В Вологде открыли экспозицию, посвященную истории маслоделия
CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области / В Вологде открыли экспозицию, посвященную истории маслоделия
ВОЛОГДА, 20 сен — РИА Новости. Дом вологодского масла, посвященный истории маслоделия и технологиям производства продукта, появился в областной столице, сообщает пресс-служба правительства региона.
Интерактивная экспозиция разместилась в историческом деревянном здании на улице Октябрьской в Вологде.
"Вологодское масло – продукт легендарный, а у легенды должно быть достойное обрамление. Идея такого центра зрела давно и сегодня воплотилась в жизнь благодаря совместной работе бизнеса, производственников, заинтересованных вологжан в рамках городского проектного комитета", - сказал на открытии заведения мэр Вологды Сергей Воропанов.
На территории Вологодской области это третья экспозиция, посвященная самому известному продукту региона. Первая была открыта еще в 80-е годы в вологодской Молочной академии, интерактивную программу "Масло само не родится", посвященную началу производства этого продукта в регионе, предлагают в архитектурно-этнографическом музее "Семенково".
Комментируя открытие этой выставки, замгубернатора Михаил Глазков напомнил, что вологодское масло стало первым обозначением пищевого продукта в России, получившим государственную защиту и официальный статус наименования места происхождения товара.
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"Возможность производства брендового "Вологодского" масла могут получить только организации, осуществляющие производственную деятельность на территории Вологодской области и использующие высококачественное молочное сырье, произведенное исключительно в Вологодской области", - написал Глазков на своей странице в соцсети.
Сейчас вологодское масло выпускают только семь молочных заводов на территории региона. За 2022 год они произвели 11,3 тысячи тонн продукта – самый большой показатель за последние 30 лет.