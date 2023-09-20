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Руководитель турбазы, где от удара током погибла девочка, пойдет под суд - РИА Новости, 20.09.2023
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17:13 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/kuban-1897549157.html
Руководитель турбазы, где от удара током погибла девочка, пойдет под суд
Руководитель турбазы, где от удара током погибла девочка, пойдет под суд - РИА Новости, 20.09.2023
Руководитель турбазы, где от удара током погибла девочка, пойдет под суд
Руководитель базы отдыха в кубанской станице Новомышастовская, где летом от удара током погибла девочка, предстанет перед судом, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:13
2023-09-20T17:13
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КРАСНОДАР, 20 сен – РИА Новости. Руководитель базы отдыха в кубанской станице Новомышастовская, где летом от удара током погибла девочка, предстанет перед судом, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. "Прокуратурой Красноармейского направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя базы отдыха "Усадьба "Капустяная балка". Она обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении. По версии следствия, руководитель базы знала о нахождении на территории гостиничного комплекса механических повреждений электрической проводки. В ходе предварительного расследования обвиняемая полностью признала вину. Отмечается, что прокуратура также в результате проверки возбудила дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), в результате женщина уже оштрафована на 20 тысяч рублей. Кроме того, было заведено дело по части 1 статьи 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), которое находится на рассмотрении.Ранее в краевом управлении СК РФ заявляли, что обвиняемая занималась предоставлением отдыха в гостиничном комплексе в Новомышастовской. В конце июля туда с дочерью приехала семья из Краснодара. Девочка выбежала из бассейна на газон и получила электрический разряд от неизолированного провода. Ребенок 2020 года рождения скончался на месте.
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новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Новости - Туризм, Туризм, туристы, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Руководитель турбазы, где от удара током погибла девочка, пойдет под суд

Руководителя базы отдыха на Кубани, где от удара током погибла девочка, ждет суд

© Depositphotos.com / dianadudaУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Depositphotos.com / dianaduda
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 20 сен – РИА Новости. Руководитель базы отдыха в кубанской станице Новомышастовская, где летом от удара током погибла девочка, предстанет перед судом, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
"Прокуратурой Красноармейского направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя базы отдыха "Усадьба "Капустяная балка". Она обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, руководитель базы знала о нахождении на территории гостиничного комплекса механических повреждений электрической проводки. В ходе предварительного расследования обвиняемая полностью признала вину.
Отмечается, что прокуратура также в результате проверки возбудила дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), в результате женщина уже оштрафована на 20 тысяч рублей. Кроме того, было заведено дело по части 1 статьи 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), которое находится на рассмотрении.
Ранее в краевом управлении СК РФ заявляли, что обвиняемая занималась предоставлением отдыха в гостиничном комплексе в Новомышастовской. В конце июля туда с дочерью приехала семья из Краснодара. Девочка выбежала из бассейна на газон и получила электрический разряд от неизолированного провода. Ребенок 2020 года рождения скончался на месте.
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