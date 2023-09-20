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В Подмосковье арестовали мужчину, избившего сожительницу топором - РИА Новости, 20.09.2023
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14:32 20.09.2023 (обновлено: 14:37 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/izbienie-1897543953.html
В Подмосковье арестовали мужчину, избившего сожительницу топором
В Подмосковье арестовали мужчину, избившего сожительницу топором - РИА Новости, 20.09.2023
В Подмосковье арестовали мужчину, избившего сожительницу топором
Жителя Ярославской области, который, находясь за рулем, избил свою пассию топором, а потом попал в ДТП в подмосковном Ступино, арестовали на два месяца,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:32
2023-09-20T14:37
московская область (подмосковье)
ступино
следственный комитет россии (ск рф)
ярославская область
происшествия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жителя Ярославской области, который, находясь за рулем, избил свою пассию топором, а потом попал в ДТП в подмосковном Ступино, арестовали на два месяца, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области. "С учетом позиции Видновской городской прокуратуры суд избрал 41-летнему жителю Ярославской области, обвиняемому в покушении на убийство сожительницы (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 ноября 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина просил суд избрать ему домашний арест. По данным СК, вечером 16 сентября часов обвиняемый с сожительницей и их двухлетней дочкой ехал по дороге М4 "Дон" в сторону Москвы. В какой-то момент у мужчины с женщиной завязалась ссора, фигурант кухонным топором нанес ей множество рубленых ран лица, головы и рук. Женщину спасло то, что агрессор потерял контроль над машиной и попал в ДТП, после чего был задержан. Потерпевшая госпитализирована, ребенок не пострадал и помещен в социально-реабилитационный центр.
https://ria.ru/20230915/mvd-1896557355.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), ступино, следственный комитет россии (ск рф), ярославская область, происшествия
Московская область (Подмосковье), Ступино, Следственный комитет России (СК РФ), Ярославская область, Происшествия
В Подмосковье арестовали мужчину, избившего сожительницу топором

В Подмосковье арестовали на два месяца мужчину, избившего сожительницу топором

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramЗадержанный житель Ярославской области, который избил свою сожительницу топором. 20 сентября 2023
Задержанный житель Ярославской области, который избил свою сожительницу топором. 20 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Задержанный житель Ярославской области, который избил свою сожительницу топором. 20 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жителя Ярославской области, который, находясь за рулем, избил свою пассию топором, а потом попал в ДТП в подмосковном Ступино, арестовали на два месяца, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.
"С учетом позиции Видновской городской прокуратуры суд избрал 41-летнему жителю Ярославской области, обвиняемому в покушении на убийство сожительницы (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина просил суд избрать ему домашний арест.
По данным СК, вечером 16 сентября часов обвиняемый с сожительницей и их двухлетней дочкой ехал по дороге М4 "Дон" в сторону Москвы. В какой-то момент у мужчины с женщиной завязалась ссора, фигурант кухонным топором нанес ей множество рубленых ран лица, головы и рук. Женщину спасло то, что агрессор потерял контроль над машиной и попал в ДТП, после чего был задержан. Потерпевшая госпитализирована, ребенок не пострадал и помещен в социально-реабилитационный центр.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
В Москве пассажир избил водителя такси и угнал его машину
15 сентября, 15:23
 
Московская область (Подмосковье)СтупиноСледственный комитет России (СК РФ)Ярославская областьПроисшествия
 
 
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