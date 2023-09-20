https://ria.ru/20230920/frantsiya-1897572515.html

Во Франции магазины Apple объявили забастовку в день выхода iPhone 15

Во Франции магазины Apple объявили забастовку в день выхода iPhone 15 - РИА Новости, 20.09.2023

Во Франции магазины Apple объявили забастовку в день выхода iPhone 15

Сотрудники магазинов Apple Store во Франции объявили забастовку в пятницу и субботу во время начала продаж новой модели мобильного телефона iPhone 15, передаёт... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:54

2023-09-20T15:54

2023-09-20T15:54

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ПАРИЖ, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники магазинов Apple Store во Франции объявили забастовку в пятницу и субботу во время начала продаж новой модели мобильного телефона iPhone 15, передаёт радиостанция Fraceinfo. "Профсоюзы требуют повышения зарплат на 7%, в то время как руководство предлагает поднять их лишь на 4,5%", - сообщает СМИ со ссылкой на коммюнике профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT). Двадцать второго и 23 сентября в двадцати магазинах американской компании во Франции пойдут забастовки. Ожидаются нарушения работы магазинов длительностью от 1 часа до двух дней, а также манифестация около бутика Apple в Париже. По мнению представителей профсоюзов CGT, Unsa, CFDT и Cidre-CFTC, представляющих интересы сотрудников отрасли, день выхода новой модели телефона крайне важен для компании, таким образом они намерены показать, насколько серьёзны в своих намерениях. "Когда я продаю новый айфон, я понимаю, что его стоимость - это вся моя зарплата!", - поделился с радиостанцией представитель CFDT. Профсоюзы намерены сделать забастовку общенациональной, "чтобы быть услышанными руководством".

https://ria.ru/20230913/mts-1895999404.html

https://ria.ru/20230915/iphone-1896608772.html

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в мире, технологии, франция, париж, apple