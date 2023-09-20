https://ria.ru/20230920/klyuchi-1897492948.html

Гладков вручил ключи от новых квартир белгородским семьям из "авариек"

Гладков вручил ключи от новых квартир белгородским семьям из "авариек" - РИА Новости, 20.09.2023

Гладков вручил ключи от новых квартир белгородским семьям из "авариек"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что во время поездки в Вейделевский район вручил ключи РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:42

2023-09-20T11:42

2023-09-20T11:55

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

жилье

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БЕЛГОРОД, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что во время поездки в Вейделевский район вручил ключи от новых квартир участникам программы переселения из аварийного жилья. "В новые квартиры въедут 40 семей. Два новых многоквартирных дома в посёлке Вейделевка ждут своих хозяев: на улице Гайдара и на улице Мира", - написал Гладков. Он уточнил, что всего в 2023 году планируется переселить из аварийного жилищного фонда почти две тысячи человек. В бюджете на эти цели предусмотрено более 830 миллионов рублей. Гладков поздравил новоселов, пожелав любви, здоровья и благополучия. "Очень рад, что несмотря на сложную ситуацию в нашем регионе, мы продолжаем выполнять взятые на себя обязательства по всем программам", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230808/belgorod-1888791275.html

белгородская область

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Алёна Пава

белгородская область, вячеслав гладков, жилье