https://ria.ru/20230920/kemerovo-1897442077.html

В Кемерово из реки вытащили автомобиль с телом мужчины

В Кемерово из реки вытащили автомобиль с телом мужчины - РИА Новости, 20.09.2023

В Кемерово из реки вытащили автомобиль с телом мужчины

Автомобиль с телом мужчины обнаружен в реке в Кемерово, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T08:53

2023-09-20T08:53

2023-09-20T09:44

происшествия

кемерово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897449196_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a463d3f77edec9edb12f98c1dbbad73.jpg

КЕМЕРОВО, 20 сен – РИА Новости. Автомобиль с телом мужчины обнаружен в реке в Кемерово, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу в Telegram-канале. "Двадцатого сентября… в утреннее время в Рудничном районе города Кемерово вблизи Кузнецкого моста в реке Томь был обнаружен автомобиль, в салоне которого находилось тело мужчины. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки", – сообщает ведомство. На место происшествия выехал следователь. Осмотр тела мужчины, проведенный с судмедэкспертом, видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружил. Уточняется, что погибшим оказался 54-летний местный житель. В рамках доследственной проверки будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины.

https://ria.ru/20230912/tela-1895734270.html

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово