https://ria.ru/20230920/kosovo-1897548238.html

Глава МВД самопровозглашенного Косово пригрозил задержать президента Сербии

Глава МВД самопровозглашенного Косово пригрозил задержать президента Сербии - РИА Новости, 20.09.2023

Глава МВД самопровозглашенного Косово пригрозил задержать президента Сербии

"Министр внутренних дел" самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля пригрозил задержать президента Сербии Александра Вучича, если тот приедет в край... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:45

2023-09-20T14:45

2023-09-20T14:45

в мире

косово

приштина

альбин курти

александр вучич

евросоюз

сербия

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БЕЛГРАД, 20 сен - РИА Новости. "Министр внутренних дел" самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля пригрозил задержать президента Сербии Александра Вучича, если тот приедет в край без разрешения властей в Приштине. Глава Сербии ранее неоднократно заявлял, что намеревается посетить средневековый православный монастырь Грачаница под Приштиной, близ которого находится сербский анклав. "За разрешением - к премьеру (самопровозглашенной республики Альбину Курти - ред.), без разрешения - ко мне… Каждый, кто въедет на территорию Косово без разрешения будет задержан, включая президента Сербии", - цитирует Свечлю портал Kosovo online. Глава косовского "министерства" также добавил, что ситуация в сфере правопорядка на севере края "никогда не была лучше, чем сейчас". При этом, по данным портала, в среду косовоалбанская полиция в среду задержала в Северной Косовска-Митровице двух сербов, одному из которых 70 лет. В чем их подозревают, не сообщается, оба доставлены в отделение полиции в Приштине. Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженности в Косово, по вине Приштине за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html

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приштина

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в мире, косово, приштина, альбин курти, александр вучич, евросоюз, сербия