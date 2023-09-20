https://ria.ru/20230920/izdeliya-1897558036.html
Мишустин призвал не сбавлять темпы выпуска изделий для ВС России
Мишустин призвал не сбавлять темпы выпуска изделий для ВС России - РИА Новости, 20.09.2023
Мишустин призвал не сбавлять темпы выпуска изделий для ВС России
Важно не сбавлять темпы выпуска изделий, требуемых для Вооруженных сил РФ, недопустимо даже незначительное отставание от запланированного графика, заявил... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:12
2023-09-20T15:12
2023-09-20T15:12
михаил мишустин
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869402529_0:103:3079:1835_1920x0_80_0_0_975e92cf4ea1b92ee93d227ff0eec379.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Важно не сбавлять темпы выпуска изделий, требуемых для Вооруженных сил РФ, недопустимо даже незначительное отставание от запланированного графика, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ в среду. "Сейчас важно не сбавлять набранный темп, прилагать максимальные усилия для опережающего выпуска требуемых изделий. Недопустимо даже незначительное отставание от запланированного графика", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230814/armiya-1889956873.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869402529_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_d29369852862d0866e26dc01dac26697.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, вооруженные силы рф
Михаил Мишустин, Вооруженные силы РФ
Мишустин призвал не сбавлять темпы выпуска изделий для ВС России
Мишустин призвал не сбавлять набранный темп выпуска изделий для ВС России
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Важно не сбавлять темпы выпуска изделий, требуемых для Вооруженных сил РФ, недопустимо даже незначительное отставание от запланированного графика, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ в среду.
"Сейчас важно не сбавлять набранный темп, прилагать максимальные усилия для опережающего выпуска требуемых изделий. Недопустимо даже незначительное отставание от запланированного графика", - сказал Мишустин.
Мантуров назвал обеспечение армии и флота безусловным приоритетом ОПК