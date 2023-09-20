https://ria.ru/20230920/moldavia-1897539736.html

Партия "Шор" не планирует отказываться от участия в выборах в Молдавии

Партия "Шор" не планирует отказываться от участия в выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.09.2023

Партия "Шор" не планирует отказываться от участия в выборах в Молдавии

Члены запрещенной в Молдавии партии "Шор" не собираются отказываться от участия в местных выборах, несмотря на запрет парламента и согласие Конституционного... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:20

2023-09-20T14:20

2023-09-20T14:20

в мире

молдавия

илан шор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860762819_0:63:3244:1888_1920x0_80_0_0_c82b701ea1a8a202dc43ee1d3851d21f.jpg

КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Члены запрещенной в Молдавии партии "Шор" не собираются отказываться от участия в местных выборах, несмотря на запрет парламента и согласие Конституционного суда, заявил лидер политсилы Илан Шор в своем Telegram-канале. Ранее правящая партия "Действие и солидарность" проголосовала в парламенте за законопроект, который подразумевает запрет членам бывшей партии "Шор" участвовать в местных, парламентских и президентских выборах на срок от трех до пяти лет. Голоса судей Конституционного суда по этому вопросу разделились поровну, это означает, что запрет остается в силе. "В отсутствие аргументов власти постыдно приостановили процесс из-за равенства голосов, поскольку прекрасно понимают, что им больше нечего сказать в оправдание такого решения… Никто не сможет помешать нашей команде участвовать в выборах и выполнять обещания развивать населенные пункты в стране", - написал Шор.По его словам, становится все более очевидным, что Конституционный суд принимает решения "только в пользу власти и против демократии". "Нынешняя власть совершает фатальные ошибки, которые возымеют последствия и за которые придется ответить", - подчеркнул Шор. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остаются в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Шор заявил, что в ответ на запрет властями партии "Шор" он создает новое политическое формирование - блок "ШОР" ("Шанс. Обязанности. Реализация"). Он также призвал оппозиционные партии в республике стать частью этой политической платформы. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. В 2024 году в стране пройдут президентские, а в 2025 — парламентские выборы.

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, илан шор