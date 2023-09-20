https://ria.ru/20230920/kitay-1897538221.html

Глава МИД Китая заявил о готовности укреплять взаимодействие с Россией

Глава МИД Китая заявил о готовности укреплять взаимодействие с Россией - РИА Новости, 20.09.2023

Глава МИД Китая заявил о готовности укреплять взаимодействие с Россией

Россия и Китай несут особую ответственность за положение дел в мире в нынешних условиях, когда происходит ускоренное движение к многополярности, заявил на... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:16

2023-09-20T14:16

2023-09-20T14:35

ван и (политик)

владимир путин

китай

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Россия и Китай несут особую ответственность за положение дел в мире в нынешних условиях, когда происходит ускоренное движение к многополярности, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И, заверив, что Пекин намерен продолжать и расширять взаимодействие с Москвой. "Современный мир переживает тектонические сдвиги, перед лицом меняющейся, турбулентной международной ситуации ускоренными темпами разворачивается процесс многополярности мира, наблюдается тенденция антиглобализации", - констатировал Ван И. По его словам, "Россия и Китай как постоянные члены Совбеза ООН стремятся к миру, развитию". "На наши плечи возложена важная ответственность", - указал он. Китайский министр проинформировал президента РФ о встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, когда был проведен очередной раунд двусторонних консультаций по стратегической безопасности, а также переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Мы достигли ряда важных договоренностей", - сказал он. "Как бы ни изменилась международная конъюнктура, Китай готов <…> с российской стороной продолжать укреплять взаимное доверие и деловое сотрудничество, укреплять координацию на международной арене, совместно защищать наши общие интересы, содействовать международной справедливости", - подчеркнул Ван И. Министр иностранных дел Китая передал российскому лидеру "искренний привет и добрые пожелания" от председателя КНР Си Цзиньпина. Он отметил, что на нынешней встрече готов обсудить планы участия главы российского государства в форуме "Один пояс - один путь", который пройдет в Китае в октябре.

https://ria.ru/20230916/logistika-1896135939.html

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китай

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ван и (политик), владимир путин, китай