https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897674400.html

В Москве "омикрон" доминирует среди подштаммов коронавируса, заявила Ракова

В Москве "омикрон" доминирует среди подштаммов коронавируса, заявила Ракова - РИА Новости, 20.09.2023

В Москве "омикрон" доминирует среди подштаммов коронавируса, заявила Ракова

В Москве доминирует подштамм "омикрона", он составляет две трети от всех заболевших коронавирусом в столице, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T23:00

2023-09-20T23:00

2023-09-20T23:00

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

анастасия ракова

москва

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Москве доминирует подштамм "омикрона", он составляет две трети от всех заболевших коронавирусом в столице, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-1". "Доминирует его подштамм XBB, он составляет две трети от всех заболевших", - сказала Ракова, говоря о доминирующем в столице штамме COVID. По ее словам, в основном этот подштамм протекает как обычная простуда.

https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html

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коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, анастасия ракова , москва, общество, здоровье - общество