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Глава МИД Китая заявил о готовности укреплять взаимодействие с Россией - РИА Новости, 20.09.2023
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14:16 20.09.2023 (обновлено: 14:35 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/kitay-1897538221.html
Глава МИД Китая заявил о готовности укреплять взаимодействие с Россией
Глава МИД Китая заявил о готовности укреплять взаимодействие с Россией - РИА Новости, 20.09.2023
Глава МИД Китая заявил о готовности укреплять взаимодействие с Россией
Россия и Китай несут особую ответственность за положение дел в мире в нынешних условиях, когда происходит ускоренное движение к многополярности, заявил на... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:16
2023-09-20T14:35
ван и (политик)
владимир путин
китай
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Россия и Китай несут особую ответственность за положение дел в мире в нынешних условиях, когда происходит ускоренное движение к многополярности, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И, заверив, что Пекин намерен продолжать и расширять взаимодействие с Москвой. "Современный мир переживает тектонические сдвиги, перед лицом меняющейся, турбулентной международной ситуации ускоренными темпами разворачивается процесс многополярности мира, наблюдается тенденция антиглобализации", - констатировал Ван И. По его словам, "Россия и Китай как постоянные члены Совбеза ООН стремятся к миру, развитию". "На наши плечи возложена важная ответственность", - указал он. Китайский министр проинформировал президента РФ о встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, когда был проведен очередной раунд двусторонних консультаций по стратегической безопасности, а также переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Мы достигли ряда важных договоренностей", - сказал он. "Как бы ни изменилась международная конъюнктура, Китай готов &lt;…&gt; с российской стороной продолжать укреплять взаимное доверие и деловое сотрудничество, укреплять координацию на международной арене, совместно защищать наши общие интересы, содействовать международной справедливости", - подчеркнул Ван И. Министр иностранных дел Китая передал российскому лидеру "искренний привет и добрые пожелания" от председателя КНР Си Цзиньпина. Он отметил, что на нынешней встрече готов обсудить планы участия главы российского государства в форуме "Один пояс - один путь", который пройдет в Китае в октябре.
https://ria.ru/20230916/logistika-1896135939.html
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ван и (политик), владимир путин, китай
Ван И (политик), Владимир Путин, Китай
Глава МИД Китая заявил о готовности укреплять взаимодействие с Россией

Ван И заявил о готовности Китая укреплять деловое сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанклава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 сентября 2023
лава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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лава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 сентября 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Россия и Китай несут особую ответственность за положение дел в мире в нынешних условиях, когда происходит ускоренное движение к многополярности, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И, заверив, что Пекин намерен продолжать и расширять взаимодействие с Москвой.
"Современный мир переживает тектонические сдвиги, перед лицом меняющейся, турбулентной международной ситуации ускоренными темпами разворачивается процесс многополярности мира, наблюдается тенденция антиглобализации", - констатировал Ван И.
Трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян через реку Амур - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Недальний Восток. Китай прорубает окно в Россию
16 сентября, 08:00
По его словам, "Россия и Китай как постоянные члены Совбеза ООН стремятся к миру, развитию". "На наши плечи возложена важная ответственность", - указал он.
Китайский министр проинформировал президента РФ о встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, когда был проведен очередной раунд двусторонних консультаций по стратегической безопасности, а также переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Мы достигли ряда важных договоренностей", - сказал он.
"Как бы ни изменилась международная конъюнктура, Китай готов <…> с российской стороной продолжать укреплять взаимное доверие и деловое сотрудничество, укреплять координацию на международной арене, совместно защищать наши общие интересы, содействовать международной справедливости", - подчеркнул Ван И.
Министр иностранных дел Китая передал российскому лидеру "искренний привет и добрые пожелания" от председателя КНР Си Цзиньпина. Он отметил, что на нынешней встрече готов обсудить планы участия главы российского государства в форуме "Один пояс - один путь", который пройдет в Китае в октябре.
Рубль и юань - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Дедолларизация экономических связей России и КНР уже произошла, заявил МИД
9 сентября, 05:44
 
Ван И (политик)Владимир ПутинКитай
 
 
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