Рейтинг@Mail.ru
Россия может создавать свои инновационные продукты, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/innovatsii-1897606938.html
Россия может создавать свои инновационные продукты, заявили в Госдуме
Россия может создавать свои инновационные продукты, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.09.2023
Россия может создавать свои инновационные продукты, заявили в Госдуме
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн уверен, что ИТ-индустрия РФ способна создавать собственные инновационные и качественные продукты, а... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:28
2023-09-20T17:28
экономика
технологии
россия
александр хинштейн
михаил мишустин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b53869057ceda1d10526b1fd1a9ec8.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн уверен, что ИТ-индустрия РФ способна создавать собственные инновационные и качественные продукты, а эффекты санкционного давления Запада постепенно сойдут на нет. Российские производители программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов способны предложить рынку востребованную продукцию, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Уверен, что наша ИТ-индустрия способна создавать собственные инновационные и качественные продукты, а эффекты санкционного давления Запада постепенно сойдут на нет", - написал он в своем телеграм-канале. Также Хинштейн напомнил, что в реестре российского софта уже около 17 тысяч продуктов для ЭВМ и баз данных. "ИТ-компаниям и специалистам оказывается колоссальная государственная поддержка. Внутренний рынок активно растет, у российских разработчиков есть все перспективы успешно заместить продукты компаний, ушедших из нашей страны. Так, по оценкам Минцифры, рынок ПО для инфобеза уже на 90% состоит из отечественных решений", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b846f373bb5ad8e86ee0097c4b8bfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, александр хинштейн, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Россия может создавать свои инновационные продукты, заявили в Госдуме

Хинштейн: РФ может создавать свои инновационные продукты

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн уверен, что ИТ-индустрия РФ способна создавать собственные инновационные и качественные продукты, а эффекты санкционного давления Запада постепенно сойдут на нет.
Российские производители программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов способны предложить рынку востребованную продукцию, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
"Райский сад" достанется нелегалам
18 сентября, 08:00
"Уверен, что наша ИТ-индустрия способна создавать собственные инновационные и качественные продукты, а эффекты санкционного давления Запада постепенно сойдут на нет", - написал он в своем телеграм-канале.
Также Хинштейн напомнил, что в реестре российского софта уже около 17 тысяч продуктов для ЭВМ и баз данных.
"ИТ-компаниям и специалистам оказывается колоссальная государственная поддержка. Внутренний рынок активно растет, у российских разработчиков есть все перспективы успешно заместить продукты компаний, ушедших из нашей страны. Так, по оценкам Минцифры, рынок ПО для инфобеза уже на 90% состоит из отечественных решений", - добавил парламентарий.
Женщина проходит мимо флагов ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Это незаконно: Евросоюз в панике от сближения России и Северной Кореи
15 сентября, 08:00
 
ЭкономикаТехнологииРоссияАлександр ХинштейнМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала