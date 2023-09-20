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В Словакии призвали расширить эмбарго на товары с Украины - РИА Новости, 20.09.2023
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17:58 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/embargo-1897616322.html
В Словакии призвали расширить эмбарго на товары с Украины
В Словакии призвали расширить эмбарго на товары с Украины - РИА Новости, 20.09.2023
В Словакии призвали расширить эмбарго на товары с Украины
Крупная оппозиционная партия Smer, которую возглавляет бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в случае своей победы на парламентских выборах обещает, что... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:58
2023-09-20T17:58
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БРАТИСЛАВА, 20 сен - РИА Новости. Крупная оппозиционная партия Smer, которую возглавляет бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в случае своей победы на парламентских выборах обещает, что список запрещенных к ввозу продуктов с Украины будет расширен. Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. "На основе нашего участия в правительстве и совместных переговоров в рамках Вишеградской четверки, конечно, мы сделаем все, чтобы расширить список этих товаров или продуктов, которые будет запрещено импортировать с Украины", - сказал журналистам в среду депутат словацкого парламента от партии Smer Рихард Такач. Он отметил, что одним из чувствительных товаров на данный момент является, например, сахар. По словам депутата, есть опасения, что импорт дешевого украинского сахара может создать проблемы для словацких производителей. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. Ранее министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш заявил, что жалоба Украины, которая подана во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт ряда сельскохозяйственных товаров, включая зерно, не имеет под собой правовой основы, так как желание бесконтрольно ввозить их на территорию другой страны-члена ВТО не является аргументом. Словацкое правительство ранее проинформировало, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года.
https://ria.ru/20230919/isk-1897331328.html
https://ria.ru/20230920/polsha-1897491466.html
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украина, словакия, в мире
Украина, Словакия, В мире
В Словакии призвали расширить эмбарго на товары с Украины

Оппозиция Словакии заявила, что следует расширить эмбарго на товары с Украины

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 сен - РИА Новости. Крупная оппозиционная партия Smer, которую возглавляет бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в случае своей победы на парламентских выборах обещает, что список запрещенных к ввозу продуктов с Украины будет расширен.
Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября.
«
"На основе нашего участия в правительстве и совместных переговоров в рамках Вишеградской четверки, конечно, мы сделаем все, чтобы расширить список этих товаров или продуктов, которые будет запрещено импортировать с Украины", - сказал журналистам в среду депутат словацкого парламента от партии Smer Рихард Такач.
Он отметил, что одним из чувствительных товаров на данный момент является, например, сахар. По словам депутата, есть опасения, что импорт дешевого украинского сахара может создать проблемы для словацких производителей.
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Ранее министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш заявил, что жалоба Украины, которая подана во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт ряда сельскохозяйственных товаров, включая зерно, не имеет под собой правовой основы, так как желание бесконтрольно ввозить их на территорию другой страны-члена ВТО не является аргументом.
Словацкое правительство ранее проинформировало, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года.
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