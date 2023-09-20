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Гладков заявил о нейтрализации пяти БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 20.09.2023
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10:24 20.09.2023 (обновлено: 10:48 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/bpla-1897464832.html
Гладков заявил о нейтрализации пяти БПЛА в Белгородской области
Гладков заявил о нейтрализации пяти БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 20.09.2023
Гладков заявил о нейтрализации пяти БПЛА в Белгородской области
Не менее пяти украинских беспилотников сбиты над Белгородской областью за сутки, также произошло падение дрона-камикадзе с последующей детонацией, сообщил... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:24
2023-09-20T10:48
происшествия
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Не менее пяти украинских беспилотников сбиты над Белгородской областью за сутки, также произошло падение дрона-камикадзе с последующей детонацией, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В среду губернатор в своем телеграм-канале опубликовал сводку обстрелов за 19 сентября: украинские военные выпустили 86 снарядов различного типа по четырем приграничным муниципалитетам, в том числе 4 взрывных устройства было сброшено с дрона. Четыре беспилотника были сбиты в Белгородском районе и один - в Шебекинском округе. ⠀"В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селам Красный Хутор и Журавлевка – 4 и 5 артиллерийских снарядов соответственно. По одному БПЛА сбито в селах Ближнее, Новая Деревня и Пушкарное, а также поселке Майский", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе в селе Вериговка произошло падение дрона-камикадзе с последующей детонацией, обошлось без последствий. Село Долгое обстреляли 23 раза из миномета. В Краснояружском районе по окраинам Теребрено и Староселье выпущено 7 артиллерийских снарядов. ⠀По данным главы области, в Шебекинском городском округе в поселке Батрацкая Дача сбит беспилотник самолетного типа. Село Нижнее Березово-Второе обстреляли три раза из артиллерии. Пострадавших нет, но в одном частном домовладении выбито окно, посечен забор. Также повреждены два автомобиля. "По селу Муром выпущено 7 минометных снарядов, по поселку Красное – 5, по хутору Панков – 4, по селу Середа – 3, по селам Новая Таволжанка, Терезовка и Белянка – по два минометных снаряда. Также в Белянке противник сбросил с БПЛА 4 осколочных боеприпаса", - уточнил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20230920/bespilotnik-1897424358.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков
Гладков заявил о нейтрализации пяти БПЛА в Белгородской области

Гладков: 5 украинских БПЛА сбиты в Белгородской области за сутки

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceСбитый беспилотник
Сбитый беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Сбитый беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Не менее пяти украинских беспилотников сбиты над Белгородской областью за сутки, также произошло падение дрона-камикадзе с последующей детонацией, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В среду губернатор в своем телеграм-канале опубликовал сводку обстрелов за 19 сентября: украинские военные выпустили 86 снарядов различного типа по четырем приграничным муниципалитетам, в том числе 4 взрывных устройства было сброшено с дрона. Четыре беспилотника были сбиты в Белгородском районе и один - в Шебекинском округе.
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⠀"В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селам Красный Хутор и Журавлевка – 4 и 5 артиллерийских снарядов соответственно. По одному БПЛА сбито в селах Ближнее, Новая Деревня и Пушкарное, а также поселке Майский", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе в селе Вериговка произошло падение дрона-камикадзе с последующей детонацией, обошлось без последствий. Село Долгое обстреляли 23 раза из миномета. В Краснояружском районе по окраинам Теребрено и Староселье выпущено 7 артиллерийских снарядов.
⠀По данным главы области, в Шебекинском городском округе в поселке Батрацкая Дача сбит беспилотник самолетного типа. Село Нижнее Березово-Второе обстреляли три раза из артиллерии. Пострадавших нет, но в одном частном домовладении выбито окно, посечен забор. Также повреждены два автомобиля.
"По селу Муром выпущено 7 минометных снарядов, по поселку Красное – 5, по хутору Панков – 4, по селу Середа – 3, по селам Новая Таволжанка, Терезовка и Белянка – по два минометных снаряда. Также в Белянке противник сбросил с БПЛА 4 осколочных боеприпаса", - уточнил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районМуромВячеслав Гладков
 
 
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