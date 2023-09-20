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МИД КНР призвал мир создать условия для урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:52 20.09.2023 (обновлено: 21:26 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/konflikt-1897654784.html
МИД КНР призвал мир создать условия для урегулирования конфликта на Украине
МИД КНР призвал мир создать условия для урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 20.09.2023
МИД КНР призвал мир создать условия для урегулирования конфликта на Украине
Международное сообщество должно создать условия и атмосферу для урегулирования конфликта на Украине, заявил вице-министр иностранных дел Китая Ма Жаошу. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:52
2023-09-20T21:26
украина
китай
в мире
специальная военная операция на украине
оон
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Международное сообщество должно создать условия и атмосферу для урегулирования конфликта на Украине, заявил вице-министр иностранных дел Китая Ма Жаошу."Главный (наш – ред.) посыл – содействие проведению мирных переговоров", - сказал Ма Жаошу на заседании СБ ООН.По его словам, интенсивная ситуация на поле боя и накапливающиеся риски распространения конфликта оказали большой эффект в мировом масштабе."Украинский кризис стал тем, чем он является сегодня, из-за множества разнообразных глубоких и сложных причин". – указал дипломат."Длительный и распространившийся (по охвату – ред.) украинский кризис не входит ни в чьи интересы", - подчеркнул он.По его словам, важно придерживаться общего направления политического урегулирования, помогать соответствующим сторонам достичь консенсуса, инициировать мирные переговоры и прекратить боевые действия как можно скорее."Для этого международное сообщество должно создать необходимые условия и атмосферу", - подчеркнул он.Дипломат призвал "не подливать масла в огонь" конфликта. "Мы должны соблюдать ядерную безопасность и не допустить ядерного инцидента", - подчеркнул он."Мы готовы работать с членами Совбеза ООН и соответствующими сторонами, чтобы продолжать играть конструктивную роль в целях достижения политического урегулирования украинского кризиса", - сказал Ма Жаошу
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html
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украина, китай, в мире, оон
Украина, Китай, В мире, Специальная военная операция на Украине, ООН
МИД КНР призвал мир создать условия для урегулирования конфликта на Украине

МИД КНР призвал мир создать условия для урегулирования конфликта на Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Международное сообщество должно создать условия и атмосферу для урегулирования конфликта на Украине, заявил вице-министр иностранных дел Китая Ма Жаошу.
"Главный (наш – ред.) посыл – содействие проведению мирных переговоров", - сказал Ма Жаошу на заседании СБ ООН.
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По его словам, интенсивная ситуация на поле боя и накапливающиеся риски распространения конфликта оказали большой эффект в мировом масштабе.
"Украинский кризис стал тем, чем он является сегодня, из-за множества разнообразных глубоких и сложных причин". – указал дипломат.
"Длительный и распространившийся (по охвату – ред.) украинский кризис не входит ни в чьи интересы", - подчеркнул он.
По его словам, важно придерживаться общего направления политического урегулирования, помогать соответствующим сторонам достичь консенсуса, инициировать мирные переговоры и прекратить боевые действия как можно скорее.
"Для этого международное сообщество должно создать необходимые условия и атмосферу", - подчеркнул он.
Дипломат призвал "не подливать масла в огонь" конфликта. "Мы должны соблюдать ядерную безопасность и не допустить ядерного инцидента", - подчеркнул он.
"Мы готовы работать с членами Совбеза ООН и соответствующими сторонами, чтобы продолжать играть конструктивную роль в целях достижения политического урегулирования украинского кризиса", - сказал Ма Жаошу
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