https://ria.ru/20230920/moldavia-1897539736.html
Партия "Шор" не планирует отказываться от участия в выборах в Молдавии
Партия "Шор" не планирует отказываться от участия в выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.09.2023
Партия "Шор" не планирует отказываться от участия в выборах в Молдавии
Члены запрещенной в Молдавии партии "Шор" не собираются отказываться от участия в местных выборах, несмотря на запрет парламента и согласие Конституционного... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:20
2023-09-20T14:20
2023-09-20T14:20
в мире
молдавия
илан шор
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КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Члены запрещенной в Молдавии партии "Шор" не собираются отказываться от участия в местных выборах, несмотря на запрет парламента и согласие Конституционного суда, заявил лидер политсилы Илан Шор в своем Telegram-канале. Ранее правящая партия "Действие и солидарность" проголосовала в парламенте за законопроект, который подразумевает запрет членам бывшей партии "Шор" участвовать в местных, парламентских и президентских выборах на срок от трех до пяти лет. Голоса судей Конституционного суда по этому вопросу разделились поровну, это означает, что запрет остается в силе. "В отсутствие аргументов власти постыдно приостановили процесс из-за равенства голосов, поскольку прекрасно понимают, что им больше нечего сказать в оправдание такого решения… Никто не сможет помешать нашей команде участвовать в выборах и выполнять обещания развивать населенные пункты в стране", - написал Шор.По его словам, становится все более очевидным, что Конституционный суд принимает решения "только в пользу власти и против демократии". "Нынешняя власть совершает фатальные ошибки, которые возымеют последствия и за которые придется ответить", - подчеркнул Шор. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остаются в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Шор заявил, что в ответ на запрет властями партии "Шор" он создает новое политическое формирование - блок "ШОР" ("Шанс. Обязанности. Реализация"). Он также призвал оппозиционные партии в республике стать частью этой политической платформы. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. В 2024 году в стране пройдут президентские, а в 2025 — парламентские выборы.
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
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в мире, молдавия, илан шор
В мире, Молдавия, Илан Шор
Партия "Шор" не планирует отказываться от участия в выборах в Молдавии
Шор: оппозиционная партия не откажется от участия в выборах в Молдавии
КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости.
Члены запрещенной в Молдавии партии "Шор" не собираются отказываться от участия в местных выборах, несмотря на запрет парламента и согласие Конституционного суда, заявил лидер политсилы Илан Шор в своем Telegram-канале
.
Ранее правящая партия "Действие и солидарность" проголосовала в парламенте за законопроект, который подразумевает запрет членам бывшей партии "Шор" участвовать в местных, парламентских и президентских выборах на срок от трех до пяти лет. Голоса судей Конституционного суда по этому вопросу разделились поровну, это означает, что запрет остается в силе.
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"В отсутствие аргументов власти постыдно приостановили процесс из-за равенства голосов, поскольку прекрасно понимают, что им больше нечего сказать в оправдание такого решения… Никто не сможет помешать нашей команде участвовать в выборах и выполнять обещания развивать населенные пункты в стране", - написал Шор.
По его словам, становится все более очевидным, что Конституционный суд принимает решения "только в пользу власти и против демократии". "Нынешняя власть совершает фатальные ошибки, которые возымеют последствия и за которые придется ответить", - подчеркнул Шор.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остаются в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Шор заявил, что в ответ на запрет властями партии "Шор" он создает новое политическое формирование - блок "ШОР" ("Шанс. Обязанности. Реализация"). Он также призвал оппозиционные партии в республике стать частью этой политической платформы.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. В 2024 году в стране пройдут президентские, а в 2025 — парламентские выборы.
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