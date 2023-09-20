https://ria.ru/20230920/golosovanie-1897495278.html
Памфилова считает, что электронное голосование никогда не вытеснит обычное
Памфилова считает, что электронное голосование никогда не вытеснит обычное - РИА Новости, 20.09.2023
Памфилова считает, что электронное голосование никогда не вытеснит обычное
Дистанционное электронное голосование никогда не вытеснит голосование на участках, внедряем современные технологии параллельно традиционным, сообщила глава... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:49
2023-09-20T11:49
2023-09-20T12:02
элла памфилова
политика
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895388396_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_22db46866843740148f26d60afc62ba6.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование никогда не вытеснит голосование на участках, внедряем современные технологии параллельно традиционным, сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."Это не предполагается в наших стратегических наработках. Мы внедряем новые технологии параллельно с и традиционными", - сказала Памфилова на пресс-конференции, посвященной 30-летию избирательной системы России.По ее словам, меры принимаются для того, чтобы избирательный участок был "достоин нашего гражданина". Поэтому, как добавила глава ЦИК, комиссия в этом году проводит серьезный мониторинг состояния всех избирательных участков по всем параметрам."Мы приняли специальные решения, чтобы были полностью обеспечены в полном объеме право каждого участника избирательного процесса - наблюдателей, представителей СМИ, комиссии и, конечно, избирателя", - сообщила Памфилова.
https://ria.ru/20230911/deg-1895435691.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895388396_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11b484cc8587d88b3c76aba1ea39f82b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, политика, россия, технологии
Элла Памфилова, Политика, Россия, Технологии
Памфилова считает, что электронное голосование никогда не вытеснит обычное
Памфилова: ДЭГ будут внедрять параллельно традиционному процессу голосования
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование никогда не вытеснит голосование на участках, внедряем современные технологии параллельно традиционным, сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Это не предполагается в наших стратегических наработках. Мы внедряем новые технологии параллельно с и традиционными", - сказала Памфилова на пресс-конференции, посвященной 30-летию избирательной системы России.
По ее словам, меры принимаются для того, чтобы избирательный участок был "достоин нашего гражданина". Поэтому, как добавила глава ЦИК, комиссия в этом году проводит серьезный мониторинг состояния всех избирательных участков по всем параметрам.
"Мы приняли специальные решения, чтобы были полностью обеспечены в полном объеме право каждого участника избирательного процесса - наблюдателей, представителей СМИ, комиссии и, конечно, избирателя", - сообщила Памфилова.
Эксперты ожидают расширения практики ДЭГ