897649906.html
ВСУ выпустили ракету HARM по Донецку, заявили в ДНР
ВСУ выпустили ракету HARM по Донецку, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.09.2023
ВСУ выпустили ракету HARM по Донецку, заявили в ДНР
Украинские войска выпустили противорадиолокационную ракету HARM по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:27
2023-09-20T20:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
макеевка
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили противорадиолокационную ракету HARM по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.30 - г. Донецк: выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 13.55 по Макеевке (Червоногвардейский район) было выпущено два снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в 16.55 по Донецку (Петровский район) было выпущено три такого же калибра, а в 19.25 по Киевскому району Донецка было выпущено три 155-миллиметровых снаряда. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230920/dnr-1897612266.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, макеевка, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Макеевка, НАТО, СЦКК
ВСУ выпустили ракету HARM по Донецку, заявили в ДНР

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили ракету HARM по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкАмериканская ракета HARM
Американская ракета HARM - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Американская ракета HARM. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили противорадиолокационную ракету HARM по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.30 - г. Донецк: выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
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Кроме того, представительство сообщило, что в 13.55 по Макеевке (Червоногвардейский район) было выпущено два снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в 16.55 по Донецку (Петровский район) было выпущено три такого же калибра, а в 19.25 по Киевскому району Донецка было выпущено три 155-миллиметровых снаряда.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаНАТОСЦКК
 
 
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