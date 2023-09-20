https://ria.ru/20230920/erevan-1897567633.html
В Ереване на акции протеста у здания правительства задержали человека
В Ереване на акции протеста у здания правительства задержали человека - РИА Новости, 20.09.2023
В Ереване на акции протеста у здания правительства задержали человека
Сотрудники полиции Армении задержали первого участника стихийного протеста в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:37
2023-09-20T15:37
2023-09-20T15:57
в мире
ереван
ситуация в нагорном карабахе
армения
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции Армении задержали первого участника стихийного протеста в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Мужчина лет пятидесяти был задержан после небольшой перепалки с сотрудниками полиции. Протестующие попытались его отбить, но их действия не увенчались успехом. В итоге задержанного унесли вчетвером сотрудники полицейского спецназа.Несанкционированный митинг в армянской столице началcя в среду, после того как была достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, где Азербайджан с 19 сентября проводил военную операцию. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897534234.html
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Толпа протестующих у Дома Правительства в Ереване
Толпа протестующих у Дома Правительства в Ереване
2023-09-20T15:37
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в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе, армения
В мире, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе, Армения
В Ереване на акции протеста у здания правительства задержали человека
Полиция задержала первого участника стихийного протеста в центре Еревана