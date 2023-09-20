https://ria.ru/20230920/mishustin-1897481370.html

Мишустин сообщил о высоком спросе на российские технологии

Мишустин сообщил о высоком спросе на российские технологии - РИА Новости, 20.09.2023

Мишустин сообщил о высоком спросе на российские технологии

Спрос на российские технологии набирает обороты, за 2022 год он, по некоторым оценкам, увеличился в 10 раз, а объем реализации отечественных решений превысил 2... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:16

2023-09-20T11:16

2023-09-20T11:16

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874904405_0:396:2860:2004_1920x0_80_0_0_86102e9726b4d0a7830e59ad552775b1.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спрос на российские технологии набирает обороты, за 2022 год он, по некоторым оценкам, увеличился в 10 раз, а объем реализации отечественных решений превысил 2 триллиона рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Сейчас спрос на российские технологии набирает обороты. За прошлый год, по некоторым оценкам, он увеличился более чем в 10 раз. А объем реализации собственных решений и услуг прибавил почти четверть и превысил 2 триллиона рублей", - заявил Мишустин в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week-2023. Он подчеркнул, что на пути цифровой трансформации России необходимо внедрять современные собственные платформенные решения, программное обеспечение, телекоммуникации, наращивать вычислительные и серверные мощности, развивать микроэлектронику, робототехнические комплексы, современные энергетику и транспорт. "И, конечно, совершенствовать сектор информационных технологий для создания продуктов под конкретные производственные и социальные задачи. Считаю, что для этого у нас есть всё необходимое – хороший опыт, научный потенциал, талантливые кадры и соответствующие ресурсы – нужно только активнее их использовать", - продолжил глава кабмина. По его словам, правительство принимает меры, чтобы сформировать максимально комфортные условия для отечественного бизнеса в этой сфере. Так, для стимулирования появления новых продуктов и их внедрения был запущен целый ряд инструментов, в том числе налоговые преференции IТ-отрасли, адресные пакеты помощи, льготные программы кредитования, специальные гранты, отметил Мишустин. "Подготовлен и законопроект, который позволит нашим разработчикам и инвесторам приобрести статус системно значимых. Таким образом, им станет проще получить доступ к контрактам государственных компаний – крупных отраслевых заказчиков. Соответствующий документ уже рассматривается Государственной думой", - добавил он.

https://ria.ru/20230920/programmisty-1897479050.html

https://ria.ru/20230920/soft-1897474960.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, михаил мишустин