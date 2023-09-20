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Гладков вручил ключи от новых квартир белгородским семьям из "авариек" - РИА Новости, 20.09.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
11:42 20.09.2023 (обновлено: 11:55 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/klyuchi-1897492948.html
Гладков вручил ключи от новых квартир белгородским семьям из "авариек"
Гладков вручил ключи от новых квартир белгородским семьям из "авариек" - РИА Новости, 20.09.2023
Гладков вручил ключи от новых квартир белгородским семьям из "авариек"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что во время поездки в Вейделевский район вручил ключи РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:42
2023-09-20T11:55
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
жилье
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БЕЛГОРОД, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что во время поездки в Вейделевский район вручил ключи от новых квартир участникам программы переселения из аварийного жилья. "В новые квартиры въедут 40 семей. Два новых многоквартирных дома в посёлке Вейделевка ждут своих хозяев: на улице Гайдара и на улице Мира", - написал Гладков. Он уточнил, что всего в 2023 году планируется переселить из аварийного жилищного фонда почти две тысячи человек. В бюджете на эти цели предусмотрено более 830 миллионов рублей. Гладков поздравил новоселов, пожелав любви, здоровья и благополучия. "Очень рад, что несмотря на сложную ситуацию в нашем регионе, мы продолжаем выполнять взятые на себя обязательства по всем программам", - подчеркнул губернатор.
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белгородская область, вячеслав гладков, жилье
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Жилье

Гладков вручил ключи от новых квартир белгородским семьям из "авариек"

© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от новых квартир участникам программы переселения из аварийного жилья
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от новых квартир участникам программы переселения из аварийного жилья - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что во время поездки в Вейделевский район вручил ключи от новых квартир участникам программы переселения из аварийного жилья.
"В новые квартиры въедут 40 семей. Два новых многоквартирных дома в посёлке Вейделевка ждут своих хозяев: на улице Гайдара и на улице Мира", - написал Гладков.
Он уточнил, что всего в 2023 году планируется переселить из аварийного жилищного фонда почти две тысячи человек. В бюджете на эти цели предусмотрено более 830 миллионов рублей.
Гладков поздравил новоселов, пожелав любви, здоровья и благополучия. "Очень рад, что несмотря на сложную ситуацию в нашем регионе, мы продолжаем выполнять взятые на себя обязательства по всем программам", - подчеркнул губернатор.
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Белгородская областьБелгородская областьВячеслав ГладковЖилье
 
 
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