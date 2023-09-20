https://ria.ru/20230920/innovatsii-1897606938.html

Россия может создавать свои инновационные продукты, заявили в Госдуме

Россия может создавать свои инновационные продукты, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.09.2023

Россия может создавать свои инновационные продукты, заявили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн уверен, что ИТ-индустрия РФ способна создавать собственные инновационные и качественные продукты, а... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:28

2023-09-20T17:28

2023-09-20T17:28

экономика

технологии

россия

александр хинштейн

михаил мишустин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b53869057ceda1d10526b1fd1a9ec8.jpg

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн уверен, что ИТ-индустрия РФ способна создавать собственные инновационные и качественные продукты, а эффекты санкционного давления Запада постепенно сойдут на нет. Российские производители программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов способны предложить рынку востребованную продукцию, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Уверен, что наша ИТ-индустрия способна создавать собственные инновационные и качественные продукты, а эффекты санкционного давления Запада постепенно сойдут на нет", - написал он в своем телеграм-канале. Также Хинштейн напомнил, что в реестре российского софта уже около 17 тысяч продуктов для ЭВМ и баз данных. "ИТ-компаниям и специалистам оказывается колоссальная государственная поддержка. Внутренний рынок активно растет, у российских разработчиков есть все перспективы успешно заместить продукты компаний, ушедших из нашей страны. Так, по оценкам Минцифры, рынок ПО для инфобеза уже на 90% состоит из отечественных решений", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, александр хинштейн, михаил мишустин, госдума рф