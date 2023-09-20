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Мишустин призвал не сбавлять темпы выпуска изделий для ВС России - РИА Новости, 20.09.2023
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15:12 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/izdeliya-1897558036.html
Мишустин призвал не сбавлять темпы выпуска изделий для ВС России
Мишустин призвал не сбавлять темпы выпуска изделий для ВС России - РИА Новости, 20.09.2023
Мишустин призвал не сбавлять темпы выпуска изделий для ВС России
Важно не сбавлять темпы выпуска изделий, требуемых для Вооруженных сил РФ, недопустимо даже незначительное отставание от запланированного графика, заявил... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:12
2023-09-20T15:12
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Важно не сбавлять темпы выпуска изделий, требуемых для Вооруженных сил РФ, недопустимо даже незначительное отставание от запланированного графика, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ в среду. "Сейчас важно не сбавлять набранный темп, прилагать максимальные усилия для опережающего выпуска требуемых изделий. Недопустимо даже незначительное отставание от запланированного графика", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, вооруженные силы рф
Михаил Мишустин, Вооруженные силы РФ
Мишустин призвал не сбавлять темпы выпуска изделий для ВС России

Мишустин призвал не сбавлять набранный темп выпуска изделий для ВС России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Важно не сбавлять темпы выпуска изделий, требуемых для Вооруженных сил РФ, недопустимо даже незначительное отставание от запланированного графика, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ в среду.
"Сейчас важно не сбавлять набранный темп, прилагать максимальные усилия для опережающего выпуска требуемых изделий. Недопустимо даже незначительное отставание от запланированного графика", - сказал Мишустин.
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