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Ракова заявила о доминировании риновируса в Москве - РИА Новости, 20.09.2023
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15:14 20.09.2023 (обновлено: 15:15 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/kovid-1897558560.html
Ракова заявила о доминировании риновируса в Москве
Ракова заявила о доминировании риновируса в Москве - РИА Новости, 20.09.2023
Ракова заявила о доминировании риновируса в Москве
В структуре заболеваемости в Москве доминирует риновирус, COVID составляет 20%, а грипп менее 1%, при этом текущий вирус гриппа в 20 раз слабее предшественника, РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:14
2023-09-20T15:15
общество
здоровье - общество
москва
анастасия ракова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В структуре заболеваемости в Москве доминирует риновирус, COVID составляет 20%, а грипп менее 1%, при этом текущий вирус гриппа в 20 раз слабее предшественника, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1". "На сегодняшний день в Москве доминирует риновирус, он составляет 74%, 20% составляет COVID и менее 1% - грипп, он только приходит в наш город", - сообщила Ракова. Она отметила, что сегодня в городе циркулирует "свиной грипп", но он стал в 20 раз слабее своего предшественника, который был распространен в 2009 году. "На сегодняшний день у нас циркулирует и к нам пришел грипп N1H1, но не надо бояться, мы все помним волну этого гриппа 2009 года, это другой вирус, он очень серьезно отмутировал, и стал в 20 раз слабее своего предшественника ", - сказала Ракова. -0-
https://ria.ru/20230920/orvi-1897548019.html
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общество, здоровье - общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова , Коронавирус COVID-19
Ракова заявила о доминировании риновируса в Москве

Ракова: в Москве доминирует риновирус, COVID составляет 20%

© iStock.com / Dr_MicrobeВирус
Вирус - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© iStock.com / Dr_Microbe
Вирус. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В структуре заболеваемости в Москве доминирует риновирус, COVID составляет 20%, а грипп менее 1%, при этом текущий вирус гриппа в 20 раз слабее предшественника, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1".
"На сегодняшний день в Москве доминирует риновирус, он составляет 74%, 20% составляет COVID и менее 1% - грипп, он только приходит в наш город", - сообщила Ракова.
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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Вчера, 14:44
Она отметила, что сегодня в городе циркулирует "свиной грипп", но он стал в 20 раз слабее своего предшественника, который был распространен в 2009 году.
"На сегодняшний день у нас циркулирует и к нам пришел грипп N1H1, но не надо бояться, мы все помним волну этого гриппа 2009 года, это другой вирус, он очень серьезно отмутировал, и стал в 20 раз слабее своего предшественника ", - сказала Ракова. -0-
Пассажиры в защитных масках в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваАнастасия РаковаКоронавирус COVID-19
 
 
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