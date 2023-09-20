https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897674400.html
В Москве "омикрон" доминирует среди подштаммов коронавируса, заявила Ракова
В Москве "омикрон" доминирует среди подштаммов коронавируса, заявила Ракова - РИА Новости, 20.09.2023
В Москве "омикрон" доминирует среди подштаммов коронавируса, заявила Ракова
В Москве доминирует подштамм "омикрона", он составляет две трети от всех заболевших коронавирусом в столице, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T23:00
2023-09-20T23:00
2023-09-20T23:00
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Москве доминирует подштамм "омикрона", он составляет две трети от всех заболевших коронавирусом в столице, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-1". "Доминирует его подштамм XBB, он составляет две трети от всех заболевших", - сказала Ракова, говоря о доминирующем в столице штамме COVID. По ее словам, в основном этот подштамм протекает как обычная простуда.
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коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, анастасия ракова , москва, общество, здоровье - общество
Коронавирус COVID-19, Вакцинация россиян от COVID-19, Анастасия Ракова , Москва, Общество, Здоровье - Общество
В Москве "омикрон" доминирует среди подштаммов коронавируса, заявила Ракова
Ракова: подштамм "омикрона" составил две трети от всех заболевших COVID в Москве