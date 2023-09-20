https://ria.ru/20230920/dnr-1897612266.html
В ДНР осудили украинских морпехов, расстрелявших жителей Мариуполя
В ДНР осудили украинских морпехов, расстрелявших жителей Мариуполя - РИА Новости, 20.09.2023
В ДНР осудили украинских морпехов, расстрелявших жителей Мариуполя
Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении двух морпехов ВСУ, расстрелявших трех мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:45
2023-09-20T17:45
2023-09-20T17:45
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мариуполь
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении двух морпехов ВСУ, расстрелявших трех мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 1-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины 25-летнего Сергея Пилиповича, 26-летнего Анатолия Перца", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что 26 февраля 2022 года Пилипович и Перец, находясь на боевой позиции на проспекте Карпова в Мариуполе, обнаружили идущих по проспекту шесть мирных жителей. Они доложили об этом по радиосвязи командиру батальона. Получив от командира приказ о "ликвидации мирного населения", военные открыли огонь. От полученных ранений три мужчины скончались на месте, остальным удалось укрыться от обстрела в безопасном месте. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Пилиповича к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Перца к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. Пилипович и Перец признаны виновными в убийстве, покушении и жестоком обращении с гражданскими.
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донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
В ДНР осудили украинских морпехов, расстрелявших жителей Мариуполя
В ДНР осудили украинских морпехов, расстрелявших трех жителей Мариуполя
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении двух морпехов ВСУ, расстрелявших трех мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 1-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины 25-летнего Сергея Пилиповича, 26-летнего Анатолия Перца", - сообщили в прокуратуре.
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В суде было установлено, что 26 февраля 2022 года Пилипович и Перец, находясь на боевой позиции на проспекте Карпова в Мариуполе, обнаружили идущих по проспекту шесть мирных жителей. Они доложили об этом по радиосвязи командиру батальона.
Получив от командира приказ о "ликвидации мирного населения", военные открыли огонь. От полученных ранений три мужчины скончались на месте, остальным удалось укрыться от обстрела в безопасном месте.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Пилиповича к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Перца к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
Пилипович и Перец признаны виновными в убийстве, покушении и жестоком обращении с гражданскими.