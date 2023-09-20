https://ria.ru/20230920/lotos-1897510594.html

Астрахань представит на выставке-форуме "Россия" мультимедийный лотос

Астрахань представит на выставке-форуме "Россия" мультимедийный лотос - РИА Новости, 20.09.2023

Астрахань представит на выставке-форуме "Россия" мультимедийный лотос

Астраханская область представит на международной выставке-форуме "Россия" мультимедийный лотос, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:10

2023-09-20T13:10

2023-09-20T13:10

астраханская область

астраханская область

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Астраханская область представит на международной выставке-форуме "Россия" мультимедийный лотос, сообщает администрация губернатора региона. "Самой яркой деталью экспозиции Астраханской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ станет трансформирующийся мультимедийный лотос", - говорится в сообщении. Каждый из пяти раскрывающихся лепестков-экранов будет символизировать свою тематику. Первый - уникальность региона и туристический потенциал, второй - культуру и искусство, третий - развитие экономики и промышленности, четвертый - спортивные традиции и здоровый образ жизни, пятый экран - межрегиональные и международные связи, перспективы развития региона. "Выбор главной детали экспозиции в виде лотоса неслучаен. Лотос называют жемчужиной астраханской дельты, "каспийской розой", - отмечается в сообщении. В дельте Волги и на взморье Каспия находятся самые большие лотосовые поля в мире, они превышают сотни гектаров. Цветок занесен в Красные книги области и России. В честь него названы местный судостроительный завод, позже - особая экономическая зона и астраханская телерадиокомпания. Из Москвы в Астрахань курсирует фирменный поезд "Лотос" со стилизованным изображением этого цветка на вагонах. Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве. Главная площадка мероприятия - ВДНХ. Свои экспозиции представят все субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, корпорации, представители зарубежных стран и общественные организации. 13 декабря на выставке пройдет День Астраханской области.

https://ria.ru/20230710/astrakhan-1882871310.html

астраханская область

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

астраханская область, астрахань