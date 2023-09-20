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В Уфе задержали таксиста, напавшего на клиента с перцовым баллончиком - РИА Новости, 20.09.2023
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16:55 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/napadenie-1897594186.html
В Уфе задержали таксиста, напавшего на клиента с перцовым баллончиком
В Уфе задержали таксиста, напавшего на клиента с перцовым баллончиком - РИА Новости, 20.09.2023
В Уфе задержали таксиста, напавшего на клиента с перцовым баллончиком
Правоохранители задержали таксиста-иностранца, который напал на клиента с перцовым баллончиком и отобрал телефон, но не сумев скрыться, вернул его, сообщили в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:55
2023-09-20T16:55
происшествия
уфа
россия
кировский район
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УФА, 20 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали таксиста-иностранца, который напал на клиента с перцовым баллончиком и отобрал телефон, но не сумев скрыться, вернул его, сообщили в управлении МВД по Башкирии. В СУСК РФ по региону сообщают, что 17 сентября иностранец, работающий таксистом, распылил в лицо своего клиента перцовый аэрозоль, после чего похитил у него телефон. Потерпевший попытался остановить нападавшего, но таксист вновь распылил ему в лицо аэрозоль и нанес несколько ударов баллончиком по голове и попытался уехать, но совершил столкновение с двумя припаркованными автомобилями. Не сумев скрыться, он вернул похищенный телефон и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). Велись поиски преступника. "Сотрудниками уголовного розыска управления МВД России по г. Уфе был задержан таксист, подозреваемый в нападении на молодого человека в Кировском районе г. Уфы. Мужчина был передан сотрудникам Следственного комитета", - сообщает пресс-служба управления МВД по Башкирии.
https://ria.ru/20230913/taksist-1895993528.html
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происшествия, уфа, россия, кировский район
Происшествия, Уфа, Россия, Кировский район
В Уфе задержали таксиста, напавшего на клиента с перцовым баллончиком

В Уфе полиция задержала таксиста, напавшего на клиента с перцовым баллончиком

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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УФА, 20 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали таксиста-иностранца, который напал на клиента с перцовым баллончиком и отобрал телефон, но не сумев скрыться, вернул его, сообщили в управлении МВД по Башкирии.
В СУСК РФ по региону сообщают, что 17 сентября иностранец, работающий таксистом, распылил в лицо своего клиента перцовый аэрозоль, после чего похитил у него телефон. Потерпевший попытался остановить нападавшего, но таксист вновь распылил ему в лицо аэрозоль и нанес несколько ударов баллончиком по голове и попытался уехать, но совершил столкновение с двумя припаркованными автомобилями. Не сумев скрыться, он вернул похищенный телефон и скрылся.
Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). Велись поиски преступника.
"Сотрудниками уголовного розыска управления МВД России по г. Уфе был задержан таксист, подозреваемый в нападении на молодого человека в Кировском районе г. Уфы. Мужчина был передан сотрудникам Следственного комитета", - сообщает пресс-служба управления МВД по Башкирии.
Скриншот записи видеорегистратора
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