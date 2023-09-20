https://ria.ru/20230920/frantsiya-1897572515.html
Во Франции магазины Apple объявили забастовку в день выхода iPhone 15
Во Франции магазины Apple объявили забастовку в день выхода iPhone 15 - РИА Новости, 20.09.2023
Во Франции магазины Apple объявили забастовку в день выхода iPhone 15
Сотрудники магазинов Apple Store во Франции объявили забастовку в пятницу и субботу во время начала продаж новой модели мобильного телефона iPhone 15, передаёт... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:54
2023-09-20T15:54
2023-09-20T15:54
в мире
технологии
франция
париж
apple
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896054056_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_698b31447093492b49858a51ad63adea.jpg
ПАРИЖ, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники магазинов Apple Store во Франции объявили забастовку в пятницу и субботу во время начала продаж новой модели мобильного телефона iPhone 15, передаёт радиостанция Fraceinfo. "Профсоюзы требуют повышения зарплат на 7%, в то время как руководство предлагает поднять их лишь на 4,5%", - сообщает СМИ со ссылкой на коммюнике профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT). Двадцать второго и 23 сентября в двадцати магазинах американской компании во Франции пойдут забастовки. Ожидаются нарушения работы магазинов длительностью от 1 часа до двух дней, а также манифестация около бутика Apple в Париже. По мнению представителей профсоюзов CGT, Unsa, CFDT и Cidre-CFTC, представляющих интересы сотрудников отрасли, день выхода новой модели телефона крайне важен для компании, таким образом они намерены показать, насколько серьёзны в своих намерениях. "Когда я продаю новый айфон, я понимаю, что его стоимость - это вся моя зарплата!", - поделился с радиостанцией представитель CFDT. Профсоюзы намерены сделать забастовку общенациональной, "чтобы быть услышанными руководством".
https://ria.ru/20230913/mts-1895999404.html
https://ria.ru/20230915/iphone-1896608772.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896054056_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9e8a42e1011a3f61cfdc59d801eaae7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, франция, париж, apple
В мире, Технологии, Франция, Париж, Apple
Во Франции магазины Apple объявили забастовку в день выхода iPhone 15
Fraceinfo: магазины Apple во Франции объявили забастовку в день выхода iPhone 15
ПАРИЖ, 20 сен - РИА Новости.
Сотрудники магазинов Apple Store во Франции объявили забастовку в пятницу и субботу во время начала продаж новой модели мобильного телефона iPhone 15, передаёт радиостанция Fraceinfo
.
"Профсоюзы требуют повышения зарплат на 7%, в то время как руководство предлагает поднять их лишь на 4,5%", - сообщает СМИ со ссылкой на коммюнике профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT).
В МТС озвучили цену предзаказа нового IPhone 15
Двадцать второго и 23 сентября в двадцати магазинах американской компании во Франции пойдут забастовки. Ожидаются нарушения работы магазинов длительностью от 1 часа до двух дней, а также манифестация около бутика Apple в Париже
.
По мнению представителей профсоюзов CGT, Unsa, CFDT и Cidre-CFTC, представляющих интересы сотрудников отрасли, день выхода новой модели телефона крайне важен для компании, таким образом они намерены показать, насколько серьёзны в своих намерениях.
"Когда я продаю новый айфон, я понимаю, что его стоимость - это вся моя зарплата!", - поделился с радиостанцией представитель CFDT.
Профсоюзы намерены сделать забастовку общенациональной, "чтобы быть услышанными руководством".
Датское агентство нацбезопасности не нашло угроз у iPhone 12