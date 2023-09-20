https://ria.ru/20230920/erevan-1897567633.html

В Ереване на акции протеста у здания правительства задержали человека

В Ереване на акции протеста у здания правительства задержали человека - РИА Новости, 20.09.2023

В Ереване на акции протеста у здания правительства задержали человека

Сотрудники полиции Армении задержали первого участника стихийного протеста в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:37

2023-09-20T15:37

2023-09-20T15:57

в мире

ереван

ситуация в нагорном карабахе

армения

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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции Армении задержали первого участника стихийного протеста в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Мужчина лет пятидесяти был задержан после небольшой перепалки с сотрудниками полиции. Протестующие попытались его отбить, но их действия не увенчались успехом. В итоге задержанного унесли вчетвером сотрудники полицейского спецназа.Несанкционированный митинг в армянской столице началcя в среду, после того как была достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, где Азербайджан с 19 сентября проводил военную операцию. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897534234.html

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в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе, армения