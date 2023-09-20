https://ria.ru/20230920/kiev-1897463307.html
В Польше заявили, что не уверены в силах Украины справиться с эмбарго
В Польше заявили, что не уверены в силах Украины справиться с эмбарго - РИА Новости, 20.09.2023
В Польше заявили, что не уверены в силах Украины справиться с эмбарго
Польша справится с возможным украинским эмбарго на овощи и фрукты, а Украина – неизвестно, заявил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:20
2023-09-20T10:20
2023-09-20T10:37
украина
польша
киев
тарас качка
евросоюз
зерновая сделка
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ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Польша справится с возможным украинским эмбарго на овощи и фрукты, а Украина – неизвестно, заявил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. "Это большое удивление для меня. Такого, что делает министр Тарас Качка, еще не бывало. До сих пор я надеялся, что он делает это от своего имени, и я вижу, что сейчас он убеждает свое правительство принимать такие решения", - сказал Телюс. Он отметил, что Польша поставляет на Украину "немного" овощей и фруктов. "Это было некоторой проблемой, потому что мы продаем немного овощей и фруктов на Украину. Я думаю, что нам придется искать некоторые решения по этому вопросу, если это произойдет", - сказал министр. При этом он заявил, что "Польша справится с этой проблемой, но неизвестно, справится ли Украина". Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230920/realizm-1897423076.html
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украина, польша, киев, тарас качка, евросоюз, зерновая сделка
Украина, Польша, Киев, Тарас Качка, Евросоюз, Зерновая сделка
В Польше заявили, что не уверены в силах Украины справиться с эмбарго
Польский министр Телюс: Варшава справится с эмбарго Украины, Киев — неизвестно
ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Польша справится с возможным украинским эмбарго на овощи и фрукты, а Украина – неизвестно, заявил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.
Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка
заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.
В Польше раскрыли правду о внезапном повороте в отношениях с Украиной
"Это большое удивление для меня. Такого, что делает министр Тарас Качка, еще не бывало. До сих пор я надеялся, что он делает это от своего имени, и я вижу, что сейчас он убеждает свое правительство принимать такие решения", - сказал Телюс.
Он отметил, что Польша поставляет на Украину "немного" овощей и фруктов. "Это было некоторой проблемой, потому что мы продаем немного овощей и фруктов на Украину. Я думаю, что нам придется искать некоторые решения по этому вопросу, если это произойдет", - сказал министр.
При этом он заявил, что "Польша справится с этой проблемой, но неизвестно, справится ли Украина".
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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