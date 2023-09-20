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Памфилова считает, что электронное голосование никогда не вытеснит обычное - РИА Новости, 20.09.2023
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11:49 20.09.2023 (обновлено: 12:02 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/golosovanie-1897495278.html
Памфилова считает, что электронное голосование никогда не вытеснит обычное
Памфилова считает, что электронное голосование никогда не вытеснит обычное - РИА Новости, 20.09.2023
Памфилова считает, что электронное голосование никогда не вытеснит обычное
Дистанционное электронное голосование никогда не вытеснит голосование на участках, внедряем современные технологии параллельно традиционным, сообщила глава... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:49
2023-09-20T12:02
элла памфилова
политика
россия
технологии
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование никогда не вытеснит голосование на участках, внедряем современные технологии параллельно традиционным, сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."Это не предполагается в наших стратегических наработках. Мы внедряем новые технологии параллельно с и традиционными", - сказала Памфилова на пресс-конференции, посвященной 30-летию избирательной системы России.По ее словам, меры принимаются для того, чтобы избирательный участок был "достоин нашего гражданина". Поэтому, как добавила глава ЦИК, комиссия в этом году проводит серьезный мониторинг состояния всех избирательных участков по всем параметрам."Мы приняли специальные решения, чтобы были полностью обеспечены в полном объеме право каждого участника избирательного процесса - наблюдателей, представителей СМИ, комиссии и, конечно, избирателя", - сообщила Памфилова.
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элла памфилова, политика, россия, технологии
Элла Памфилова, Политика, Россия, Технологии
Памфилова считает, что электронное голосование никогда не вытеснит обычное

Памфилова: ДЭГ будут внедрять параллельно традиционному процессу голосования

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование никогда не вытеснит голосование на участках, внедряем современные технологии параллельно традиционным, сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Это не предполагается в наших стратегических наработках. Мы внедряем новые технологии параллельно с и традиционными", - сказала Памфилова на пресс-конференции, посвященной 30-летию избирательной системы России.
По ее словам, меры принимаются для того, чтобы избирательный участок был "достоин нашего гражданина". Поэтому, как добавила глава ЦИК, комиссия в этом году проводит серьезный мониторинг состояния всех избирательных участков по всем параметрам.
"Мы приняли специальные решения, чтобы были полностью обеспечены в полном объеме право каждого участника избирательного процесса - наблюдателей, представителей СМИ, комиссии и, конечно, избирателя", - сообщила Памфилова.
На церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования в Информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Эксперты ожидают расширения практики ДЭГ
11 сентября, 02:51
 
Элла ПамфиловаПолитикаРоссияТехнологии
 
 
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