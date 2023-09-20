https://ria.ru/20230920/kyzyl-1897459979.html
В Кызыле отправят в психбольницу мужчину, зарезавшего девушку
В Кызыле отправят в психбольницу мужчину, зарезавшего девушку - РИА Новости, 20.09.2023
В Кызыле отправят в психбольницу мужчину, зарезавшего девушку
Суд отправил на принудительное лечение 37-летнего мужчину, зарезавшего девушку на главной площади Кызыла в Туве, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:09
2023-09-20T10:09
2023-09-20T10:15
происшествия
здоровье - общество
кызыл
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КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Суд отправил на принудительное лечение 37-летнего мужчину, зарезавшего девушку на главной площади Кызыла в Туве, сообщила прокуратура республики. В июне днем в центре Кызыла мужчина напал на девушку и нанес ей множественные ножевые ранения, убив на месте. Нападавший вскоре был задержан: по данным следствия, он перепутал ее с другой девушкой. Как выяснилось, с 2009 года он состоит на учете у психиатра. Суд установил, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством и напал на девушку, "находясь в состоянии невменяемости". "Не осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, нанес ей удары в спину, отчего она упала. Лежавшей потерпевшей он нанес множественные ранения ножом. <...> Суд с учетом позиции государственного обвинителя применил в отношении мужчины принудительные меры медицинского характера в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в релизе. Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес региональных министров МВД и здравоохранения за не проведенную работу по профилактике и не принятые меры по изоляции психбольного.
https://ria.ru/20230920/sud-1897451927.html
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происшествия, здоровье - общество, кызыл, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Кызыл, Россия
В Кызыле отправят в психбольницу мужчину, зарезавшего девушку
В Кызыле отправят в психбольницу мужчину, зарезавшего на площади девушку
КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости.
Суд отправил на принудительное лечение 37-летнего мужчину, зарезавшего девушку на главной площади Кызыла в Туве, сообщила прокуратура
республики.
В июне днем в центре Кызыла мужчина напал на девушку и нанес ей множественные ножевые ранения, убив на месте. Нападавший вскоре был задержан: по данным следствия, он перепутал ее с другой девушкой.
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Как выяснилось, с 2009 года он состоит на учете у психиатра. Суд установил, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством и напал на девушку, "находясь в состоянии невменяемости".
"Не осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, нанес ей удары в спину, отчего она упала. Лежавшей потерпевшей он нанес множественные ранения ножом. <...> Суд с учетом позиции государственного обвинителя применил в отношении мужчины принудительные меры медицинского характера в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в релизе.
Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес региональных министров МВД и здравоохранения за не проведенную работу по профилактике и не принятые меры по изоляции психбольного.
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