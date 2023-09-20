https://ria.ru/20230920/maslodelie-1897498463.html

В Вологде открыли экспозицию, посвященную истории маслоделия

В Вологде открыли экспозицию, посвященную истории маслоделия - РИА Новости, 20.09.2023

В Вологде открыли экспозицию, посвященную истории маслоделия

Дом вологодского масла, посвященный истории маслоделия и технологиям производства продукта, появился в областной столице, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:17

2023-09-20T12:17

2023-09-20T12:17

вологодская область

вологодская область

вологда

сергей воропанов

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ВОЛОГДА, 20 сен — РИА Новости. Дом вологодского масла, посвященный истории маслоделия и технологиям производства продукта, появился в областной столице, сообщает пресс-служба правительства региона. Интерактивная экспозиция разместилась в историческом деревянном здании на улице Октябрьской в Вологде. "Вологодское масло – продукт легендарный, а у легенды должно быть достойное обрамление. Идея такого центра зрела давно и сегодня воплотилась в жизнь благодаря совместной работе бизнеса, производственников, заинтересованных вологжан в рамках городского проектного комитета", - сказал на открытии заведения мэр Вологды Сергей Воропанов. На территории Вологодской области это третья экспозиция, посвященная самому известному продукту региона. Первая была открыта еще в 80-е годы в вологодской Молочной академии, интерактивную программу "Масло само не родится", посвященную началу производства этого продукта в регионе, предлагают в архитектурно-этнографическом музее "Семенково". Комментируя открытие этой выставки, замгубернатора Михаил Глазков напомнил, что вологодское масло стало первым обозначением пищевого продукта в России, получившим государственную защиту и официальный статус наименования места происхождения товара. "Возможность производства брендового "Вологодского" масла могут получить только организации, осуществляющие производственную деятельность на территории Вологодской области и использующие высококачественное молочное сырье, произведенное исключительно в Вологодской области", - написал Глазков на своей странице в соцсети. Сейчас вологодское масло выпускают только семь молочных заводов на территории региона. За 2022 год они произвели 11,3 тысячи тонн продукта – самый большой показатель за последние 30 лет.

https://ria.ru/20220929/maslo-1820285704.html

https://ria.ru/20211028/pamyatnik-1756698053.html

вологодская область

вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, вологда, сергей воропанов