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Во Франции магазины Apple объявили забастовку в день выхода iPhone 15 - РИА Новости, 20.09.2023
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15:54 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/frantsiya-1897572515.html
Во Франции магазины Apple объявили забастовку в день выхода iPhone 15
Во Франции магазины Apple объявили забастовку в день выхода iPhone 15 - РИА Новости, 20.09.2023
Во Франции магазины Apple объявили забастовку в день выхода iPhone 15
Сотрудники магазинов Apple Store во Франции объявили забастовку в пятницу и субботу во время начала продаж новой модели мобильного телефона iPhone 15, передаёт... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:54
2023-09-20T15:54
в мире
технологии
франция
париж
apple
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ПАРИЖ, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники магазинов Apple Store во Франции объявили забастовку в пятницу и субботу во время начала продаж новой модели мобильного телефона iPhone 15, передаёт радиостанция Fraceinfo. "Профсоюзы требуют повышения зарплат на 7%, в то время как руководство предлагает поднять их лишь на 4,5%", - сообщает СМИ со ссылкой на коммюнике профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT). Двадцать второго и 23 сентября в двадцати магазинах американской компании во Франции пойдут забастовки. Ожидаются нарушения работы магазинов длительностью от 1 часа до двух дней, а также манифестация около бутика Apple в Париже. По мнению представителей профсоюзов CGT, Unsa, CFDT и Cidre-CFTC, представляющих интересы сотрудников отрасли, день выхода новой модели телефона крайне важен для компании, таким образом они намерены показать, насколько серьёзны в своих намерениях. "Когда я продаю новый айфон, я понимаю, что его стоимость - это вся моя зарплата!", - поделился с радиостанцией представитель CFDT. Профсоюзы намерены сделать забастовку общенациональной, "чтобы быть услышанными руководством".
https://ria.ru/20230913/mts-1895999404.html
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в мире, технологии, франция, париж, apple
В мире, Технологии, Франция, Париж, Apple
Во Франции магазины Apple объявили забастовку в день выхода iPhone 15

Fraceinfo: магазины Apple во Франции объявили забастовку в день выхода iPhone 15

© AP Photo / Jeff ChiuСмартфон iPhone 15 Pro
Смартфон iPhone 15 Pro - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Смартфон iPhone 15 Pro. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники магазинов Apple Store во Франции объявили забастовку в пятницу и субботу во время начала продаж новой модели мобильного телефона iPhone 15, передаёт радиостанция Fraceinfo.
"Профсоюзы требуют повышения зарплат на 7%, в то время как руководство предлагает поднять их лишь на 4,5%", - сообщает СМИ со ссылкой на коммюнике профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT).
Смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Plus во время анонса новых продуктов в кампусе Apple в Купертино. 12 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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Двадцать второго и 23 сентября в двадцати магазинах американской компании во Франции пойдут забастовки. Ожидаются нарушения работы магазинов длительностью от 1 часа до двух дней, а также манифестация около бутика Apple в Париже.
По мнению представителей профсоюзов CGT, Unsa, CFDT и Cidre-CFTC, представляющих интересы сотрудников отрасли, день выхода новой модели телефона крайне важен для компании, таким образом они намерены показать, насколько серьёзны в своих намерениях.
"Когда я продаю новый айфон, я понимаю, что его стоимость - это вся моя зарплата!", - поделился с радиостанцией представитель CFDT.
Профсоюзы намерены сделать забастовку общенациональной, "чтобы быть услышанными руководством".
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