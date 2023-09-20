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Глава МВД самопровозглашенного Косово пригрозил задержать президента Сербии - РИА Новости, 20.09.2023
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14:45 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/kosovo-1897548238.html
Глава МВД самопровозглашенного Косово пригрозил задержать президента Сербии
Глава МВД самопровозглашенного Косово пригрозил задержать президента Сербии - РИА Новости, 20.09.2023
Глава МВД самопровозглашенного Косово пригрозил задержать президента Сербии
"Министр внутренних дел" самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля пригрозил задержать президента Сербии Александра Вучича, если тот приедет в край... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:45
2023-09-20T14:45
в мире
косово
приштина
альбин курти
александр вучич
евросоюз
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БЕЛГРАД, 20 сен - РИА Новости. "Министр внутренних дел" самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля пригрозил задержать президента Сербии Александра Вучича, если тот приедет в край без разрешения властей в Приштине. Глава Сербии ранее неоднократно заявлял, что намеревается посетить средневековый православный монастырь Грачаница под Приштиной, близ которого находится сербский анклав. "За разрешением - к премьеру (самопровозглашенной республики Альбину Курти - ред.), без разрешения - ко мне… Каждый, кто въедет на территорию Косово без разрешения будет задержан, включая президента Сербии", - цитирует Свечлю портал Kosovo online. Глава косовского "министерства" также добавил, что ситуация в сфере правопорядка на севере края "никогда не была лучше, чем сейчас". При этом, по данным портала, в среду косовоалбанская полиция в среду задержала в Северной Косовска-Митровице двух сербов, одному из которых 70 лет. В чем их подозревают, не сообщается, оба доставлены в отделение полиции в Приштине. Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженности в Косово, по вине Приштине за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.
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в мире, косово, приштина, альбин курти, александр вучич, евросоюз, сербия
В мире, Косово, Приштина, Альбин Курти, Александр Вучич, Евросоюз, Сербия
Глава МВД самопровозглашенного Косово пригрозил задержать президента Сербии

МВД Косово пригрозило задержать Вучича в случае приезда без разрешения Приштины

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 сен - РИА Новости. "Министр внутренних дел" самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля пригрозил задержать президента Сербии Александра Вучича, если тот приедет в край без разрешения властей в Приштине.
Глава Сербии ранее неоднократно заявлял, что намеревается посетить средневековый православный монастырь Грачаница под Приштиной, близ которого находится сербский анклав.
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29 мая, 19:19
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"За разрешением - к премьеру (самопровозглашенной республики Альбину Курти - ред.), без разрешения - ко мне… Каждый, кто въедет на территорию Косово без разрешения будет задержан, включая президента Сербии", - цитирует Свечлю портал Kosovo online.
Глава косовского "министерства" также добавил, что ситуация в сфере правопорядка на севере края "никогда не была лучше, чем сейчас". При этом, по данным портала, в среду косовоалбанская полиция в среду задержала в Северной Косовска-Митровице двух сербов, одному из которых 70 лет. В чем их подозревают, не сообщается, оба доставлены в отделение полиции в Приштине.
Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженности в Косово, по вине Приштине за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.
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