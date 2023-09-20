https://ria.ru/20230920/kosovo-1897548238.html
Глава МВД самопровозглашенного Косово пригрозил задержать президента Сербии
Глава МВД самопровозглашенного Косово пригрозил задержать президента Сербии - РИА Новости, 20.09.2023
Глава МВД самопровозглашенного Косово пригрозил задержать президента Сербии
"Министр внутренних дел" самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля пригрозил задержать президента Сербии Александра Вучича, если тот приедет в край... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:45
2023-09-20T14:45
2023-09-20T14:45
в мире
косово
приштина
альбин курти
александр вучич
евросоюз
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:284:3096:2025_1920x0_80_0_0_852b18878036a09ca24efe3d9d92f7a0.jpg
БЕЛГРАД, 20 сен - РИА Новости. "Министр внутренних дел" самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля пригрозил задержать президента Сербии Александра Вучича, если тот приедет в край без разрешения властей в Приштине. Глава Сербии ранее неоднократно заявлял, что намеревается посетить средневековый православный монастырь Грачаница под Приштиной, близ которого находится сербский анклав. "За разрешением - к премьеру (самопровозглашенной республики Альбину Курти - ред.), без разрешения - ко мне… Каждый, кто въедет на территорию Косово без разрешения будет задержан, включая президента Сербии", - цитирует Свечлю портал Kosovo online. Глава косовского "министерства" также добавил, что ситуация в сфере правопорядка на севере края "никогда не была лучше, чем сейчас". При этом, по данным портала, в среду косовоалбанская полиция в среду задержала в Северной Косовска-Митровице двух сербов, одному из которых 70 лет. В чем их подозревают, не сообщается, оба доставлены в отделение полиции в Приштине. Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженности в Косово, по вине Приштине за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html
косово
приштина
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c63b5445b88441ad360ff21139852e6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, приштина, альбин курти, александр вучич, евросоюз, сербия
В мире, Косово, Приштина, Альбин Курти, Александр Вучич, Евросоюз, Сербия
Глава МВД самопровозглашенного Косово пригрозил задержать президента Сербии
МВД Косово пригрозило задержать Вучича в случае приезда без разрешения Приштины