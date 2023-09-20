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В Москве "омикрон" доминирует среди подштаммов коронавируса, заявила Ракова - РИА Новости, 20.09.2023
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23:00 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897674400.html
В Москве "омикрон" доминирует среди подштаммов коронавируса, заявила Ракова
В Москве "омикрон" доминирует среди подштаммов коронавируса, заявила Ракова - РИА Новости, 20.09.2023
В Москве "омикрон" доминирует среди подштаммов коронавируса, заявила Ракова
В Москве доминирует подштамм "омикрона", он составляет две трети от всех заболевших коронавирусом в столице, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T23:00
2023-09-20T23:00
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Москве доминирует подштамм "омикрона", он составляет две трети от всех заболевших коронавирусом в столице, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-1". "Доминирует его подштамм XBB, он составляет две трети от всех заболевших", - сказала Ракова, говоря о доминирующем в столице штамме COVID. По ее словам, в основном этот подштамм протекает как обычная простуда.
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коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, анастасия ракова , москва, общество, здоровье - общество
Коронавирус COVID-19, Вакцинация россиян от COVID-19, Анастасия Ракова , Москва, Общество, Здоровье - Общество
В Москве "омикрон" доминирует среди подштаммов коронавируса, заявила Ракова

Ракова: подштамм "омикрона" составил две трети от всех заболевших COVID в Москве

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедицинская сестра готовит капельницы в процедурном кабинете во временном госпитале для пациентов с COVID-19
Медицинская сестра готовит капельницы в процедурном кабинете во временном госпитале для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинская сестра готовит капельницы в процедурном кабинете во временном госпитале для пациентов с COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Москве доминирует подштамм "омикрона", он составляет две трети от всех заболевших коронавирусом в столице, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-1".
"Доминирует его подштамм XBB, он составляет две трети от всех заболевших", - сказала Ракова, говоря о доминирующем в столице штамме COVID.
По ее словам, в основном этот подштамм протекает как обычная простуда.
Коронавирус 2023 - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Коронавирус-2023: чем опасны новые штаммы, как защититься от вируса
14 сентября, 18:30
 
Коронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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