https://ria.ru/20230920/kirgiziya-1897425185.html

Киргизия выступила за расширение присутствия бизнеса США

Киргизия выступила за расширение присутствия бизнеса США - РИА Новости, 20.09.2023

Киргизия выступила за расширение присутствия бизнеса США

Киргизия выступает за расширение присутствия американского бизнеса в Центральной Азии, сообщил президент республики Садыр Жапаров в ходе первого саммита... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T01:41

2023-09-20T01:41

2023-09-20T01:41

киргизия

центральная азия

садыр жапаров

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БИШКЕК, 20 сен - РИА Новости. Киргизия выступает за расширение присутствия американского бизнеса в Центральной Азии, сообщил президент республики Садыр Жапаров в ходе первого саммита "Центральная Азия и США" в Нью-Йорке. "Мы выступаем за более широкое присутствие иностранных партнеров, включая американский бизнес, в нашей стране и в регионе. Мы готовы к широкому международному сотрудничеству по таким ключевым направлениям, как зеленая экономика, гидроэнергетика, IT-технологии, сфера занятости и образование. У нас успешно реализуются различные проекты, включая инфраструктурные, в сфере промышленности, сельском хозяйстве, ирригации, транспортно-логической системе", - приводит слова главы государства его пресс-служба. По утверждению Жапарова, сотрудничество с Соединенными Штатами, в том числе в рамках формата С5+1, является одним из важных направлений внешней политики страны. Как уточнил лидер республики, Киргизия намерена и далее расширять двусторонние торгово-экономические отношения с США, потенциал которых "реализован далеко не в полной мере", а также работать совместно с партнерами по вопросам региональной проблематики. "Мы призываем инвесторов, международных партнеров и финансовые институты к инвестиционному сотрудничеству для реализации проектов по строительству ГЭС и других объектов возобновляемых источников энергии. В текущем году мы также выступили с инициативой по реструктуризации государственного внешнего долга, в том числе с использованием механизма его обмена на проекты в сфере зеленой экономики. Надеемся, что американская сторона окажет содействие в работе с партнерами и международными финансовыми институтами", - подчеркнул президент. В завершение речи лидер страны выразил надежду на то, что встреча в Нью-Йорке придаст важный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества государств Центральной Азии с США.

https://ria.ru/20230901/kirgiziya-1893690187.html

киргизия

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киргизия, центральная азия, садыр жапаров, в мире, сша