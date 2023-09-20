https://ria.ru/20230920/obligatsii-1897672353.html

Украинский "Нафтогаз" заявил о выходе из дефолта по евробондам

Украинский "Нафтогаз" заявил о выходе из дефолта по евробондам - РИА Новости, 20.09.2023

Украинский "Нафтогаз" заявил о выходе из дефолта по евробондам

Компания "Нафтогаз Украины" заявила в среду о выходе из дефолта по еврооблигациям, выполнив все условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T22:42

2023-09-20T22:42

2023-09-20T22:42

экономика

украина

нафтогаз украины

национальный антитеррористический комитет рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752217115_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_974e255ac99aae50c0271311bedee59a.jpg

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" заявила в среду о выходе из дефолта по еврооблигациям, выполнив все условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 году, по которым ранее объявила дефолт, и со сроком погашения в 2026 году. В конце июля компания "Нафтогаз Украины" заявила, что инвесторы поддержали реструктуризацию еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 годах. "НАК "Нафтогаз Украины" выполнила условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 годах, совершив необходимые платежи. Таким образом, группа "Нафтогаз" вышла из дефолта", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании. Как утверждает председатель правления компании Алексей Чернышев, слова которого приводит пресс-служба, официальный выход из дефолта позволит рассматривать новое финансирование плана капитальных инвестиций развития группы. Он добавил, что "компромисс удалось достичь также благодаря финансовым и юридическим советникам". В июле прошлого года компания "Нафтогаз Украины", от которой зависит снабжение 12,5 миллиона домохозяйств, всех теплогенерирующих предприятий и бизнеса страны, объявила дефолт по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году. Сообщалось, что "Нафтогаз" не смог вовремя оплатить инвесторам 350 миллионов долларов долгов и проценты по еврооблигациям, потому что кабмин Украины не согласовал эти выплаты.

https://ria.ru/20230908/ukraina-1894871259.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф