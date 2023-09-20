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Руководитель турбазы, где от удара током погибла девочка, пойдет под суд

Руководитель турбазы, где от удара током погибла девочка, пойдет под суд - РИА Новости, 20.09.2023

Руководитель турбазы, где от удара током погибла девочка, пойдет под суд

Руководитель базы отдыха в кубанской станице Новомышастовская, где летом от удара током погибла девочка, предстанет перед судом, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:13

2023-09-20T17:13

2023-09-20T17:13

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КРАСНОДАР, 20 сен – РИА Новости. Руководитель базы отдыха в кубанской станице Новомышастовская, где летом от удара током погибла девочка, предстанет перед судом, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. "Прокуратурой Красноармейского направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя базы отдыха "Усадьба "Капустяная балка". Она обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении. По версии следствия, руководитель базы знала о нахождении на территории гостиничного комплекса механических повреждений электрической проводки. В ходе предварительного расследования обвиняемая полностью признала вину. Отмечается, что прокуратура также в результате проверки возбудила дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), в результате женщина уже оштрафована на 20 тысяч рублей. Кроме того, было заведено дело по части 1 статьи 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), которое находится на рассмотрении.Ранее в краевом управлении СК РФ заявляли, что обвиняемая занималась предоставлением отдыха в гостиничном комплексе в Новомышастовской. В конце июля туда с дочерью приехала семья из Краснодара. Девочка выбежала из бассейна на газон и получила электрический разряд от неизолированного провода. Ребенок 2020 года рождения скончался на месте.

https://ria.ru/20230827/elbrus-1892515343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия