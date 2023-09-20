https://ria.ru/20230920/kovid-1897558560.html
Ракова заявила о доминировании риновируса в Москве
Ракова заявила о доминировании риновируса в Москве - РИА Новости, 20.09.2023
Ракова заявила о доминировании риновируса в Москве
В структуре заболеваемости в Москве доминирует риновирус, COVID составляет 20%, а грипп менее 1%, при этом текущий вирус гриппа в 20 раз слабее предшественника, РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:14
2023-09-20T15:14
2023-09-20T15:15
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В структуре заболеваемости в Москве доминирует риновирус, COVID составляет 20%, а грипп менее 1%, при этом текущий вирус гриппа в 20 раз слабее предшественника, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1". "На сегодняшний день в Москве доминирует риновирус, он составляет 74%, 20% составляет COVID и менее 1% - грипп, он только приходит в наш город", - сообщила Ракова. Она отметила, что сегодня в городе циркулирует "свиной грипп", но он стал в 20 раз слабее своего предшественника, который был распространен в 2009 году. "На сегодняшний день у нас циркулирует и к нам пришел грипп N1H1, но не надо бояться, мы все помним волну этого гриппа 2009 года, это другой вирус, он очень серьезно отмутировал, и стал в 20 раз слабее своего предшественника ", - сказала Ракова. -0-
https://ria.ru/20230920/orvi-1897548019.html
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общество, здоровье - общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова , Коронавирус COVID-19
Ракова заявила о доминировании риновируса в Москве
Ракова: в Москве доминирует риновирус, COVID составляет 20%
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В структуре заболеваемости в Москве доминирует риновирус, COVID составляет 20%, а грипп менее 1%, при этом текущий вирус гриппа в 20 раз слабее предшественника, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1".
"На сегодняшний день в Москве доминирует риновирус, он составляет 74%, 20% составляет COVID и менее 1% - грипп, он только приходит в наш город", - сообщила Ракова.
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Она отметила, что сегодня в городе циркулирует "свиной грипп", но он стал в 20 раз слабее своего предшественника, который был распространен в 2009 году.
"На сегодняшний день у нас циркулирует и к нам пришел грипп N1H1, но не надо бояться, мы все помним волну этого гриппа 2009 года, это другой вирус, он очень серьезно отмутировал, и стал в 20 раз слабее своего предшественника ", - сказала Ракова. -0-
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