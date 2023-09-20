https://ria.ru/20230920/golosovanie-1897495278.html

Памфилова считает, что электронное голосование никогда не вытеснит обычное

Памфилова считает, что электронное голосование никогда не вытеснит обычное - РИА Новости, 20.09.2023

Памфилова считает, что электронное голосование никогда не вытеснит обычное

Дистанционное электронное голосование никогда не вытеснит голосование на участках, внедряем современные технологии параллельно традиционным, сообщила глава... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:49

2023-09-20T11:49

2023-09-20T12:02

элла памфилова

политика

россия

технологии

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование никогда не вытеснит голосование на участках, внедряем современные технологии параллельно традиционным, сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."Это не предполагается в наших стратегических наработках. Мы внедряем новые технологии параллельно с и традиционными", - сказала Памфилова на пресс-конференции, посвященной 30-летию избирательной системы России.По ее словам, меры принимаются для того, чтобы избирательный участок был "достоин нашего гражданина". Поэтому, как добавила глава ЦИК, комиссия в этом году проводит серьезный мониторинг состояния всех избирательных участков по всем параметрам."Мы приняли специальные решения, чтобы были полностью обеспечены в полном объеме право каждого участника избирательного процесса - наблюдателей, представителей СМИ, комиссии и, конечно, избирателя", - сообщила Памфилова.

https://ria.ru/20230911/deg-1895435691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

элла памфилова, политика, россия, технологии