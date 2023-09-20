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Более 500 встреч прошли в рамках российской бизнес-миссии в Иране - РИА Новости, 20.09.2023
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13:16 20.09.2023 (обновлено: 13:17 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/biznes-missiya-1897521130.html
Более 500 встреч прошли в рамках российской бизнес-миссии в Иране
Более 500 встреч прошли в рамках российской бизнес-миссии в Иране - РИА Новости, 20.09.2023
Более 500 встреч прошли в рамках российской бизнес-миссии в Иране
Двухдневная многоотраслевая бизнес-миссия российских компаний, организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) завершилась 19 сентября в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:16
2023-09-20T13:17
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
иран
россия
экономика
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Двухдневная многоотраслевая бизнес-миссия российских компаний, организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) завершилась 19 сентября в Иране, экспортеры провели более 500 встреч с более чем 100 иранскими партнерами, потенциал переговоров оценивается в 25 миллионов евро, сообщает центр."За два дня экспортеры провели более 500 встреч с более чем 100 иранскими партнерами. Потенциал переговоров оценивается в 25 миллионов долларов", - говорится в сообщении."Напомним, в Иран отправились 29 российских компаний из сферы АПК, строительства, медицинской отрасли и IТ-индустрии. Для них была организована b2b-программа с представителями министерства сельского хозяйства, иранскими национальными нефтегазовыми компаниями, а также представителями кредитно-финансовых учреждений Ирана", - сообщает РЭЦ.Иранские партнеры также выразили желание принять участие в международном экспортном форуме "Сделано в России", который состоится в Москве 19-20 октября. Так, свое участие в форуме подтвердила делегация Торгово-промышленной палаты Тегерана.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), иран, россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Иран, Россия, Экономика

Более 500 встреч прошли в рамках российской бизнес-миссии в Иране

© Фото : пресс-службы РЭЦ (ВЭБ.РФ)Более 500 встреч с потенциалом в $25 млн прошли в рамках российской бизнес-миссии в Иране
Более 500 встреч с потенциалом в $25 млн прошли в рамках российской бизнес-миссии в Иране - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : пресс-службы РЭЦ (ВЭБ.РФ)
Более 500 встреч с потенциалом в $25 млн прошли в рамках российской бизнес-миссии в Иране
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Двухдневная многоотраслевая бизнес-миссия российских компаний, организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) завершилась 19 сентября в Иране, экспортеры провели более 500 встреч с более чем 100 иранскими партнерами, потенциал переговоров оценивается в 25 миллионов евро, сообщает центр.
"За два дня экспортеры провели более 500 встреч с более чем 100 иранскими партнерами. Потенциал переговоров оценивается в 25 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
«
"Напомним, в Иран отправились 29 российских компаний из сферы АПК, строительства, медицинской отрасли и IТ-индустрии. Для них была организована b2b-программа с представителями министерства сельского хозяйства, иранскими национальными нефтегазовыми компаниями, а также представителями кредитно-финансовых учреждений Ирана", - сообщает РЭЦ.
Иранские партнеры также выразили желание принять участие в международном экспортном форуме "Сделано в России", который состоится в Москве 19-20 октября. Так, свое участие в форуме подтвердила делегация Торгово-промышленной палаты Тегерана.
РЭЦ и РЖД запустили услугу по доставке товаров МСП для b2b-торговли в Китай - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ИранРоссияЭкономика
 
 
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