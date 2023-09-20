https://ria.ru/20230920/bpla-1897464832.html
Гладков заявил о нейтрализации пяти БПЛА в Белгородской области
Гладков заявил о нейтрализации пяти БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 20.09.2023
Гладков заявил о нейтрализации пяти БПЛА в Белгородской области
Не менее пяти украинских беспилотников сбиты над Белгородской областью за сутки, также произошло падение дрона-камикадзе с последующей детонацией, сообщил... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:24
2023-09-20T10:24
2023-09-20T10:48
происшествия
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814006239_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_efd055942a13552b11c63ed1d56ef6d1.jpg
БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Не менее пяти украинских беспилотников сбиты над Белгородской областью за сутки, также произошло падение дрона-камикадзе с последующей детонацией, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В среду губернатор в своем телеграм-канале опубликовал сводку обстрелов за 19 сентября: украинские военные выпустили 86 снарядов различного типа по четырем приграничным муниципалитетам, в том числе 4 взрывных устройства было сброшено с дрона. Четыре беспилотника были сбиты в Белгородском районе и один - в Шебекинском округе. ⠀"В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селам Красный Хутор и Журавлевка – 4 и 5 артиллерийских снарядов соответственно. По одному БПЛА сбито в селах Ближнее, Новая Деревня и Пушкарное, а также поселке Майский", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе в селе Вериговка произошло падение дрона-камикадзе с последующей детонацией, обошлось без последствий. Село Долгое обстреляли 23 раза из миномета. В Краснояружском районе по окраинам Теребрено и Староселье выпущено 7 артиллерийских снарядов. ⠀По данным главы области, в Шебекинском городском округе в поселке Батрацкая Дача сбит беспилотник самолетного типа. Село Нижнее Березово-Второе обстреляли три раза из артиллерии. Пострадавших нет, но в одном частном домовладении выбито окно, посечен забор. Также повреждены два автомобиля. "По селу Муром выпущено 7 минометных снарядов, по поселку Красное – 5, по хутору Панков – 4, по селу Середа – 3, по селам Новая Таволжанка, Терезовка и Белянка – по два минометных снаряда. Также в Белянке противник сбросил с БПЛА 4 осколочных боеприпаса", - уточнил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20230920/bespilotnik-1897424358.html
https://ria.ru/20230920/bpla-1897446604.html
белгородская область
белгородский район
муром
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814006239_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_c44104bb6a07ed1eaa76d9fc7f020424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков
Гладков заявил о нейтрализации пяти БПЛА в Белгородской области
Гладков: 5 украинских БПЛА сбиты в Белгородской области за сутки
БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости.
Не менее пяти украинских беспилотников сбиты над Белгородской областью за сутки, также произошло падение дрона-камикадзе с последующей детонацией, сообщил губернатор
Белгородской области Вячеслав Гладков.
В среду губернатор в своем телеграм-канале опубликовал сводку обстрелов за 19 сентября: украинские военные выпустили 86 снарядов различного типа по четырем приграничным муниципалитетам, в том числе 4 взрывных устройства было сброшено с дрона. Четыре беспилотника были сбиты в Белгородском районе
и один - в Шебекинском округе.
В Орловской области после сбития БПЛА пострадавшие отсутствуют
⠀"В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селам Красный Хутор и Журавлевка – 4 и 5 артиллерийских снарядов соответственно. По одному БПЛА сбито в селах Ближнее, Новая Деревня и Пушкарное, а также поселке Майский", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе в селе Вериговка произошло падение дрона-камикадзе с последующей детонацией, обошлось без последствий. Село Долгое обстреляли 23 раза из миномета. В Краснояружском районе по окраинам Теребрено и Староселье выпущено 7 артиллерийских снарядов.
⠀По данным главы области, в Шебекинском городском округе в поселке Батрацкая Дача сбит беспилотник самолетного типа. Село Нижнее Березово-Второе обстреляли три раза из артиллерии. Пострадавших нет, но в одном частном домовладении выбито окно, посечен забор. Также повреждены два автомобиля.
"По селу Муром
выпущено 7 минометных снарядов, по поселку Красное – 5, по хутору Панков – 4, по селу Середа – 3, по селам Новая Таволжанка, Терезовка и Белянка – по два минометных снаряда. Также в Белянке противник сбросил с БПЛА 4 осколочных боеприпаса", - уточнил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
В России установили отдельную полосу радиочастот для управления БПЛА