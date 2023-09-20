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Лавров прибыл в Нью-Йорк для посещения ГА ООН - РИА Новости, 20.09.2023
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05:09 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/lavrov-1897431464.html
Лавров прибыл в Нью-Йорк для посещения ГА ООН
Лавров прибыл в Нью-Йорк для посещения ГА ООН - РИА Новости, 20.09.2023
Лавров прибыл в Нью-Йорк для посещения ГА ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в открывшейся неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T05:09
2023-09-20T05:09
в мире
россия
нью-йорк (город)
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в открывшейся неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Последний раз Лавров посещал Нью-Йорк в апреле, во время председательства России в Совбезе ООН. В преддверии нынешнего визита в МИД РФ сообщили, что рабочий график министра "весьма насыщен и постоянно пополняется". По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, у министра "расписаны буквально каждые 10 минут". Помимо двусторонних встреч, Лавров примет участие в целом ряде многосторонних мероприятий по линии БРИКС, ОДКБ, Группы друзей в защиту Устава ООН. Также у министра запланирована встреча с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. При этом США не предлагали России двусторонних встреч на полях ГА ООН, но если такое предложение поступит, Москва его рассмотрит, как и любое другое, заявил ранее РИА Новости Небензя. Кроме того, на 20 сентября намечено заседание СБ ООН по Украине на уровне глав делегаций. По словам Небензи, в нем планирует принять участие и Лавров. Ранее стало известно, что в этом же заседании Совбеза ООН будет участвовать и Владимир Зеленский. Это будет первый раз с начала российской специальной операции, когда Зеленский и представители России окажутся за одним столом. Однако, Россия скептически подходит к предстоящей встрече Совбеза. "Мы реалистично оцениваем "выхлоп" от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное "шоу", главная роль в котором отводится украинскому президенту", - сказал ранее РИА Новости Небензя. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости, что каких-либо специальных мер безопасности к заседанию СБ ООН по Украине не готовится. Ожидается, что с трибуны Генассамблеи ООН в ходе общеполитической дискуссии Лавров выступит 23 сентября. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в своем выступлении министр "подробно представит российские принципиальные подходы к важнейшим глобальным вызовам, включая дальнейшее развитие системы международных отношений с прицелом на формирование подлинно справедливого многополярного миропорядка, основанного на целях и принципах Устава ООН во всей их полноте и других основополагающих международно-правовых нормах". Инициативы России Анонсируя визит Лаврова на неделю высокого уровня ГА ООН, в МИД отметили, что Россия будет выступать за восстановление роли ООН "в качестве центрального координирующего механизма в обеспечении и гармонизации интересов всех государств". "Продолжим также добиваться сохранения межправительственной природы Организации, строгого и неукоснительного соблюдения ее Устава. Считаем недопустимой подмену закрепленных в нем общепринятых международно-правовых норм и принципов, включая суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела, конструкциями типа пресловутого "порядка, основанного на правилах", - подчеркнули в министерстве. В частности, в период сессии российская делегация намерена продвигать целый спектр инициатив по ключевым международным сюжетам - так, Россия представит проекты традиционных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в таких сферах, как "укрепление архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения, предотвращение милитаризации космоса, формирование универсальных правил поведения в информационном пространстве и противодействие героизации нацизма". Кроме того, в МИД отметили, что Россия "вместе с единомышленниками из числа государств Глобального Юга будет последовательно прилагать усилия в целях построения подлинно справедливого и демократичного полицентричного миропорядка, недопущения политизации различных сфер межгосударственного сотрудничества, противодействия современным формам неоколониализма".
https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров прибыл в Нью-Йорк для посещения ГА ООН

Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в неделе высокого уровня ГА ООН

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в открывшейся неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Последний раз Лавров посещал Нью-Йорк в апреле, во время председательства России в Совбезе ООН.
В преддверии нынешнего визита в МИД РФ сообщили, что рабочий график министра "весьма насыщен и постоянно пополняется". По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, у министра "расписаны буквально каждые 10 минут". Помимо двусторонних встреч, Лавров примет участие в целом ряде многосторонних мероприятий по линии БРИКС, ОДКБ, Группы друзей в защиту Устава ООН. Также у министра запланирована встреча с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. При этом США не предлагали России двусторонних встреч на полях ГА ООН, но если такое предложение поступит, Москва его рассмотрит, как и любое другое, заявил ранее РИА Новости Небензя.
Кроме того, на 20 сентября намечено заседание СБ ООН по Украине на уровне глав делегаций. По словам Небензи, в нем планирует принять участие и Лавров. Ранее стало известно, что в этом же заседании Совбеза ООН будет участвовать и Владимир Зеленский. Это будет первый раз с начала российской специальной операции, когда Зеленский и представители России окажутся за одним столом. Однако, Россия скептически подходит к предстоящей встрече Совбеза.
«
"Мы реалистично оцениваем "выхлоп" от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное "шоу", главная роль в котором отводится украинскому президенту", - сказал ранее РИА Новости Небензя.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости, что каких-либо специальных мер безопасности к заседанию СБ ООН по Украине не готовится.
Ожидается, что с трибуны Генассамблеи ООН в ходе общеполитической дискуссии Лавров выступит 23 сентября. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в своем выступлении министр "подробно представит российские принципиальные подходы к важнейшим глобальным вызовам, включая дальнейшее развитие системы международных отношений с прицелом на формирование подлинно справедливого многополярного миропорядка, основанного на целях и принципах Устава ООН во всей их полноте и других основополагающих международно-правовых нормах".

Инициативы России

Анонсируя визит Лаврова на неделю высокого уровня ГА ООН, в МИД отметили, что Россия будет выступать за восстановление роли ООН "в качестве центрального координирующего механизма в обеспечении и гармонизации интересов всех государств".
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"Продолжим также добиваться сохранения межправительственной природы Организации, строгого и неукоснительного соблюдения ее Устава. Считаем недопустимой подмену закрепленных в нем общепринятых международно-правовых норм и принципов, включая суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела, конструкциями типа пресловутого "порядка, основанного на правилах", - подчеркнули в министерстве.
В частности, в период сессии российская делегация намерена продвигать целый спектр инициатив по ключевым международным сюжетам - так, Россия представит проекты традиционных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в таких сферах, как "укрепление архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения, предотвращение милитаризации космоса, формирование универсальных правил поведения в информационном пространстве и противодействие героизации нацизма".
Кроме того, в МИД отметили, что Россия "вместе с единомышленниками из числа государств Глобального Юга будет последовательно прилагать усилия в целях построения подлинно справедливого и демократичного полицентричного миропорядка, недопущения политизации различных сфер межгосударственного сотрудничества, противодействия современным формам неоколониализма".
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