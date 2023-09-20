https://ria.ru/20230920/napadenie-1897594186.html

В Уфе задержали таксиста, напавшего на клиента с перцовым баллончиком

В Уфе задержали таксиста, напавшего на клиента с перцовым баллончиком - РИА Новости, 20.09.2023

В Уфе задержали таксиста, напавшего на клиента с перцовым баллончиком

Правоохранители задержали таксиста-иностранца, который напал на клиента с перцовым баллончиком и отобрал телефон, но не сумев скрыться, вернул его, сообщили в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:55

2023-09-20T16:55

2023-09-20T16:55

происшествия

уфа

россия

кировский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

УФА, 20 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали таксиста-иностранца, который напал на клиента с перцовым баллончиком и отобрал телефон, но не сумев скрыться, вернул его, сообщили в управлении МВД по Башкирии. В СУСК РФ по региону сообщают, что 17 сентября иностранец, работающий таксистом, распылил в лицо своего клиента перцовый аэрозоль, после чего похитил у него телефон. Потерпевший попытался остановить нападавшего, но таксист вновь распылил ему в лицо аэрозоль и нанес несколько ударов баллончиком по голове и попытался уехать, но совершил столкновение с двумя припаркованными автомобилями. Не сумев скрыться, он вернул похищенный телефон и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). Велись поиски преступника. "Сотрудниками уголовного розыска управления МВД России по г. Уфе был задержан таксист, подозреваемый в нападении на молодого человека в Кировском районе г. Уфы. Мужчина был передан сотрудникам Следственного комитета", - сообщает пресс-служба управления МВД по Башкирии.

https://ria.ru/20230913/taksist-1895993528.html

уфа

россия

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, россия, кировский район