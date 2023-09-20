https://ria.ru/20230920/biznes-missiya-1897521130.html

Более 500 встреч прошли в рамках российской бизнес-миссии в Иране

Более 500 встреч прошли в рамках российской бизнес-миссии в Иране - РИА Новости, 20.09.2023

Более 500 встреч прошли в рамках российской бизнес-миссии в Иране

Двухдневная многоотраслевая бизнес-миссия российских компаний, организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) завершилась 19 сентября в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:16

2023-09-20T13:16

2023-09-20T13:17

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

иран

россия

экономика

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Двухдневная многоотраслевая бизнес-миссия российских компаний, организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) завершилась 19 сентября в Иране, экспортеры провели более 500 встреч с более чем 100 иранскими партнерами, потенциал переговоров оценивается в 25 миллионов евро, сообщает центр."За два дня экспортеры провели более 500 встреч с более чем 100 иранскими партнерами. Потенциал переговоров оценивается в 25 миллионов долларов", - говорится в сообщении."Напомним, в Иран отправились 29 российских компаний из сферы АПК, строительства, медицинской отрасли и IТ-индустрии. Для них была организована b2b-программа с представителями министерства сельского хозяйства, иранскими национальными нефтегазовыми компаниями, а также представителями кредитно-финансовых учреждений Ирана", - сообщает РЭЦ.Иранские партнеры также выразили желание принять участие в международном экспортном форуме "Сделано в России", который состоится в Москве 19-20 октября. Так, свое участие в форуме подтвердила делегация Торгово-промышленной палаты Тегерана.

https://ria.ru/20230808/dostavka-1888789770.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), иран, россия, экономика