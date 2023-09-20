https://ria.ru/20230920/kemerovo-1897442077.html
В Кемерово из реки вытащили автомобиль с телом мужчины
В Кемерово из реки вытащили автомобиль с телом мужчины - РИА Новости, 20.09.2023
В Кемерово из реки вытащили автомобиль с телом мужчины
Автомобиль с телом мужчины обнаружен в реке в Кемерово, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T08:53
2023-09-20T08:53
2023-09-20T09:44
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 20 сен – РИА Новости. Автомобиль с телом мужчины обнаружен в реке в Кемерово, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу в Telegram-канале. "Двадцатого сентября… в утреннее время в Рудничном районе города Кемерово вблизи Кузнецкого моста в реке Томь был обнаружен автомобиль, в салоне которого находилось тело мужчины. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки", – сообщает ведомство. На место происшествия выехал следователь. Осмотр тела мужчины, проведенный с судмедэкспертом, видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружил. Уточняется, что погибшим оказался 54-летний местный житель. В рамках доследственной проверки будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины.
https://ria.ru/20230912/tela-1895734270.html
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происшествия, кемерово
В Кемерово из реки вытащили автомобиль с телом мужчины
В Рудничном районе Кемерово из реки вытащили автомобиль с телом мужчины
КЕМЕРОВО, 20 сен – РИА Новости.
Автомобиль с телом мужчины обнаружен в реке в Кемерово, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу в Telegram-канале
.
"Двадцатого сентября… в утреннее время в Рудничном районе города Кемерово вблизи Кузнецкого моста в реке Томь был обнаружен автомобиль, в салоне которого находилось тело мужчины. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки", – сообщает ведомство.
На место происшествия выехал следователь. Осмотр тела мужчины, проведенный с судмедэкспертом, видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружил. Уточняется, что погибшим оказался 54-летний местный житель.
В рамках доследственной проверки будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины.
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