https://ria.ru/20230920/iran-1897471060.html
Калужская область планирует развивать сотрудничество с Ираном
Калужская область планирует развивать сотрудничество с Ираном - РИА Новости, 20.09.2023
Калужская область планирует развивать сотрудничество с Ираном
Калужская область намерена развивать связи с Ираном, начав торгово-экономическое сотрудничество с иранской провинцией Северный Хорасан, сообщает областное... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:49
2023-09-20T10:49
2023-09-20T10:49
калужская область
иран
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c134cf5b38ca1855b7844775038284.jpg
КАЛУГА, 20 сен – РИА Новости. Калужская область намерена развивать связи с Ираном, начав торгово-экономическое сотрудничество с иранской провинцией Северный Хорасан, сообщает областное правительство. Сообщается, что накануне губернатор Владислав Шапша встретился с делегацией Ирана во главе с губернатором провинции Северный Хорасан Хоссей Нежад Дэвин Мохаммад Резой. Приветствуя гостей, Владислав Шапша отметил, что сегодня Россия и Иран имеют высокий уровень взаимоотношений, они укрепляются во многих сферах, включая межрегиональные связи. По его словам, объем торговли между Калужской областью и Ираном за последние пять лет увеличился почти в 60 раз. "Наши предприятия поставляют в Иран радионуклиды медицинского назначения. Экспортируют промышленные фильтры для атомной энергетики. Выпускают магнитные сепараторы для предприятий горнодобывающей промышленности. В спутнике "Хайям", который год назад был выведен на орбиту Земли, использованы компоненты, изготовленные на Обнинском предприятии "Технология", - подчеркнул калужский губернатор. Стороны обсудили возможности торгово-экономического сотрудничества Калужской области и провинции Северный Хорасан. В числе возможных направлений – машиностроение, фармацевтика, сельское хозяйство, образование, коневодство, информирует областное правительство. "Итогом встречи стали заверения обеих сторон в готовности к сотрудничеству. Владислав Шапша дал поручения – проработать все предложения, озвученные в ходе встречи", - говорится в сообщении правительства региона. Сообщается, что программа двухдневного визита представителей Ирана включает также встречу с сообществом калужских предпринимателей, посещение промышленных предприятий, экскурсии по городу и музеям.
https://ria.ru/20230916/osvobozhdenie-1896723189.html
https://ria.ru/20230918/farmatsiya-1896970237.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6118b3c658790187f2113281ee2c1ba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, владислав шапша
Калужская область, Иран, Владислав Шапша
Калужская область планирует развивать сотрудничество с Ираном
Калужская область планирует развивать сотрудничество с Ираном
КАЛУГА, 20 сен – РИА Новости. Калужская область намерена развивать связи с Ираном, начав торгово-экономическое сотрудничество с иранской провинцией Северный Хорасан, сообщает областное правительство.
Сообщается, что накануне губернатор Владислав Шапша
встретился с делегацией Ирана во главе с губернатором провинции Северный Хорасан Хоссей Нежад Дэвин Мохаммад Резой.
В Калужской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков
Приветствуя гостей, Владислав Шапша отметил, что сегодня Россия
и Иран имеют высокий уровень взаимоотношений, они укрепляются во многих сферах, включая межрегиональные связи. По его словам, объем торговли между Калужской областью и Ираном за последние пять лет увеличился почти в 60 раз.
«
"Наши предприятия поставляют в Иран радионуклиды медицинского назначения. Экспортируют промышленные фильтры для атомной энергетики. Выпускают магнитные сепараторы для предприятий горнодобывающей промышленности. В спутнике "Хайям", который год назад был выведен на орбиту Земли
, использованы компоненты, изготовленные на Обнинском предприятии "Технология", - подчеркнул калужский губернатор.
Стороны обсудили возможности торгово-экономического сотрудничества Калужской области и провинции Северный Хорасан. В числе возможных направлений – машиностроение, фармацевтика, сельское хозяйство, образование, коневодство, информирует областное правительство.
"Итогом встречи стали заверения обеих сторон в готовности к сотрудничеству. Владислав Шапша дал поручения – проработать все предложения, озвученные в ходе встречи", - говорится в сообщении правительства региона.
Сообщается, что программа двухдневного визита представителей Ирана включает также встречу с сообществом калужских предпринимателей, посещение промышленных предприятий, экскурсии по городу и музеям.
В Калужской области назвали фармацию одной из точек роста экономики региона