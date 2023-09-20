https://ria.ru/20230920/innovatsii-1897606938.html
Россия может создавать свои инновационные продукты, заявили в Госдуме
Россия может создавать свои инновационные продукты, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.09.2023
Россия может создавать свои инновационные продукты, заявили в Госдуме
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн уверен, что ИТ-индустрия РФ способна создавать собственные инновационные и качественные продукты, а... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:28
2023-09-20T17:28
2023-09-20T17:28
экономика
технологии
россия
александр хинштейн
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн уверен, что ИТ-индустрия РФ способна создавать собственные инновационные и качественные продукты, а эффекты санкционного давления Запада постепенно сойдут на нет. Российские производители программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов способны предложить рынку востребованную продукцию, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Уверен, что наша ИТ-индустрия способна создавать собственные инновационные и качественные продукты, а эффекты санкционного давления Запада постепенно сойдут на нет", - написал он в своем телеграм-канале. Также Хинштейн напомнил, что в реестре российского софта уже около 17 тысяч продуктов для ЭВМ и баз данных. "ИТ-компаниям и специалистам оказывается колоссальная государственная поддержка. Внутренний рынок активно растет, у российских разработчиков есть все перспективы успешно заместить продукты компаний, ушедших из нашей страны. Так, по оценкам Минцифры, рынок ПО для инфобеза уже на 90% состоит из отечественных решений", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
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экономика, технологии, россия, александр хинштейн, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Россия может создавать свои инновационные продукты, заявили в Госдуме
Хинштейн: РФ может создавать свои инновационные продукты