https://ria.ru/20230920/izdeliya-1897558036.html

Мишустин призвал не сбавлять темпы выпуска изделий для ВС России

Мишустин призвал не сбавлять темпы выпуска изделий для ВС России - РИА Новости, 20.09.2023

Мишустин призвал не сбавлять темпы выпуска изделий для ВС России

Важно не сбавлять темпы выпуска изделий, требуемых для Вооруженных сил РФ, недопустимо даже незначительное отставание от запланированного графика, заявил... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:12

2023-09-20T15:12

2023-09-20T15:12

михаил мишустин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Важно не сбавлять темпы выпуска изделий, требуемых для Вооруженных сил РФ, недопустимо даже незначительное отставание от запланированного графика, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ в среду. "Сейчас важно не сбавлять набранный темп, прилагать максимальные усилия для опережающего выпуска требуемых изделий. Недопустимо даже незначительное отставание от запланированного графика", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230814/armiya-1889956873.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, вооруженные силы рф