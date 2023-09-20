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Мишустин сообщил о высоком спросе на российские технологии - РИА Новости, 20.09.2023
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11:16 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/mishustin-1897481370.html
Мишустин сообщил о высоком спросе на российские технологии
Мишустин сообщил о высоком спросе на российские технологии - РИА Новости, 20.09.2023
Мишустин сообщил о высоком спросе на российские технологии
Спрос на российские технологии набирает обороты, за 2022 год он, по некоторым оценкам, увеличился в 10 раз, а объем реализации отечественных решений превысил 2... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:16
2023-09-20T11:16
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спрос на российские технологии набирает обороты, за 2022 год он, по некоторым оценкам, увеличился в 10 раз, а объем реализации отечественных решений превысил 2 триллиона рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Сейчас спрос на российские технологии набирает обороты. За прошлый год, по некоторым оценкам, он увеличился более чем в 10 раз. А объем реализации собственных решений и услуг прибавил почти четверть и превысил 2 триллиона рублей", - заявил Мишустин в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week-2023. Он подчеркнул, что на пути цифровой трансформации России необходимо внедрять современные собственные платформенные решения, программное обеспечение, телекоммуникации, наращивать вычислительные и серверные мощности, развивать микроэлектронику, робототехнические комплексы, современные энергетику и транспорт. "И, конечно, совершенствовать сектор информационных технологий для создания продуктов под конкретные производственные и социальные задачи. Считаю, что для этого у нас есть всё необходимое – хороший опыт, научный потенциал, талантливые кадры и соответствующие ресурсы – нужно только активнее их использовать", - продолжил глава кабмина. По его словам, правительство принимает меры, чтобы сформировать максимально комфортные условия для отечественного бизнеса в этой сфере. Так, для стимулирования появления новых продуктов и их внедрения был запущен целый ряд инструментов, в том числе налоговые преференции IТ-отрасли, адресные пакеты помощи, льготные программы кредитования, специальные гранты, отметил Мишустин. "Подготовлен и законопроект, который позволит нашим разработчикам и инвесторам приобрести статус системно значимых. Таким образом, им станет проще получить доступ к контрактам государственных компаний – крупных отраслевых заказчиков. Соответствующий документ уже рассматривается Государственной думой", - добавил он.
https://ria.ru/20230920/programmisty-1897479050.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин сообщил о высоком спросе на российские технологии

Мишустин: спрос на российские технологии увеличился в 10 раз

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спрос на российские технологии набирает обороты, за 2022 год он, по некоторым оценкам, увеличился в 10 раз, а объем реализации отечественных решений превысил 2 триллиона рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас спрос на российские технологии набирает обороты. За прошлый год, по некоторым оценкам, он увеличился более чем в 10 раз. А объем реализации собственных решений и услуг прибавил почти четверть и превысил 2 триллиона рублей", - заявил Мишустин в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week-2023.
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Он подчеркнул, что на пути цифровой трансформации России необходимо внедрять современные собственные платформенные решения, программное обеспечение, телекоммуникации, наращивать вычислительные и серверные мощности, развивать микроэлектронику, робототехнические комплексы, современные энергетику и транспорт.
"И, конечно, совершенствовать сектор информационных технологий для создания продуктов под конкретные производственные и социальные задачи. Считаю, что для этого у нас есть всё необходимое – хороший опыт, научный потенциал, талантливые кадры и соответствующие ресурсы – нужно только активнее их использовать", - продолжил глава кабмина.
По его словам, правительство принимает меры, чтобы сформировать максимально комфортные условия для отечественного бизнеса в этой сфере. Так, для стимулирования появления новых продуктов и их внедрения был запущен целый ряд инструментов, в том числе налоговые преференции IТ-отрасли, адресные пакеты помощи, льготные программы кредитования, специальные гранты, отметил Мишустин.
"Подготовлен и законопроект, который позволит нашим разработчикам и инвесторам приобрести статус системно значимых. Таким образом, им станет проще получить доступ к контрактам государственных компаний – крупных отраслевых заказчиков. Соответствующий документ уже рассматривается Государственной думой", - добавил он.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил Мишустин
 
 
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