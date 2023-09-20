https://ria.ru/20230920/konflikt-1897654784.html
МИД КНР призвал мир создать условия для урегулирования конфликта на Украине
МИД КНР призвал мир создать условия для урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 20.09.2023
МИД КНР призвал мир создать условия для урегулирования конфликта на Украине
Международное сообщество должно создать условия и атмосферу для урегулирования конфликта на Украине, заявил вице-министр иностранных дел Китая Ма Жаошу. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:52
2023-09-20T20:52
2023-09-20T21:26
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специальная военная операция на украине
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Международное сообщество должно создать условия и атмосферу для урегулирования конфликта на Украине, заявил вице-министр иностранных дел Китая Ма Жаошу."Главный (наш – ред.) посыл – содействие проведению мирных переговоров", - сказал Ма Жаошу на заседании СБ ООН.По его словам, интенсивная ситуация на поле боя и накапливающиеся риски распространения конфликта оказали большой эффект в мировом масштабе."Украинский кризис стал тем, чем он является сегодня, из-за множества разнообразных глубоких и сложных причин". – указал дипломат."Длительный и распространившийся (по охвату – ред.) украинский кризис не входит ни в чьи интересы", - подчеркнул он.По его словам, важно придерживаться общего направления политического урегулирования, помогать соответствующим сторонам достичь консенсуса, инициировать мирные переговоры и прекратить боевые действия как можно скорее."Для этого международное сообщество должно создать необходимые условия и атмосферу", - подчеркнул он.Дипломат призвал "не подливать масла в огонь" конфликта. "Мы должны соблюдать ядерную безопасность и не допустить ядерного инцидента", - подчеркнул он."Мы готовы работать с членами Совбеза ООН и соответствующими сторонами, чтобы продолжать играть конструктивную роль в целях достижения политического урегулирования украинского кризиса", - сказал Ма Жаошу
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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украина, китай, в мире, оон
Украина, Китай, В мире, Специальная военная операция на Украине, ООН
МИД КНР призвал мир создать условия для урегулирования конфликта на Украине
МИД КНР призвал мир создать условия для урегулирования конфликта на Украине
ООН, 20 сен - РИА Новости. Международное сообщество должно создать условия и атмосферу для урегулирования конфликта на Украине, заявил вице-министр иностранных дел Китая Ма Жаошу.
"Главный (наш – ред.) посыл – содействие проведению мирных переговоров", - сказал Ма Жаошу на заседании СБ ООН
.
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По его словам, интенсивная ситуация на поле боя и накапливающиеся риски распространения конфликта оказали большой эффект в мировом масштабе.
"Украинский кризис стал тем, чем он является сегодня, из-за множества разнообразных глубоких и сложных причин". – указал дипломат.
"Длительный и распространившийся (по охвату – ред.) украинский кризис не входит ни в чьи интересы", - подчеркнул он.
По его словам, важно придерживаться общего направления политического урегулирования, помогать соответствующим сторонам достичь консенсуса, инициировать мирные переговоры и прекратить боевые действия как можно скорее.
"Для этого международное сообщество должно создать необходимые условия и атмосферу", - подчеркнул он.
Дипломат призвал "не подливать масла в огонь" конфликта. "Мы должны соблюдать ядерную безопасность и не допустить ядерного инцидента", - подчеркнул он.
"Мы готовы работать с членами Совбеза ООН и соответствующими сторонами, чтобы продолжать играть конструктивную роль в целях достижения политического урегулирования украинского кризиса", - сказал Ма Жаошу
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