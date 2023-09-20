https://ria.ru/20230920/bpla-1897464832.html

Гладков заявил о нейтрализации пяти БПЛА в Белгородской области

Гладков заявил о нейтрализации пяти БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 20.09.2023

Гладков заявил о нейтрализации пяти БПЛА в Белгородской области

Не менее пяти украинских беспилотников сбиты над Белгородской областью за сутки, также произошло падение дрона-камикадзе с последующей детонацией, сообщил... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:24

2023-09-20T10:24

2023-09-20T10:48

происшествия

белгородская область

белгородский район

муром

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Не менее пяти украинских беспилотников сбиты над Белгородской областью за сутки, также произошло падение дрона-камикадзе с последующей детонацией, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В среду губернатор в своем телеграм-канале опубликовал сводку обстрелов за 19 сентября: украинские военные выпустили 86 снарядов различного типа по четырем приграничным муниципалитетам, в том числе 4 взрывных устройства было сброшено с дрона. Четыре беспилотника были сбиты в Белгородском районе и один - в Шебекинском округе. ⠀"В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селам Красный Хутор и Журавлевка – 4 и 5 артиллерийских снарядов соответственно. По одному БПЛА сбито в селах Ближнее, Новая Деревня и Пушкарное, а также поселке Майский", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе в селе Вериговка произошло падение дрона-камикадзе с последующей детонацией, обошлось без последствий. Село Долгое обстреляли 23 раза из миномета. В Краснояружском районе по окраинам Теребрено и Староселье выпущено 7 артиллерийских снарядов. ⠀По данным главы области, в Шебекинском городском округе в поселке Батрацкая Дача сбит беспилотник самолетного типа. Село Нижнее Березово-Второе обстреляли три раза из артиллерии. Пострадавших нет, но в одном частном домовладении выбито окно, посечен забор. Также повреждены два автомобиля. "По селу Муром выпущено 7 минометных снарядов, по поселку Красное – 5, по хутору Панков – 4, по селу Середа – 3, по селам Новая Таволжанка, Терезовка и Белянка – по два минометных снаряда. Также в Белянке противник сбросил с БПЛА 4 осколочных боеприпаса", - уточнил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20230920/bespilotnik-1897424358.html

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белгородская область

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муром

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происшествия, белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков