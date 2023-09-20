https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897673284.html

В Москве проведут исследования обновленной вакцины от COVID-19

В Москве проведут исследования обновленной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2023

В Москве проведут исследования обновленной вакцины от COVID-19

В Москве в ближайшее время пройдут клинические исследования обновленной вакцины от COVID-19, сообщила исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T22:50

2023-09-20T22:50

2023-09-20T22:50

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

москва

анастасия ракова

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Москве в ближайшее время пройдут клинические исследования обновленной вакцины от COVID-19, сообщила исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1". "Разработчики вакцины "Спутник V" - Институт Гамалеи - разработали новую вакцину, уже вакцину от "омикрона" по подлинии XBB. Уже в ближайшее время начнутся клинические испытания", - сказала Ракова.

https://ria.ru/20230920/vaktsinatsiya-1897672197.html

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коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, москва, анастасия ракова , общество, здоровье - общество