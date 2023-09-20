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Украинский "Нафтогаз" заявил о выходе из дефолта по евробондам - РИА Новости, 20.09.2023
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22:42 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/obligatsii-1897672353.html
Украинский "Нафтогаз" заявил о выходе из дефолта по евробондам
Украинский "Нафтогаз" заявил о выходе из дефолта по евробондам - РИА Новости, 20.09.2023
Украинский "Нафтогаз" заявил о выходе из дефолта по евробондам
Компания "Нафтогаз Украины" заявила в среду о выходе из дефолта по еврооблигациям, выполнив все условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T22:42
2023-09-20T22:42
экономика
украина
нафтогаз украины
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" заявила в среду о выходе из дефолта по еврооблигациям, выполнив все условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 году, по которым ранее объявила дефолт, и со сроком погашения в 2026 году. В конце июля компания "Нафтогаз Украины" заявила, что инвесторы поддержали реструктуризацию еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 годах. "НАК "Нафтогаз Украины" выполнила условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 годах, совершив необходимые платежи. Таким образом, группа "Нафтогаз" вышла из дефолта", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании. Как утверждает председатель правления компании Алексей Чернышев, слова которого приводит пресс-служба, официальный выход из дефолта позволит рассматривать новое финансирование плана капитальных инвестиций развития группы. Он добавил, что "компромисс удалось достичь также благодаря финансовым и юридическим советникам". В июле прошлого года компания "Нафтогаз Украины", от которой зависит снабжение 12,5 миллиона домохозяйств, всех теплогенерирующих предприятий и бизнеса страны, объявила дефолт по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году. Сообщалось, что "Нафтогаз" не смог вовремя оплатить инвесторам 350 миллионов долларов долгов и проценты по еврооблигациям, потому что кабмин Украины не согласовал эти выплаты.
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экономика, украина, нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф
Экономика, Украина, Нафтогаз Украины, Национальный антитеррористический комитет РФ
Украинский "Нафтогаз" заявил о выходе из дефолта по евробондам

"Нафтогаз Украины" в среду заявил о выходе из дефолта по евробондам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Здание национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины". Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" заявила в среду о выходе из дефолта по еврооблигациям, выполнив все условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 году, по которым ранее объявила дефолт, и со сроком погашения в 2026 году.
В конце июля компания "Нафтогаз Украины" заявила, что инвесторы поддержали реструктуризацию еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 годах.
"НАК "Нафтогаз Украины" выполнила условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 годах, совершив необходимые платежи. Таким образом, группа "Нафтогаз" вышла из дефолта", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.
Как утверждает председатель правления компании Алексей Чернышев, слова которого приводит пресс-служба, официальный выход из дефолта позволит рассматривать новое финансирование плана капитальных инвестиций развития группы. Он добавил, что "компромисс удалось достичь также благодаря финансовым и юридическим советникам".
В июле прошлого года компания "Нафтогаз Украины", от которой зависит снабжение 12,5 миллиона домохозяйств, всех теплогенерирующих предприятий и бизнеса страны, объявила дефолт по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году. Сообщалось, что "Нафтогаз" не смог вовремя оплатить инвесторам 350 миллионов долларов долгов и проценты по еврооблигациям, потому что кабмин Украины не согласовал эти выплаты.
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