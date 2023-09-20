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Калужская область планирует развивать сотрудничество с Ираном - РИА Новости, 20.09.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
10:49 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/iran-1897471060.html
Калужская область планирует развивать сотрудничество с Ираном
Калужская область планирует развивать сотрудничество с Ираном - РИА Новости, 20.09.2023
Калужская область планирует развивать сотрудничество с Ираном
Калужская область намерена развивать связи с Ираном, начав торгово-экономическое сотрудничество с иранской провинцией Северный Хорасан, сообщает областное... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:49
2023-09-20T10:49
калужская область
иран
владислав шапша
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КАЛУГА, 20 сен – РИА Новости. Калужская область намерена развивать связи с Ираном, начав торгово-экономическое сотрудничество с иранской провинцией Северный Хорасан, сообщает областное правительство. Сообщается, что накануне губернатор Владислав Шапша встретился с делегацией Ирана во главе с губернатором провинции Северный Хорасан Хоссей Нежад Дэвин Мохаммад Резой. Приветствуя гостей, Владислав Шапша отметил, что сегодня Россия и Иран имеют высокий уровень взаимоотношений, они укрепляются во многих сферах, включая межрегиональные связи. По его словам, объем торговли между Калужской областью и Ираном за последние пять лет увеличился почти в 60 раз. "Наши предприятия поставляют в Иран радионуклиды медицинского назначения. Экспортируют промышленные фильтры для атомной энергетики. Выпускают магнитные сепараторы для предприятий горнодобывающей промышленности. В спутнике "Хайям", который год назад был выведен на орбиту Земли, использованы компоненты, изготовленные на Обнинском предприятии "Технология", - подчеркнул калужский губернатор. Стороны обсудили возможности торгово-экономического сотрудничества Калужской области и провинции Северный Хорасан. В числе возможных направлений – машиностроение, фармацевтика, сельское хозяйство, образование, коневодство, информирует областное правительство. "Итогом встречи стали заверения обеих сторон в готовности к сотрудничеству. Владислав Шапша дал поручения – проработать все предложения, озвученные в ходе встречи", - говорится в сообщении правительства региона. Сообщается, что программа двухдневного визита представителей Ирана включает также встречу с сообществом калужских предпринимателей, посещение промышленных предприятий, экскурсии по городу и музеям.
https://ria.ru/20230916/osvobozhdenie-1896723189.html
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иран, владислав шапша
Калужская область, Иран, Владислав Шапша
Калужская область планирует развивать сотрудничество с Ираном

Калужская область планирует развивать сотрудничество с Ираном

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Калуга. Архивное фото
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КАЛУГА, 20 сен – РИА Новости. Калужская область намерена развивать связи с Ираном, начав торгово-экономическое сотрудничество с иранской провинцией Северный Хорасан, сообщает областное правительство.
Сообщается, что накануне губернатор Владислав Шапша встретился с делегацией Ирана во главе с губернатором провинции Северный Хорасан Хоссей Нежад Дэвин Мохаммад Резой.
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Приветствуя гостей, Владислав Шапша отметил, что сегодня Россия и Иран имеют высокий уровень взаимоотношений, они укрепляются во многих сферах, включая межрегиональные связи. По его словам, объем торговли между Калужской областью и Ираном за последние пять лет увеличился почти в 60 раз.
«
"Наши предприятия поставляют в Иран радионуклиды медицинского назначения. Экспортируют промышленные фильтры для атомной энергетики. Выпускают магнитные сепараторы для предприятий горнодобывающей промышленности. В спутнике "Хайям", который год назад был выведен на орбиту Земли, использованы компоненты, изготовленные на Обнинском предприятии "Технология", - подчеркнул калужский губернатор.
Стороны обсудили возможности торгово-экономического сотрудничества Калужской области и провинции Северный Хорасан. В числе возможных направлений – машиностроение, фармацевтика, сельское хозяйство, образование, коневодство, информирует областное правительство.
"Итогом встречи стали заверения обеих сторон в готовности к сотрудничеству. Владислав Шапша дал поручения – проработать все предложения, озвученные в ходе встречи", - говорится в сообщении правительства региона.
Сообщается, что программа двухдневного визита представителей Ирана включает также встречу с сообществом калужских предпринимателей, посещение промышленных предприятий, экскурсии по городу и музеям.
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Калужская областьИранВладислав Шапша
 
 
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