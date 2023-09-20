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В Москве проведут исследования обновленной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2023
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22:50 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897673284.html
В Москве проведут исследования обновленной вакцины от COVID-19
В Москве проведут исследования обновленной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2023
В Москве проведут исследования обновленной вакцины от COVID-19
В Москве в ближайшее время пройдут клинические исследования обновленной вакцины от COVID-19, сообщила исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T22:50
2023-09-20T22:50
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
москва
анастасия ракова
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Москве в ближайшее время пройдут клинические исследования обновленной вакцины от COVID-19, сообщила исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1". "Разработчики вакцины "Спутник V" - Институт Гамалеи - разработали новую вакцину, уже вакцину от "омикрона" по подлинии XBB. Уже в ближайшее время начнутся клинические испытания", - сказала Ракова.
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коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, москва, анастасия ракова , общество, здоровье - общество
Коронавирус COVID-19, Вакцинация россиян от COVID-19, Москва, Анастасия Ракова , Общество, Здоровье - Общество
В Москве проведут исследования обновленной вакцины от COVID-19

Ракова: в Москве проведут исследования обновленной вакцины от COVID-19

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины для профилактики COVID-19
Лаборатория по производству вакцины для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Лаборатория по производству вакцины для профилактики COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Москве в ближайшее время пройдут клинические исследования обновленной вакцины от COVID-19, сообщила исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1".
"Разработчики вакцины "Спутник V" - Институт Гамалеи - разработали новую вакцину, уже вакцину от "омикрона" по подлинии XBB. Уже в ближайшее время начнутся клинические испытания", - сказала Ракова.
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Коронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19МоскваАнастасия РаковаОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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